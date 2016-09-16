Каббала и еврейская традиция

"Еврейская чертовщина" - это книга о нечистой силе в еврейской традиции и в народном восприятии. Отношение к этой стороне мира - еще одно зеркало, в котором можно лучше разглядеть и понять характер нации.

Еврейские черти - не чета всяким инонациональным демонам, крупным и мелким бесам. У них и генеалогическое древо попышнее, и назначение повыше, и поведение пооригинальнее. Нечистая сила таинственна и непредсказуема для обычного человеческого разумения, но отлично вписывается в предустановленную Творцом картину мира и знает свое место в ней. Она может пакостить людям, а может, и помогать им - если слушаться мудрецов и знать, как себя с ней вести.

Обо всем этом автор книги рассказывает увлеченно и заразительно, сочетая эрудицию с юмором, талмудическую культуру дискуссии с народной смеховой культурой, благочестие - с соленым анекдотом.

Меир Бадхен - Еврейская чертовщина

Мосты культуры, Москва/Гешарим, Иерусалим, 2006

ISBN 5-93273-241-5

Меир Бадхен - Еврейская чертовщина - Содержание

Общие сведения

Введение

Способ существования

Места обитания

Связи с чертями

Рождение и смерть

Духи

Меир Бадхен - Еврейская чертовщина - Предисловие

Названий у чертей много, употребляются без особого порядка. Кроме названий еще бывают личные имена, но люди предпочитают их лишний раз не упоминать во избежание неприятностей — а то вдруг черт

решит, что к названному лично обращаются. И придет. Их множество, они разного вида и разных пород. Они отличаются по функции и предназначению. Они разного нрава и разного интеллекта. Они — черти, и в мире их великое множество.

Если вы спросите: «Зачем черти в мире?», — то по неискоренимой еврейской привычке я вам отвечу вопросом на вопрос: «А зачем в мире львы и тараканы, слоны и крысы?» Они просто существуют. Это такая данность. Если Всевышний в милости Своей великой создал чертей, то что за бессмысленный вопрос: «Зачем?» Может быть, сегодня чертенок спрашивает у доброго, умного, образованного папы-черта: «Зачем в мире люди?»

И папа ему отвечает: «Они с дозволения Всевышнего, Творца нашего, в мире существуют — и все. А зачем Он в милости Своей великой создал таких странных тварей, нашему разуму не доступно. Но мы должны верить, что Он всякую тварь создал осмысленно и знал, что и зачем Он делает.

Ведь когда Давид, отец великого царя Соломона из породы еврейских людей, спросил: «Зачем в мире сумасшествие и пауки?», то Всевышний поставил его в ситуацию, когда сумасшествие и паук спасли ему жизнь. Так что лучше не задавай таких вопросов, как бы с тобой не случилось какое горе и тебе не понадобились они для спасения».

Учил Аба Биньямин: если бы глазу была предоставлена возможность видеть, никто не смог бы устоять против чертей. Сказал Абайе: их больше, чем нас в той же пропорции, что борозда к грядке.