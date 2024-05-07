Баккилега - Мифы о русалках
Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Златым убирает гребнем.
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога затаена *.
Это отрывок из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» (1823), в котором можно найти наиболее типичные, пережившие века черты русалок. Они изображаются как прекрасные и таящие в себе угрозу создания, которые завлекают мужчин на смерть в глубинах вод. В соответствии с распространенным на Западе каноном Лорелея предстает в одеждах, украшенных драгоценными каменьями, свои золотые локоны она расчесывает золотым гребнем и распевает сладостные песни, соблазняя чарующими звуками беспомощных моряков. К финалу стихотворения Лорелея исполняет свою жуткую миссию, и моряк вместе со своей лодкой идет на дно. «И всякий так погибает от песен Лорелей».
Баккилега Кристина - Мифы о русалках - От сирен и Мелюзины до нингё и Ариэль
Пер. с англ. Н. Ивановой. — Москва : МИФ, 2024. — 376 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-445-7
Баккилега Кристина - Мифы о русалках – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Водные божества и сирены из далекого прошлого
ЧАСТЬ II Европейские русалки и прочие водные существа
- Морские создания в водах Гренландии и Исландии
- Две русалки и оборотень- селки с Шотландского нагорья
- Женщина-тюлень, или морская дева из Ирландии
- Опасные русалки из «Баллад Чайлда»
- Баварский пресноводный водяной
- Русалки в сказках братьев Гримм
- Три водных духа из Эстонии
- Две греческие русалки
- Морские обитатели Южной Италии
ЧАСТЬ III Литературные сказки
- Легенда о Мелюзине
- Фортунио и сирена
- «Наутро после свадьбы», отрывок из «Ундины»
- Русалочка
- Рыбак и его душа
- Золотая русалка
- Русалочьи слезы
- Бездна бездну призывает
ЧАСТЬ IV Морские обитатели и водные духи в разных культурах
- Африканские русалки и другие водные духи
- Морские обитатели сборника сказок
- «Тысяча и одна ночь»
- Морская фея из Персии
- Три рассказа народа кхаси о духах воды
- Морская жена в Индийском океане
- Волосатая китайская русалка
- Русалки из Японии
- Водные духи Филиппин
- Жена-русалка в Северной Австралии
- Девушка из племени чаморро становится русалкой
- Мистификация с русалкой Фиджи
- Русалки и моо с Гавайев
- Водные существа Южной Америки
- Африканские водные духи в Карибском бассейне
- Водные существа коренных народов Северной Америки
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