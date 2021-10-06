Свобода, справедливость, закон... — любая из этих категорий в качестве фундамента общественного строительства имеет изъяны, приводящие общество к нравственной деградации. Свобода не может быть взята за основу общественного строительства, так как она дает отрицательную установку — освобождение индивидуума от социальных обременителей. Но задача общественного строительства как раз и заключается в том, чтобы собрать индивидуумов вокруг чего-либо, а не освободить их от любых обязанностей и тем самым разрушить социум. Справедливость не может быть взята за основу общественного строительства ввиду заложенной в ней крайней релятивистичности и конфликтности. То, что является требованием справедливости для одних, для других будет выражением предельной несправедливости.

Закон, конечно, может и должен служить опорой общественного строительства, но он реализует эти функции только при условии подчинения высшим ценностям. Когда же закон утрачивает такую подчиненность, он становится инструментом в руках сил зла. Так существует ли такое идеальное начало, которое не вело бы к разрушению общества, как свобода, и не предполагало конфликта, как справедливость, и не ставило бы шаблон и форму превыше конкретного человека? Всем этим условиям соответствует только один идеал — Любовь. Любовь предполагает свободу, так как нельзя любить по принуждению. Но она не разрушает связности социальных отношений, а напротив, их укрепляет, не отталкивает, а притягивает. В отличие от справедливости с позиций любви нельзя заявить, что в отношении меня поступили несправедливо. Она, напротив, жертвенна. Для нее принцип «ты — мне, я — тебе» не работает.

Багдасарян Вардан; архимандрит Сильвестр (Лукашенко) - Справедливость VS Любовь. Идеалы общественного строительства: историко-культурные и философские основания

Монография

Москва: Изд-во «Отчий дом»; Книжная торговля «Отчий дом», 2020. 240 с.

ISBN 978-5-906241-47-4;

Багдасарян Вардан; архимандрит Сильвестр (Лукашенко) - Справедливость VS Любовь. Идеалы общественного строительства: историко-культурные и философские основания - Оглавление

Введение

ГЛАВА 1. СВОБОДА

ГЛАВА 2. СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» И РЕЛИГИЯ

ГЛАВА 4. ЗАКОН

ГЛАВА 5. ЛЮБОВЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список источников и литературы