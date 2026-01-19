Барри - Греческая каббала

Наверное, нужно начать с извинений. На самом деле использование термина «греческая каббала» — это анахронизм, вводящий в заблуждение. Слово «каббала» (производное от QBL в иврите, «получать») на раввинском иврите просто означает «традиция». Его используют для обозначения определенной еврейской мистической философии, которая возникла во Франции и Испании в XIII веке нашей (или христианской) эры (н. э.). Эта философская школа верила в духовное озарение от полученного знания, или гнозиса. Каббалисты наиболее известны тем, что использовали технику, известную как «буквенная каббала», которая включала интерпретацию еврейских священных писаний в соответствии с числом, формой и мистическими атрибутами каждой буквы еврейского алфавита. Термин «каббала» (иногда англизированный как Kabbalah или Cabala) часто используется для обозначения именно этой техники буквенного анализа, а не каббалистической философии в целом, так что на Западе он стал практически синонимом этого метода. Именно в данном узком смысле слово «каббала» используется в этой книге.

Каббалистическая философия сформировала основную школу мысли в иудаизме. Она стала широко известна в христианской Европе благодаря своему влиянию в Средневековье. В результате широкое распространение еврейской каббалы на Западе часто приводило к ошибочному мнению, что евреи были первооткрывателями буквенной каббалы, и даже что именно евреи первыми использовали буквы в качестве чисел. Главный тезис этой книги состоит в том, что Каббала — это, по сути, поздний еврейский термин для обозначения гнозиса, который намного древнее возникшего еврейского мистицизма. Фактически именно греки еще в VIII веке до н. э. изобрели цифры алфавита, составлявшие самую суть каббалистической нумерологии. Они принесли эту идею на Ближний Восток только после завоеваний Александра Великого в IV веке до н.э. Примеры греческой каббалы также можно найти за пределами материковой Греции задолго до III века н. э.: в египетских амулетах, римских граффити, гностической философии и раннехристианских писаниях. Наиболее ранний известный труд в еврейской Каббале — «Сефер Иецира», или «Книга Творения». Эта первая работа была, по существу, результатом воздействия греческого гностицизма на еврейский мистицизм; в ней прослеживается влияние многочисленных концепций, таких как гностическая теория сотворения эманациями, пифагорейская декада, платоническая философия, птолемеевская астрология, четыре элемента Эмпедокла, которые уже были частью существующей символики греческого алфавита. Именно этот более ранний греческий гнозис, анахронистично названный здесь более поздним еврейским термином «каббала», исследован и представлен в этой книге.

Кирен Барри - Греческая каббала - Алфавитный мистицизм и нумерология в древнем мире

Касталия, 2024. - 248 с.

ISBN 978-5-521-23880-4

Кирен Барри - Греческая каббала - Алфавитный мистицизм и нумерология в древнем мире - Содержание

Глава 1. История алфавита - Глава 2. Алфавит как число - Глава 3. Пифагор - Глава 4. Гласные и планеты - Глава 5. Согласные, элементы и зодиак - Глава 6. Символизм отдельных букв - Глава 7. Оракулы и заклинания - Глава 8. Гностики - Глава 9. Римляне - Глава 10. Христиане - Глава 11. Неоплатоники - Глава 12. Евреи - Глава 13. Греческая каббалистическая экзегеза

Заключение

Приложение I. Таблицы соответствий

Приложение II. Словарь изопсефии

Приложение III. Процитированные древние авторы