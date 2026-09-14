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Барт - Церковная догматика – Том II

Барт - Церковная догматика – Том II
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Ethics
Series Современное богословие ББИ (40 books)

Второй том русского издания «Церковной догматики» Карла Барта сосредоточен прежде всего на богословской антропологии, проблеме зла и учении о примирении. Исходным пунктом размышлений о человеке становится не абстрактная человеческая природа, а Иисус Христос как истинный Человек: только исходя из Него, по мысли Барта, можно понять назначение человека быть союзником Бога и существом, открытым своему ближнему. Человечность раскрывается как бытие во встрече Я и Ты, а образ Божий — через «аналогию отношения», находящую свой прообраз в самом триедином бытии Бога.

Дальнейшие разделы посвящены одной из наиболее оригинальных тем Барта — «ничтожному» (das Nichtige), то есть реальности греха, зла и смерти, противостоящей благой воле Творца, но уже побежденной во Христе. Кульминацией тома становится учение о примирении: вечный Завет Бога с человеком исполняется в Иисусе Христе, где Бог Сам принимает человеческое дело как Свое. Покорный Сын Божий идет «на чужбину», занимает место грешника и как Судия Сам становится судимым; воскресение же предстает как приговор Отца, подтверждающий крест и открывающий совершившееся в нем оправдание и новую жизнь.

Барт Карл – Церковная догматика – Том II

Пер. с нем. В. Витковского; ред. Э. Волкова. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. – 712 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-5-89647-239-1

Барт Карл – Церковная догматика – Содержание

  • Предисловие ко второму тому русского издания

  • Творение

    • Человек и его назначение быть союзником Бога

      • Иисус, человек для другого человека

      • Основная форма человечности

      • Человечность как притча и надежда

  • Творец и Его творение

    • Бог и ничтожное

      • Проблема ничтожного

      • Непонимание ничтожного

      • Познание ничтожного

      • Подлинность ничтожного

  • Предмет и проблема учения о примирении

    • Дело Бога — Примирителя и Искупителя

      • С нами Бог

      • Завет как предпосылка примирения

      • Исполнение нарушенного завета

  • Иисус Христос, Господь-Слуга

    • Покорность Сына Божьего

      • Путь Сына Божьего на чужбину

      • Судия как судимый вместо нас

      • Приговор Отца

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2026
Author brat lexmak
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