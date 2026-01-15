Бакулин - Наивное толкование пятидесятого псалма

Книга сибирского писателя и богослова Михаила Бакунина представляет собой глубокое, но подчеркнуто личное размышление над самым известным покаянным текстом Псалтири. Автор отказывается от академической сухости в пользу «наивного» подхода — искреннего, живого и местами парадоксального взгляда современного человека на древние истины.

Тюмень: Русская неделя, 2013. - 112 с.

Предисловие

Помилуй мя

Боже

По велицей милости Твоей

Почему же мы обращаемся к Богу на Ты?

И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое

Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя

Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну

Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих

Яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти

Се бо, в беззаконних зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя

Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси

Окропиши мя иссопом, и очищуся

Омыеши мя, и паче снега убелюся

Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя

Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей

Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене

Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя

Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся

Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего

Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою

Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволити

Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит

Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския