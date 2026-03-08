Книга «Суботництво» Івана Барчука — це ґрунтовна богословська та дискусійно-догматична розвідка, присвячена аналізу вчення про дотримання суботи в контексті новозавітного християнства. Іван Барчук, відомий український християнський письменник і богослов, розглядає це питання з позиції євангельського віровчення, вступаючи в полеміку з представниками адвентизму та інших течій, які вважають святкування суботи обов'язковою умовою спасіння або вірності Богові.

Автор детально аналізує біблійні тексти, починаючи від установлення суботи в Старому Заповіті (Закон Мойсея) і закінчуючи практикою ранньої Церкви, описаною в Книзі Дій та Посланнях апостолів. Барчук проводить чітку межу між Моральним Законом (Десять заповідей) та Церемоніальним Законом, аргументуючи, що субота була «тінню майбутнього», яка знайшла своє сповнення в особі Ісуса Христа. Він підкреслює, що для християнина Нового Заповіту центром поклоніння стає не день спокою, а Господь Воскресіння, і саме тому Церква від початку свого існування почала збиратися в «день перший» (неділю).

Основні аспекти, які висвітлює автор:

Історичний контекст: Чому і для кого була дана заповідь про суботу.

Христос і субота: Як Ісус трактував закон про спокій та як Він став «суботою» для віруючих.

Богослов’я благодаті: Чому намагання виправдатися через дотримання днів суперечить вченню про спасіння лише через віру в Христа.

Роль неділі: Докази святкування дня Воскресіння в апостольські часи.

Книга написана в полемічному стилі, але з повагою до опонентів. Вона є цінним посібником для служителів, студентів біблійних шкіл та всіх християн, які хочуть мати тверду біблійну основу для розуміння різниці між Старим та Новим Заповітами в питанні святкових днів. Барчук закликає читача не до обрядовості, а до глибокого пізнання свободи, яку ми маємо у Христі.

Іван Барчук – Суботництво – Дискусійно-догматична розвідка

Торонто – Чикаго, Видавництво «Дорога Правди», 1964. – Видання друге, 1993. – 193 с.

Іван Барчук – Суботництво – Зміст

Вступ

I. Походження суботників

II. Видіння чи свідчення пані Вайт

III. Пророцтва пані Вайт

IV. У суботників нема їхньої історії

V. Християнські підстави для святкування неділі

VI. Суботницькі докази святкування суботи

VII. Самі суботники не дотримують суботи

VIII. Субота – це свято виключно єврейське

IX. Чи мали християни право прийняти неділю?

X. Відношення Христа до суботи

XI. Ставлення апостолів до суботи

XII. Мусіла бути зміна закону

XIII. Чи десять заповідей є незмінними?

XIV. Закон і ласка

XV. Ще інші блуди суботників

XVI. Свідчення про суботництво самих суботників

Бібліографія