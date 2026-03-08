Книга Івана Барчука «Алькоголь і людина» є однією з найбільш гострих соціально-етичних праць автора, у якій він аналізує руйнівний вплив спиртних напоїв на фізичне, психічне та духовне здоров’я особистості. Написана на стику медицини, соціології та біблійного богослов’я, ця розвідка розглядає алкоголізм не просто як шкідливу звичку, а як підступну хворобу та серйозний духовний гріх, що руйнує фундамент сім'ї та суспільства. Барчук послідовно спростовує міфи про «користь» помірного вживання алкоголю, наводячи тогочасні наукові дані про інтоксикацію клітин мозку, печінки та серцево-судинної системи.

У змістовній частині автор приділяє значну увагу психологічній деградації людини під впливом етанолу: втраті волі, притупленню совісті та розпаду моральних цінностей. Барчук детально описує трагічні наслідки алкоголізму для спадковості, вказуючи на ризики для майбутніх поколінь. З богословського погляду він аналізує біблійні застереження проти п'янства, підкреслюючи, що тіло християнина є «храмом Святого Духа», а отже, свідоме отруєння його речовинами, що змінюють свідомість, є прямим порушенням Божої волі. Автор закликає до повної тверезості як єдиного надійного способу зберегти чистоту життя.

Праця написана у форматі палкого заклику до пробудження та звільнення від залежності. Барчук не лише констатує проблему, а й пропонує шлях виходу через духовне відродження та силу Божої благодаті, яка здатна розірвати ланцюги будь-якого рабства. Книга слугує потужним інструментом для виховної роботи в церковних громадах, серед молоді та для тих, хто шукає практичної допомоги у боротьбі за тверезий спосіб життя. Вона залишається актуальною як маніфест за збереження людської гідності та духовного здоров’я нації.

Іван Барчук – Алькоголь і людина

Торонто —Чікаго: Накладом Євангельського Видавництва “Дорога Правди”, 1957. – 114 с.

Іван Барчук – Алькоголь і людина – Зміст

Передмова

Вступне слово

Вплив алькоголю на людський організм

Вплив алькоголю на розум.

Вплив алькоголю на душу

Вплив алькоголю на волю

Вплив алькоголю на моральність

Вплив алькоголю на авторитет людини

Вплив алькоголю на родинне життя

Вплив алькоголю на нащадків

Вплив алькоголю на добробут

Вплив алькоголю на гігієну

Вплив алькоголю на вік людей

Боротьба з алькоголем — це обов’язок усіх