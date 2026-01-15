Бакулин - Наивное толкование пятидесятого псалма
Книга сибирского писателя и богослова Михаила Бакунина представляет собой глубокое, но подчеркнуто личное размышление над самым известным покаянным текстом Псалтири. Автор отказывается от академической сухости в пользу «наивного» подхода — искреннего, живого и местами парадоксального взгляда современного человека на древние истины.
Бакулин М. Ю. - Наивное толкование пятидесятого псалма
Тюмень: Русская неделя, 2013. - 112 с.
Бакулин М. Ю. - Наивное толкование пятидесятого псалма - Содержание
Предисловие
Помилуй мя
Боже
По велицей милости Твоей
Почему же мы обращаемся к Богу на Ты?
И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое
Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя
Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну
Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих
Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти
Се бо, в беззаконних зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя
Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси
Окропиши мя иссопом, и очищуся
Омыеши мя, и паче снега убелюся
Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя
Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей
Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене
Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя
Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся
Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего
Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою
Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволити
Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския
Тогда благоволити жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы
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