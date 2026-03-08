Книга Івана Барчука «Чи існує Бог?» є апологетичною працею, у якій автор ставить за мету надати раціональні та духовні докази буття Творця. Написана у формі глибоких роздумів та інтелектуального захисту християнства, ця розвідка звертається як до віруючих, що прагнуть зміцнити свій фундамент, так і до скептиків, які шукають логічних підстав для віри. Барчук послідовно аналізує складність навколишнього світу, від мікрокосмосу до величі всесвіту, стверджуючи, що така досконала гармонія не могла виникнути випадково, а є результатом задуму Вищого Розуму.

У своїх аргументах автор спирається на класичні теїстичні докази: космологічний (першопричина всього сущого), телеологічний (доцільність та порядок у природі) та моральний (наявність совісті та об’єктивного морального закону в серці людини). Барчук майстерно поєднує наукові спостереження того часу з біблійними істинами, показуючи, що наука і віра не суперечать одна одній, а доповнюють загальну картину пізнання істини. Він детально розбирає теорії атеїзму та матеріалізму, вказуючи на їхні внутрішні суперечності та неспроможність дати відповіді на ключові питання про походження життя та сенс людського існування.

Особливий акцент у книзі зроблено на особистому досвіді пізнання Бога. Автор підкреслює, що інтелектуальне визнання існування Творця — це лише перший крок, який має привести людину до живої зустрічі з Ним. Барчук закликає читача не просто погоджуватися з фактами, а шукати Бога серцем, адже справжнє свідчення Його буття проявляється у зміненому житті та внутрішньому мирі. Ця праця залишається актуальною завдяки своїй щирості, логічній послідовності та вмінню автора говорити про складні філософські категорії простою і зрозумілою мовою.

Іван Барчук – Чи існує Бог?

Торонто – Чікаго: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1961. –с.

Іван Барчук – Чи існує Бог? – Зміст

Передмова

Вступ

І. ПОСТАННЯ ВСЕСВІТУ

1. Різні теорії про постання всесвіту - 2. Чи може випадковість бути творцем? - 3. Випадковість чи пляновість - 4. Краса - 5. Доцільність і пристосованість

II. ПОСТАННЯ ЖИТТЯ

1. Мусів бути початок - 2. Життя — це таємниця - 3. Самозародження - 4. Еволюція - 5. Іміграція життя

III. РУХ У ВСЕСВІТІ

IV. ДОКАЗИ ІСНУВАННЯ БОГА В САМІЙ ЛЮДИНІ

1. Людина - 2. Універсальність віри в Бога - 3. Туга за Богом - 4. Сумління - 5. Відродження - 6. Молитва - 7. Чудо

V. ПІЗНАННЯ БОГА

1. Чому дехто не вірить у Бога? - 2. Чому люди не бачать Бога? - 3. Як пізнати Бога?

VI. ЧИ БІБЛІЯ — СЛОВО БОЖЕ?

І. Свідчення вчених 1. Філософи - 2. Науковці - 3. Письменники і поети - 4. Державні діячі

II. Археологія (розкопки)

III. Пророцтва

IV. Загальне значення Біблії

VII. ПОЗАГРОБОВЕ ЖИТТЯ

VIII. ЧУЖОМОВНІ СЛОВА 291