Боль — непременный атрибут человеческого опыта. Практически невозможно прожить жизнь, не испытав проблем со здоровьем, избежав несчастного случая, не столкнувшись с предательством друга или супруга или не пережив смерти близкого человека. Мы живем, испытывая страдания и причиняя боль. От Адама до последнего новорожденного ребенка, от Иова и Христа до самого забытого солдата самой забытой войны боль омрачает жизнь каждого человека. Мы не застрахованы от страданий, где бы мы ни жили и кем бы ни были. Все мы так или иначе подвержены страданиям, начиная с момента, когда у нас прорезался первый зуб, до последних минут нашей жизни. Болезнь, старческая слабость, угрызения совести, тревоги, душевные муки — реальность нашей жизни. Если кто-то заявляет, что никогда не страдал, значит, этому человеку отказывает память. Многоликая боль — острая, жестокая, тупая, мучительная, постоянная — иссушает тело и угнетает дух. Она без спроса врывается в жизнь богатых и бедных. Она заставляет плакать ребенка, обезображивает тела молодых людей, оставляет шрамы на лицах взрослых и ложится непосильным грузом на плечи стариков. От колыбели и до могилы нас сопровождают страдания. Работа и развлечения, зависимость и свобода, добродетель и порок, любовь и ненависть — все это может быть причиной страданий. Боль — неотъемлемая часть человеческого бытия. Наше детство заканчивается тогда, когда мы осознаем, что не все печали лечатся материнским.

Баденас Роберто - Перед лицом страданий

Как сохранить мужество и надежду в непростом мире / Роберто Баденас; [Пер. с англ. Э. Духовниковой]. — Заокский : Источник жизни, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-00126-144-5

Баденас Роберто - Перед лицом страданий - Содержание

Введение. Вездесущий враг

Часть 1. Беспокойство

Что мы подразумеваем под болью

Выражение нашей боли

Предупреждающие знаки

Причины наших страданий

Часть 2. Внимательное рассмотрение

Тайна зла

Традиционное объяснение

Молчание Бога

Вера и исцеление

Часть 3. Поддержка

Умение облегчить боль

Ключи к выживанию

Умиротворенная старость

Оказавшись у самого конца

Глядя смерти в глаза

Скорбь и траур

Эпилог. Конец всякой боли