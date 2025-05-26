Баденас Роберто - Перед лицом страданий
Боль — непременный атрибут человеческого опыта. Практически невозможно прожить жизнь, не испытав проблем со здоровьем, избежав несчастного случая, не столкнувшись с предательством друга или супруга или не пережив смерти близкого человека. Мы живем, испытывая страдания и причиняя боль. От Адама до последнего новорожденного ребенка, от Иова и Христа до самого забытого солдата самой забытой войны боль омрачает жизнь каждого человека. Мы не застрахованы от страданий, где бы мы ни жили и кем бы ни были. Все мы так или иначе подвержены страданиям, начиная с момента, когда у нас прорезался первый зуб, до последних минут нашей жизни. Болезнь, старческая слабость, угрызения совести, тревоги, душевные муки — реальность нашей жизни. Если кто-то заявляет, что никогда не страдал, значит, этому человеку отказывает память. Многоликая боль — острая, жестокая, тупая, мучительная, постоянная — иссушает тело и угнетает дух. Она без спроса врывается в жизнь богатых и бедных. Она заставляет плакать ребенка, обезображивает тела молодых людей, оставляет шрамы на лицах взрослых и ложится непосильным грузом на плечи стариков. От колыбели и до могилы нас сопровождают страдания. Работа и развлечения, зависимость и свобода, добродетель и порок, любовь и ненависть — все это может быть причиной страданий. Боль — неотъемлемая часть человеческого бытия. Наше детство заканчивается тогда, когда мы осознаем, что не все печали лечатся материнским.
Баденас Роберто - Перед лицом страданий
Как сохранить мужество и надежду в непростом мире / Роберто Баденас; [Пер. с англ. Э. Духовниковой]. — Заокский : Источник жизни, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-00126-144-5
Баденас Роберто - Перед лицом страданий - Содержание
Введение. Вездесущий враг
Часть 1. Беспокойство
- Что мы подразумеваем под болью
- Выражение нашей боли
- Предупреждающие знаки
- Причины наших страданий
Часть 2. Внимательное рассмотрение
- Тайна зла
- Традиционное объяснение
- Молчание Бога
- Вера и исцеление
Часть 3. Поддержка
- Умение облегчить боль
- Ключи к выживанию
- Умиротворенная старость
- Оказавшись у самого конца
- Глядя смерти в глаза
- Скорбь и траур
Эпилог. Конец всякой боли
Большое спасибо!