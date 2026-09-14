Барт - Церковная догматика – Том II

Второй том русского издания «Церковной догматики» Карла Барта сосредоточен прежде всего на богословской антропологии, проблеме зла и учении о примирении. Исходным пунктом размышлений о человеке становится не абстрактная человеческая природа, а Иисус Христос как истинный Человек: только исходя из Него, по мысли Барта, можно понять назначение человека быть союзником Бога и существом, открытым своему ближнему. Человечность раскрывается как бытие во встрече Я и Ты, а образ Божий — через «аналогию отношения», находящую свой прообраз в самом триедином бытии Бога.

Дальнейшие разделы посвящены одной из наиболее оригинальных тем Барта — «ничтожному» (das Nichtige), то есть реальности греха, зла и смерти, противостоящей благой воле Творца, но уже побежденной во Христе. Кульминацией тома становится учение о примирении: вечный Завет Бога с человеком исполняется в Иисусе Христе, где Бог Сам принимает человеческое дело как Свое. Покорный Сын Божий идет «на чужбину», занимает место грешника и как Судия Сам становится судимым; воскресение же предстает как приговор Отца, подтверждающий крест и открывающий совершившееся в нем оправдание и новую жизнь.

Барт Карл – Церковная догматика – Том II

Пер. с нем. В. Витковского; ред. Э. Волкова. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. – 712 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-89647-239-1

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