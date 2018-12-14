Русская послереволюционная эмиграция — явление самобытное и многогранное, требующее изучения различных аспектов исторического опыта выживания русских людей в иной этнокультурной среде. Внимание историков привлекает политическая, экономическая, социальная, культурная история русского зарубежья, и на этом фоне мало кто из исследователей уделяет внимание той роли, какую играла в жизни эмиграции Русская Православная Церковь.

Особенно важно учитывать религиозный аспект в формировании идеологии белой эмиграции. Большинство белоэмигрантов, воспитанных в стране, где православие было государственной религией, на идеалах православной культуры, воспринимали Церковь как неотъемлемую часть российской государственности, поэтому в эмиграции объединение вокруг Церкви стало символом национального единения русских людей, стремившихся сохранить живой дух российской церковной традиции, свою культуру, веру.

Изучение этого явления вызвано потребностью объективного взгляда на положение Православной Церкви в современной России, когда обозначился новый этап государственно-церковных отношений. Государственная власть стремится к диалогу с Церковью, вовлекая ее в общественную жизнь страны. Церковь оказывается причастной к решению проблем, связанных не только с радикальными изменениями в духовной сфере, но и со сложными социально-экономическими и политическими процессами, взаимодействует с различными светскими объединениями и организациями, средствами массовой информации. Такое положение воспринимается обществом неоднозначно, поэтому вопрос о роли Церкви в истории России крайне актуален в настоящее время.

В мае 2007 г. состоялось подписание Акта о восстановлении канонического общения Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ МП). Это важнейшее событие выдвинуло на первый план необходимость изучения всех сторон деятельности РПЦЗ, когда, несмотря на открыто враждебное отношение к ней советской власти, а также внутренние конфликты, возникавшие под влиянием внешних обстоятельств, она сумела выстоять и сохранить духовные и культурные ценности православной России.

Баконина Светлана Николаевна - Церковная жизнь русской эмиграции на дальнем востоке в 1920-1931 гг. - На материалах Харбинской епархии

М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. - 389 с.: илл.

ISBN 978-5-7429-0884-5

Баконина Светлана Николаевна - Церковная жизнь русской эмиграции на дальнем востоке в 1920-1931 гг. - Содержание

Содержание

Введение

Глава 1. Белое Приморье и последняя волна русской эмиграции (1920—1922)

1. Белые правительства на Дальнем Востоке в конце Гражданской войны

2. Последняя волна русской эмиграции в Китай

Глава 2. Организация церковного управления на Дальнем Востоке (1920—1922)

1. Дальневосточные епархии и миссии Русской Православной Церкви Заграницей

2. Основание Харбинской епархии и вопрос о Временном Высшем Церковном Управлении на Дальнем Востоке

Глава 3. Церковная жизнь русской эмиграции в Маньчжурии (1923—1925)

1. Харбинская епархия в период распространения советского влияния в Китае (1923—1924)

2. Деятельность церковной оппозиции в среде дальневосточной эмиграции

3. Участие дальневосточных архиереев в решении вопросов церковного управления за границей (1923—1925)

4. Вопрос о правовом статусе Русской Православной Церкви в Маньчжурии (1924—1925)

Глава 4. Церковная жизнь Маньчжурии в период юрисдикционных конфликтов в Русской Православной Церкви (1926—1931)

1. Русская Православная Церковь Заграницей в 1926 г.

2. Харбинская епархия в 1926—1931 гг.

3. Отношение дальневосточной эмиграции к Декларации митрополита Сергия 1927 г.

Заключение

Приложения

Краткие биографические сведения о некоторых лицах, упоминаемых в книге

Именной указатель

Источники и литература

Баконина Светлана Николаевна - Церковная жизнь русской эмиграции на дальнем востоке в 1920-1931 гг.

В начале 1920-х гг. процесс организации церковной жизни за границей шел стихийно и был напрямую связан с эвакуацией остатков Белой армии, уходившей из России в двух основных направлениях — сначала из Крыма, затем из Сибири и Приморья. За пределами отечества оказались несколько архиереев, которые во время Гражданской войны были связаны с организацией Временных Высших Церковных Управлений (ВВЦУ), действовавших на российских территориях, находившихся под контролем белых: Юго-Восточного и Сибирского. Первое, прибывшее из Крыма в Константинополь, было преобразовано в Высшее Церковное Управление Заграницей (ВЦУЗ), которое в мае 1921 г. обосновалось в Европе, в Сремских Карловцах. Еще один центр церковной организации за границей сформировался на Дальнем Востоке, где столицей русского зарубежья стал Харбин (Маньчжурия).

До настоящего времени история Русской Православной Церкви Заграницей изучалась, как правило, по событиям европейским, церковная жизнь Дальнего Востока отразилась в ней не так масштабно, как она того заслуживает, и, вероятно, потребуется немало времени, чтобы этот пробел был устранен. Очень надеюсь, что предлагаемый читателю труд, посвященный истории церковной жизни русской эмиграции на Дальнем Востоке, станет посильным вкладом на пути к этой цели. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1920 по 1931 г.

1920 г. связан с первой большой волной эмиграции как на юге России, так и на Дальнем Востоке. В числе беженцев этой волны оказалось немало священнослужителей, в том числе архиереев Русской Православной Церкви. В 1920 г. было сформировано Временное Высшее Церковное Управление Заграницей, и тогда же был поднят вопрос об организации самостоятельного церковного управления на Дальнем Востоке. В 1931 г. в церковной жизни русского зарубежья завершился первый, наиболее сложный этап развития юрисдикционных конфликтов, когда, с одной стороны, определились основные разделения внутри Зарубежной Церкви, с другой — произошло размежевание между сторонниками РПЦЗ и Московского Патриархата. На Дальнем Востоке этому процессу сопутствовало изменение политического статуса Маньчжурии. В сентябре 1931 г. она была оккупирована японскими войсками, и впоследствии на ее территории было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го. Приход новой гражданской власти повлек за собой коренные перемены всех сторон жизни эмиграции, что не могло не отразиться и на положении Русской Православной Церкви в этом регионе.

Основное внимание в исследовании уделено событиям, происходившим в Харбинской епархии, которая являлась центром дальневосточной церковной организации. Другие дальневосточные епархии и миссии рассматриваются лишь в той степени, в какой они были связаны с Харбином.

Историография темы исследования невелика и, как правило, лишь фрагментарно отразилась в работах по истории русской эмиграции и истории Русской Православной Церкви Заграницей. Можно сказать, что полноценных научных публикаций о жизни православной русской эмиграции в Китае с ее центром — Харбинской епархией — практически не было.

Зарубежные авторы крайне редко обращались к событиям на Дальнем Востоке и упоминали о них лишь в контексте более общих вопросов политической и церковной жизни. Такие работы начали появляться в 1950—60-е гг. Среди трудов этого периода можно выделить два, наиболее содержательных, — монографию П. Балакшина «Финал в Китае», посвященную политической жизни дальневосточной русской эмиграции, и «Жизнеописание Блаженнейшего Антония, Митрополита Киевского и Галицкого», составленное биографом главы РПЦЗ архиепископом Никоном (Рклицким).