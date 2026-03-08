Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Барчук - Суботництво

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга «Суботництво» Івана Барчука — це ґрунтовна богословська та дискусійно-догматична розвідка, присвячена аналізу вчення про дотримання суботи в контексті новозавітного християнства. Іван Барчук, відомий український християнський письменник і богослов, розглядає це питання з позиції євангельського віровчення, вступаючи в полеміку з представниками адвентизму та інших течій, які вважають святкування суботи обов'язковою умовою спасіння або вірності Богові.

Автор детально аналізує біблійні тексти, починаючи від установлення суботи в Старому Заповіті (Закон Мойсея) і закінчуючи практикою ранньої Церкви, описаною в Книзі Дій та Посланнях апостолів. Барчук проводить чітку межу між Моральним Законом (Десять заповідей) та Церемоніальним Законом, аргументуючи, що субота була «тінню майбутнього», яка знайшла своє сповнення в особі Ісуса Христа. Він підкреслює, що для християнина Нового Заповіту центром поклоніння стає не день спокою, а Господь Воскресіння, і саме тому Церква від початку свого існування почала збиратися в «день перший» (неділю).

Основні аспекти, які висвітлює автор:

  • Історичний контекст: Чому і для кого була дана заповідь про суботу.

  • Христос і субота: Як Ісус трактував закон про спокій та як Він став «суботою» для віруючих.

  • Богослов’я благодаті: Чому намагання виправдатися через дотримання днів суперечить вченню про спасіння лише через віру в Христа.

  • Роль неділі: Докази святкування дня Воскресіння в апостольські часи.

Книга написана в полемічному стилі, але з повагою до опонентів. Вона є цінним посібником для служителів, студентів біблійних шкіл та всіх християн, які хочуть мати тверду біблійну основу для розуміння різниці між Старим та Новим Заповітами в питанні святкових днів. Барчук закликає читача не до обрядовості, а до глибокого пізнання свободи, яку ми маємо у Христі.

Іван Барчук – Суботництво – Дискусійно-догматична розвідка

Торонто – Чикаго, Видавництво «Дорога Правди», 1964. – Видання друге, 1993. – 193 с.

Іван Барчук – Суботництво – Зміст

Вступ

  • I. Походження суботників

  • II. Видіння чи свідчення пані Вайт

  • III. Пророцтва пані Вайт

  • IV. У суботників нема їхньої історії

  • V. Християнські підстави для святкування неділі

  • VI. Суботницькі докази святкування суботи

  • VII. Самі суботники не дотримують суботи

  • VIII. Субота – це свято виключно єврейське

  • IX. Чи мали християни право прийняти неділю?

  • X. Відношення Христа до суботи

  • XI. Ставлення апостолів до суботи

  • XII. Мусіла бути зміна закону

  • XIII. Чи десять заповідей є незмінними?

  • XIV. Закон і ласка

  • XV. Ще інші блуди суботників

  • XVI. Свідчення про суботництво самих суботників

Бібліографія

Views 55
Rating
Added 08.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

