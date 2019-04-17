Начнем с очевидного: мне шестьдесят девять лет. А раз так, то какого черта мне забивать голову разговорами о юности, да еще к тому же обсуждать эту тему с молодыми? Может, пусть они лучше сами говорят о себе и тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в жизни?

Я что, решил преподать им урок мудрости, подобно старику, познавшему опасности, которые таит в себе жизнь, и теперь призывающему к спокойствию и осторожности, убеждая не принимать никаких попыток переделать окружающий мир?

Чуть позже мы увидим, по крайней мере я на это очень надеюсь, что дело обстоит с точностью до наоборот. Я желаю рассказать молодым о том, что им может предложить жизнь, а заодно хочу объяснить, почему надо рискнуть и этот самый мир самым радикальным образом изменить.

Ален Бадью - Истинная жизнь

М. : РИПОЛ классик, 2018. — 176 с. — (Фигуры Философии).

ISBN 978-5-386-12089-4

Ален Бадью - Истинная жизнь - Содержание

Возможность истинной жизни: этико-политическая мысль Алена Бадью

Истинная жизнь

Быть молодым в наши дни: смысл и бессмыслица

К вопросу о современном становлении юношей

К вопросу о современном становлении девушек

Заключительная пометка

Ален Бадью - Истинная жизнь - Быть молодым в наши дни

Вот оно. Главный предмет размышлений философии — истинная жизнь. Но что это такое? Для философа это основополагающий вопрос. Стало быть, если философия и развращает молодежь, то не ради денег, утех или власти, но чтобы продемонстрировать ей, что» мире существует нечто гораздо выше этого: истинная жизнь. Нечто стоящее, оставляющее далеко позади деньги, утехи и власть, нечто такое, ради чего есть смысл жить.

Напомним, что термин «истинная жизнь» ввел в обращение Артюр Рембо. Тот самый Рембо, которого можно с полным основанием назвать истинным поэтом молодости. Человек, сочинявший стихи, опираясь на опыт, полученный на заре своей жизни. Именно он в момент отчаяния написал душераздирающие строки: «Истинная жизнь отсутствует». Но вот философия учит нас — или, по крайней мере, пытается учить, — что если истинная жизнь присутствует и не всегда, то и напрочь отсутствующей ее тоже не назовешь. Наш философ с наглядностью демонстрирует, что она, в той или иной степени, имеется в наличии всегда. И молодежь развращает только в том смысле, что указывает на существование мнимой, загубленной жизни, изначально задуманной и растрачиваемой на ожесточенную борьбу за власть, за деньги. Жизни, которая любыми средствами ограничивается удовлетворением сиюминутных потребностей.