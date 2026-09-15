Барт - Молитва

«Молитва» Карла Барта объединяет богословское истолкование молитвы «Отче наш» и собрание молитв, созданных автором для церковного богослужения. Опираясь прежде всего на Лютера, Кальвина и Гейдельбергский катехизис, Барт рассматривает молитву не как религиозную технику и не как спонтанное выражение человеческого благочестия, а как дар Божьей благодати и одновременно ответственное действие человека. Возможность молиться основана для него на Иисусе Христе: Бог уже обратился к человеку, уже открыл доступ к Себе и потому позволяет молящемуся с дерзновением называть Его Отцом.

Последовательное толкование прошений молитвы Господней раскрывает основные темы богословия Барта: святость имени Божьего, Царство Божье, исполнение Божьей воли, зависимость творения от Творца, прощение, борьбу со злом и уверенность в Божьем слышании молитвы. Вторая часть показывает, как эти положения воплощаются в церковной практике. Молитвы Барта охватывают церковный год, жизнь общины, труд, болезнь, социальную несправедливость, государственную ответственность, войну и мир, смерть и надежду воскресения, соединяя личное обращение к Богу с ходатайством за Церковь и весь мир.

Барт Карл – Молитва

Пер. В. Хулапа. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – VI + 154 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-98647-232-4

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