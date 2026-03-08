Праця проповідника Івана Барчука «Пояснення на Книгу Об’явлення» є одним із найгрунтовніших есхатологічних досліджень у спадщині автора. Книга присвячена тлумаченню найбільш таємничої та складної частини Нового Заповіту — Апокаліпсису святого Івана Богослова. Барчук ставить за мету розкрити символіку пророцтв не як відірвані від життя алегорії, а як чіткий Божий план стосовно майбутнього людства, долі Церкви та фінальної перемоги Христа над силами зла. Автор дотримується преміленіального погляду, детально розбираючи події, що передують Другому приходу Спасителя.

У своєму тлумаченні Барчук приділяє значну увагу структурі Книги Об’явлення, послідовно аналізуючи послання до семи церков, зняття семи печаток, звуки семи сурем та вилиття семи чаш Божого гніву. Він майстерно поєднує старозавітні пророцтва Даниїла та Єзекіїля з видіннями Івана, показуючи цілісність біблійної пророчої лінії. Автор детально зупиняється на постатях Антихриста та лжепророка, пояснюючи природу «великої скорботи» та значення Армагеддону. При цьому він застерігає читачів від зайвої спекуляції датами, закликаючи натомість до духовної пильності та готовності зустріти Господа в будь-який момент.

Особливе місце в розвідці посідає опис Нового Єрусалиму та вічного царювання святих. Барчук підкреслює, що Книга Об’явлення — це не книга жахів, а книга надії та тріумфу Божої справедливості. Автор використовує доступну мову, щоб донести глибокі теологічні істини до пересічного віруючого, водночас зберігаючи наукову точність у філологічних та історичних коментарях. Ця праця слугує незамінним посібником для вивчення біблійної есхатології, допомагаючи християнам знайти впевненість у Божому суверенітеті посеред тривожних подій світової історії.

Проп. Іван Барчук – Пояснення на Книгу Об’явлення

Видання друге. – Видання Української Баптистської Церкви в Чікаго, США. – Чікаго – Торонто: Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди’’, 1965. – 363 с.

Проп. Іван Барчук – Пояснення на Книгу Об’явлення - Зміст

Передмова

Вступне слово