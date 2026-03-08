Книга Івана Барчука «Хрищення по вірі» присвячена одній із найбільш фундаментальних доктрин євангельського християнства, яка визначає ідентичність баптистських та п’ятидесятницьких церков. Автор розглядає хрищення не просто як церковний обряд, а як свідомий акт послуху Богу, що має ґрунтуватися на особистій вірі та покаянні. Барчук послідовно аналізує новозавітні тексти, доводячи, що в апостольські часи хрищення завжди передувало проповіді Євангелії та прийняттю її серцем, що виключає практику хрищення немовлят, які не здатні до свідомого віросповідання.

У своїй праці автор приділяє значну увагу етимології грецького слова «баптизо», обґрунтовуючи необхідність повного занурення у воду як єдиної біблійної форми цього таїнства. Він пояснює символізм обряду: занурення означає смерть для гріха та поховання старого життя, а вихід із води — воскресіння для нового життя з Христом. Барчук критично розглядає історичні причини виникнення педобаптизму (хрищення дітей), пов’язуючи це з періодом одержавлення церкви та відходом від первісних християнських стандартів, де членство в громаді було результатом добровільного вибору, а не народження в певній культурі.

Автор наголошує, що хрищення без віри не має спасаючої сили, оскільки воно є лише «обітницею Богові доброго сумління». Книга слугує практичним посібником для тих, хто готується до цього кроку, та апологетичним ресурсом для захисту позиції віруючих, які практикують хрищення в дорослому віці. Барчук закликає читачів до перевірки своїх релігійних переконань на відповідність Слову Божому, підкреслюючи, що справжнє духовне відродження завжди проявляється у бажанні публічно засвідчити свою вірність Господу через водне хрищення.

Іван Барчук – Хрищення по вірі

Чікаґо – Вінніпег: Видавництво «Дорога Правди», 1962. – 121 с.

Іван Барчук – Хрищення по вірі - Зміст

Вступ

I. Загальні відомості про хрищення

1. Що таке хрищення? - 2. Що не є хрищенням? - 3. Чим хрищення не є? - 4. Важливість хрищення - 5. Хрищення Духом

II. Чи належиться христити немовлят чи дорослих?

І. Аргументи дітохрищенців: - 1. “Одне хрищення” - 2. “Заповіт милосердя” - 3. Чи хрищення замінило обрізання? - 4. Чи Христос христив дітей? - 5. Обітниця для дітей - 6. Були хрищені цілі родини - 7. Дух Святий дається немовлятам - 8. Діти є членами церкви - 9. Чи князі церкви не знають, як і кого христити? - 10. Святі й побожні люди признають хрищення дітей - 11. У Св. Писанні немає заборони христити дітей - 12. Хрищення не змінює старої натури - 13. Христова наука чи формальність?

III. Духовне значення хрищення

1. Наслідування Христа - 2. Обітниця Богові доброго сумління - 3. Хрищення — це похорон

IV. Умови хрищення

1. Наука - 2. Віра - 3. Прийняття Слова - 4. Покаяння

V. Православне передання і хрищальний чин

VI. Наука отців церкви про хрищення

VII. Як довго існувало хрищення дорослих?

VIII. Розвиток відступництва

IX. Кілька текстів до хрищення без пояснень