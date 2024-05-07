Над страшной высотою

Девушка дивной красы

Одеждой горит золотою,

Играет златом косы,

Златым убирает гребнем.

И песню поет она:

В ее чудесном пенье

Тревога затаена *.

Это отрывок из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» (1823), в котором можно найти наиболее типичные, пережившие века черты русалок. Они изображаются как прекрасные и таящие в себе угрозу создания, которые завлекают мужчин на смерть в глубинах вод. В соответствии с распространенным на Западе каноном Лорелея предстает в одеждах, украшенных драгоценными каменьями, свои золотые локоны она расчесывает золотым гребнем и распевает сладостные песни, соблазняя чарующими звуками беспомощных моряков. К финалу стихотворения Лорелея исполняет свою жуткую миссию, и моряк вместе со своей лодкой идет на дно. «И всякий так погибает от песен Лорелей».

Баккилега Кристина - Мифы о русалках - От сирен и Мелюзины до нингё и Ариэль

Пер. с англ. Н. Ивановой. — Москва : МИФ, 2024. — 376 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-445-7

Баккилега Кристина - Мифы о русалках – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I Водные божества и сирены из далекого прошлого

ЧАСТЬ II Европейские русалки и прочие водные существа

Морские создания в водах Гренландии и Исландии

Две русалки и оборотень- селки с Шотландского нагорья

Женщина-тюлень, или морская дева из Ирландии

Опасные русалки из «Баллад Чайлда»

Баварский пресноводный водяной

Русалки в сказках братьев Гримм

Три водных духа из Эстонии

Две греческие русалки

Морские обитатели Южной Италии

ЧАСТЬ III Литературные сказки

Легенда о Мелюзине

Фортунио и сирена

«Наутро после свадьбы», отрывок из «Ундины»

Русалочка

Рыбак и его душа

Золотая русалка

Русалочьи слезы

Бездна бездну призывает

ЧАСТЬ IV Морские обитатели и водные духи в разных культурах

Африканские русалки и другие водные духи

Морские обитатели сборника сказок

«Тысяча и одна ночь»

Морская фея из Персии

Три рассказа народа кхаси о духах воды

Морская жена в Индийском океане

Волосатая китайская русалка

Русалки из Японии

Водные духи Филиппин

Жена-русалка в Северной Австралии

Девушка из племени чаморро становится русалкой

Мистификация с русалкой Фиджи

Русалки и моо с Гавайев

Водные существа Южной Америки

Африканские водные духи в Карибском бассейне

Водные существа коренных народов Северной Америки

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Рекомендуемая литература

Примечания

Источники иллюстраций