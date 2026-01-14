Світ, де насильство стало нормою, а краса межує зі страхом, невблаганно наближається до свого фіналу. Для мешканців селища, де живе Анна, Всевишній — це лише забута легенда, позбавлена сенсу. Проте, коли прадавнє зло зазирає їй в очі, у неї не залишається іншого вибору, як повірити в неможливе.

«Втрачені небеса» — це вражаюча біблійна ретроспектива Великого Потопу. Це історія про відвагу, пошук істини серед хаосу та доленосний вибір однієї жінки, від якого залежить не лише її життя, а й майбутнє всього людства. Чи зможе віра стати рятівним ковчегом, коли небеса розверзнуться?

Кейсі Барнет-Ґремсков - Втрачені небеса

Пер. з англ. - Львів : Свічадо, 2012. – 288 с.

ISBN 978-966-938-196-5

Кейсі Барнет-Ґремсков - Втрачені небеса – Зміст