Барчук - Правдиве і фальшиве покаяння

Праця Івана Барчука «Правдиве і фальшиве покаяння» присвячена критичному розбору одного з найбільш фундаментальних кроків у духовному житті християнина. Автор зауважує, що в релігійному середовищі термін «покаяння» часто сприймається поверхнево — як проста констатація провини або емоційний сплеск, що не веде до реальних змін. Барчук ставить за мету розмежувати біблійне поняття метаної (зміни мислення) та психологічне почуття жалю, яке може бути тимчасовим і безплідним. Він наголошує, що без справжнього розвороту від гріха до Бога будь-яка релігійна активність залишається лише зовнішньою формою.

У першій частині розвідки автор детально аналізує ознаки фальшивого покаяння, наводячи біблійні приклади, такі як каяття Юди Іскаріота чи царя Саула. Він пояснює, що страх перед покаранням або сором перед людьми — це не те саме, що ненависть до самого гріха. На противагу цьому, правдиве покаяння описується як глибоке внутрішнє сокрушення, що супроводжується повним визнанням провини перед Богом та щирим бажанням виправити заподіяне зло. Барчук підкреслює, що плодом справжнього покаяння завжди є «гідний плід» — зміна характеру, звичок та цілей життя.

Автор звертається до читача з пастирською прямотою, закликаючи до самоперевірки та щирості у стосунках із Творцем. Він застерігає від «дешевої благодаті», яка обіцяє прощення без потреби залишати гріховний спосіб життя. Книга написана простою, але водночас глибоко теологічною мовою, що робить її незамінним посібником для душпастирів, благовісників та кожного, хто прагне переконатися в істинності свого духовного фундаменту. Барчук нагадує, що покаяння — це не одноразова акція, а постійний стан серця, що прагне до святості.

Чікаґо – Вінніпег: Християнське видавництво «Дорога Правди», 1966. – 89 с.

