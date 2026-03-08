Барчук - Пояснення чотирьох Євангелій – в 2 томахI

Праця проповідника Івана Барчука «Пояснення чотирьох Євангелій» є масштабним екзегетичним дослідженням, у якому автор ставить за мету гармонізацію текстів Матвія, Марка, Луки та Івана. Перші два томи зосереджені на послідовному викладі земного життя Ісуса Христа, починаючи від передвісного Слова та народження Івана Хрестителя. Барчук майстерно поєднує чотири різні перспективи євангелістів у єдине хронологічне полотно, що дозволяє читачеві бачити цілісну картину месіанського служіння без повторів чи часових розбіжностей.

У першому томі особлива увага приділяється підготовчому періоду: родоводу Спасителя, Його дитинству та виходу на проповідь. Автор детально розбирає зміст Нагірної проповіді, пояснюючи кожну заповідь блаженства не лише як моральний еталон, а й як глибоку духовну трансформацію. Другий том продовжує цей шлях, описуючи період найбільшої популярності Христа, Його подорожі Галілеєю, здійснення чудес та проголошення притч про Царство Боже. Барчук подає матеріал у формі змістовних коментарів, де кожен вірш розглядається через призму історичного контексту та тогочасної юдейської культури.

Теологічний підхід Івана Барчука відзначається вірністю євангельським традиціям та водночас легкістю викладу, доступною для широкого кола вірян. Він не просто переказує події, а аналізує внутрішню мотивацію дійових осіб та пророче значення кожного кроку Христа. Ці томи слугують надійним посібником для проповідників та дослідників Біблії, допомагаючи структурувати знання про євангельські події та зрозуміти логіку Божого плану спасіння людства, втіленого в особистості Ісуса.

Проп. Іван Барчук – Пояснення чотирьох Євангелій (в хронологічному порядку) – Том I

Торонто: Християнське видавництво «Дорога Правди»; Київ: Союз ЄХБ України, 1993. – 579 с.

Проп. Іван Барчук – Пояснення чотирьох Євангелій – Том I – Зміст

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Розділ 1. БЛАГОВІЩЕННЯ ЗАХАРИ ПРО НАРОДЖЕННЯ ПРЕДТЕЧІ - Розділ 2. БЛАГОВІЩЕННЯ ДІВІ МАРІЇ - Розділ З. НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ - Розділ 4. РОДОВІД ІСУСА ХРИСТА - Розділ 5. НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА - Розділ б. ДИТИНСТВО ІСУСА ХРИСТА - Розділ 7. З’ЯВЛЕННЯ І ПРОПОВІДЬ ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ - Розділ 8. ХРИЩЕННЯ ІСУСА ХРИСТА - Розділ 9. ПЕРШІ УЧНІ ХРИСТОВІ - Розділ 10. ПЕРШЕ ЧУДО - Розділ 11. БЕСІДА ХРИСТА З НИКОДИМОМ - Розділ 12. ОСТАННЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ - Розділ 13. БЕСІДА ХРИСТА З САМАРЯНКОЮ - Розділ 14. ПОЧАТОК ШИРОКОГО СЛУЖІННЯ В ГАЛІЛЕЇ - Розділ 15. ПРОПОВІДЬ ЄВАНГЕЛІЇ Й ПОКЛИК АПОСТОЛІВ - Розділ 16. УЗДОРОВЛЕННЯ БІСНУВАТИХ - Розділ 17. ЯКОСТІ ХРИСТОВИХ УЧНІВ - Розділ 18. НА ДРУГОМУ БОЦІ МОРЯ - Розділ 19. ЗНОВ У ГАЛІЛЕЇ - Розділ 20. ВІФЕЗДА — ДІМ МИЛОСЕРДЯ - Розділ 21. НОВІ ПОРУШЕННЯ СУБОТИ - Розділ 22. ВИБІР І ПІСЛАНИЦТВО 12-ТЬОХ АПОСТОЛІВ - Розділ 23. НАГІРНА ПРОПОВІДЬ - Розділ 24. ДВА ВИЗНАЧНИХ ЧУДА - Розділ 25. ЧИ МІГ ІВАН ХРИСТИТЕЛЬ СУМНІВАТИСЯ? - Розділ 26. ПРОЩЕННЯ ГРІШНИЦІ Й її СЛУЖЕННЯ - Розділ 27. ПРИТЧІ ІСУСА ХРИСТА - Розділ 28. РІДНЯ ІСУСА ХРИСТА - Розділ 29. ДОТОРКНЕННЯ ВІРИ - Розділ 30. ГРІХ ПРОТИ СВЯТОГО ДУХА - Розділ 31. ПОДІЇ ПЕРЕД Г ПІСЛЯ СМЕРТИ ІВАНА ХРИСТИТЕЛЯ - Розділ 32. ХРИСТОС Є ХЛІБОМ ЖИТТЯ - Розділ 33. ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛ13АЦІЇ - Розділ 34. ВЕЛИКА Й МАЛА ВІРА - Розділ 35. СЕРЕДИНА ЄВАНГЕЛІЇ - Розділ 36. ХРИСТОС Є ХЛІБОМ ЖИТТЯ - Розділ 37. ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ - Розділ 38. ВЕЛИКА Й МАЛА ВІРА - Розділ 39. СЕРЕДИНА ЄВАНГЕЛІЇ

Проп. Іван Барчук – Пояснення чотирьох Євангелій (в хронологічному порядку) – Том II

Торонто: Християнське видавництво «Дорога Правди»; Київ: Союз ЄХБ України, 1993. – 618 с.

Проп. Іван Барчук – Пояснення чотирьох Євангелій – Том II