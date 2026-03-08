Книга Івана Барчука «Що треба робити, щоб спастися?» є фундаментальною працею, присвяченою центральному питанню християнської віри — сотеріології. Автор ставить за мету розвіяти численні міфи та релігійні нашарування, які часто заважають людині осягнути суть спасіння. Використовуючи метод послідовного біблійного аналізу, Барчук звертається безпосередньо до першоджерел, розглядаючи стан гріховності людини та Божу відповідь на цю кризу через жертву Ісуса Христа. Книга побудована як щирий діалог із читачем, де кожна теза підкріплена конкретними текстами Святого Письма.

У центрі розвідки лежить розмежування між людськими зусиллями, обрядовістю та Божою благодаттю. Автор детально пояснює поняття покаяння, віри та відродження згори, наголошуючи, що спасіння не є нагородою за добрі вчинки, а є даром, який приймається вірою. Барчук аналізує біблійні приклади — від розбійника на хресті до митника Закхея, — щоб показати, що шлях до Бога відкритий для кожного, хто визнає свою потребу в Спасителі. Водночас він застерігає від хибного розуміння свободи, підкреслюючи, що справжня віра неминуче проявляється у зміненому житті та плодах духа.

Праця написана живою, доступною мовою, що характерно для проповідницького стилю Івана Барчука, але при цьому вона зберігає глибоку догматичну точність. Автор не просто дає теоретичні відповіді, а спонукає читача до практичного кроку — особистого примирення з Богом. Ця книга стала класикою євангельської літератури, оскільки вона лаконічно та зрозуміло формулює головне послання Євангелії, роблячи складні теологічні істини зрозумілими для кожного, хто шукає істину та сенс життя у Христі.

Іван Барчук – Що треба робити, щоб спастися?

Вінніпег – Торонто: Видавництво “Дорога Правди”, 1978. – 91 с.

