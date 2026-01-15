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Бакулин - Наивное толкование пятидесятого псалма

Бакулин - Наивное толкование пятидесятого псалма
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology

Книга сибирского писателя и богослова Михаила Бакунина представляет собой глубокое, но подчеркнуто личное размышление над самым известным покаянным текстом Псалтири. Автор отказывается от академической сухости в пользу «наивного» подхода — искреннего, живого и местами парадоксального взгляда современного человека на древние истины.

Бакулин М. Ю. - Наивное толкование пятидесятого псалма

Тюмень: Русская неделя, 2013. - 112 с.

Бакулин М. Ю. - Наивное толкование пятидесятого псалма - Содержание

  • Предисловие

  • Помилуй мя

  • Боже

  • По велицей милости Твоей

  • Почему же мы обращаемся к Богу на Ты?

  • И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое

  • Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя

  • Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну

  • Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих

  • Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти

  • Се бо, в беззаконних зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя

  • Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси

  • Окропиши мя иссопом, и очищуся

  • Омыеши мя, и паче снега убелюся

  • Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя

  • Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти

  • Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей

  • Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене

  • Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя

  • Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся

  • Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего

  • Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою

  • Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволити

  • Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит

  • Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския

  • Тогда благоволити жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы

Views 315
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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