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Баккилега - Мифы о русалках

Баккилега Кристина - Мифы о русалках - От сирен и Мелюзины до нингё и Ариэль
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Category ESXATOS BOOKS, Mythology Legends
Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Златым убирает гребнем.
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога затаена *.
Это отрывок из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» (1823), в котором можно найти наиболее типичные, пережившие века черты русалок. Они изображаются как прекрасные и таящие в себе угрозу создания, которые завлекают мужчин на смерть в глубинах вод. В соответствии с распространенным на Западе каноном Лорелея предстает в одеждах, украшенных драгоценными каменьями, свои золотые локоны она расчесывает золотым гребнем и распевает сладостные песни, соблазняя чарующими звуками беспомощных моряков. К финалу стихотворения Лорелея исполняет свою жуткую миссию, и моряк вместе со своей лодкой идет на дно. «И всякий так погибает от песен Лорелей».

Баккилега Кристина - Мифы о русалках - От сирен и Мелюзины до нингё и Ариэль

Пер. с англ. Н. Ивановой. — Москва : МИФ, 2024. — 376 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-445-7

Баккилега Кристина - Мифы о русалках – Содержание

Введение
ЧАСТЬ I Водные божества и сирены из далекого прошлого
ЧАСТЬ II Европейские русалки и прочие водные существа
  • Морские создания в водах Гренландии и Исландии
  • Две русалки и оборотень- селки с Шотландского нагорья
  • Женщина-тюлень, или морская дева из Ирландии
  • Опасные русалки из «Баллад Чайлда»
  • Баварский пресноводный водяной
  • Русалки в сказках братьев Гримм
  • Три водных духа из Эстонии
  • Две греческие русалки
  • Морские обитатели Южной Италии
ЧАСТЬ III Литературные сказки
  • Легенда о Мелюзине
  • Фортунио и сирена
  • «Наутро после свадьбы», отрывок из «Ундины»
  • Русалочка
  • Рыбак и его душа
  • Золотая русалка
  • Русалочьи слезы
  • Бездна бездну призывает
ЧАСТЬ IV Морские обитатели и водные духи в разных культурах
  • Африканские русалки и другие водные духи
  • Морские обитатели сборника сказок
  • «Тысяча и одна ночь»
  • Морская фея из Персии
  • Три рассказа народа кхаси о духах воды
  • Морская жена в Индийском океане
  • Волосатая китайская русалка
  • Русалки из Японии
  • Водные духи Филиппин
  • Жена-русалка в Северной Австралии
  • Девушка из племени чаморро становится русалкой
  • Мистификация с русалкой Фиджи
  • Русалки и моо с Гавайев
  • Водные существа Южной Америки
  • Африканские водные духи в Карибском бассейне
  • Водные существа коренных народов Северной Америки
Об авторах
Благодарности
Рекомендуемая литература
Примечания
Источники иллюстраций
Views 354
Rating 5.0 / 5
Added 07.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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