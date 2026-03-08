Барчук - Хрищення по вірі
Книга Івана Барчука «Хрищення по вірі» присвячена одній із найбільш фундаментальних доктрин євангельського християнства, яка визначає ідентичність баптистських та п’ятидесятницьких церков. Автор розглядає хрищення не просто як церковний обряд, а як свідомий акт послуху Богу, що має ґрунтуватися на особистій вірі та покаянні. Барчук послідовно аналізує новозавітні тексти, доводячи, що в апостольські часи хрищення завжди передувало проповіді Євангелії та прийняттю її серцем, що виключає практику хрищення немовлят, які не здатні до свідомого віросповідання.
У своїй праці автор приділяє значну увагу етимології грецького слова «баптизо», обґрунтовуючи необхідність повного занурення у воду як єдиної біблійної форми цього таїнства. Він пояснює символізм обряду: занурення означає смерть для гріха та поховання старого життя, а вихід із води — воскресіння для нового життя з Христом. Барчук критично розглядає історичні причини виникнення педобаптизму (хрищення дітей), пов’язуючи це з періодом одержавлення церкви та відходом від первісних християнських стандартів, де членство в громаді було результатом добровільного вибору, а не народження в певній культурі.
Автор наголошує, що хрищення без віри не має спасаючої сили, оскільки воно є лише «обітницею Богові доброго сумління». Книга слугує практичним посібником для тих, хто готується до цього кроку, та апологетичним ресурсом для захисту позиції віруючих, які практикують хрищення в дорослому віці. Барчук закликає читачів до перевірки своїх релігійних переконань на відповідність Слову Божому, підкреслюючи, що справжнє духовне відродження завжди проявляється у бажанні публічно засвідчити свою вірність Господу через водне хрищення.
Іван Барчук – Хрищення по вірі
Чікаґо – Вінніпег: Видавництво «Дорога Правди», 1962. – 121 с.
Іван Барчук – Хрищення по вірі - Зміст
Вступ
I. Загальні відомості про хрищення
1. Що таке хрищення? - 2. Що не є хрищенням? - 3. Чим хрищення не є? - 4. Важливість хрищення - 5. Хрищення Духом
II. Чи належиться христити немовлят чи дорослих?
І. Аргументи дітохрищенців: - 1. “Одне хрищення” - 2. “Заповіт милосердя” - 3. Чи хрищення замінило обрізання? - 4. Чи Христос христив дітей? - 5. Обітниця для дітей - 6. Були хрищені цілі родини - 7. Дух Святий дається немовлятам - 8. Діти є членами церкви - 9. Чи князі церкви не знають, як і кого христити? - 10. Святі й побожні люди признають хрищення дітей - 11. У Св. Писанні немає заборони христити дітей - 12. Хрищення не змінює старої натури - 13. Христова наука чи формальність?
III. Духовне значення хрищення
1. Наслідування Христа - 2. Обітниця Богові доброго сумління - 3. Хрищення — це похорон
IV. Умови хрищення
1. Наука - 2. Віра - 3. Прийняття Слова - 4. Покаяння
V. Православне передання і хрищальний чин
VI. Наука отців церкви про хрищення
VII. Як довго існувало хрищення дорослих?
VIII. Розвиток відступництва
IX. Кілька текстів до хрищення без пояснень
No comments yet. Be the first!