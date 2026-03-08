Книга Івана Барчука «Вірою чи заслугами?» є однією з ключових сотеріологічних праць автора, у якій він детально розглядає споконвічну дилему християнського богослов’я: як людина отримує спасіння. Автор фокусується на протиставленні двох концепцій — спасіння через особисті добрі вчинки, дотримання закону та релігійні обряди, і спасіння як безмежного дару Божої благодаті, що приймається виключно вірою. Барчук прискіпливо аналізує послання апостола Павла, зокрема до Римлян та Галатів, доводячи, що будь-яка спроба «заслужити» прихильність Творця власними зусиллями є виявом духовної гордині та нерозуміння досконалої жертви Христа.

У змістовній частині автор розкриває сутність виправдання (юстифікації), пояснюючи, що перед святим Богом жодна людина не може бути праведною на основі своїх справ, оскільки «всі згрішили». Барчук проводить чітку межу між причиною спасіння (віра в заступницьку смерть Ісуса) та його наслідками (добрі діла як плід зміненого серця). Він застерігає читачів від небезпеки законництва, яке перетворює живу віру на тягар правил, і водночас відкидає дешеву благодать, яка ігнорує моральну трансформацію особистості. Книга побудована на глибокому екзегетичному аналізі, де кожен аргумент зважується на терезах Святого Письма.

Праця написана у властивому Барчуку динамічному та переконливому стилі, що робить складні догматичні питання зрозумілими для широкого загалу. Автор використовує яскраві біблійні приклади та логічні доводи, щоб допомогти читачеві позбутися релігійної невпевненості та знайти справжній спокій у Христі. Книга слугує потужним маніфестом євангельської віри, закликаючи повернутися до центральної істини Реформації — Sola Fide (тільки вірою). Вона залишається актуальною для кожного, хто шукає відповідь на питання про те, на чому ґрунтується надія на вічне життя.

Іван Барчук – Вірою чи заслугами?

Чікаго – Вінніпег: The Christian Press, 1951. – 40 с.

Вступне слово