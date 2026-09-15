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Барт - Молитва

Барт - Молитва
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Современное богословие ББИ (40 books)

«Молитва» Карла Барта объединяет богословское истолкование молитвы «Отче наш» и собрание молитв, созданных автором для церковного богослужения. Опираясь прежде всего на Лютера, Кальвина и Гейдельбергский катехизис, Барт рассматривает молитву не как религиозную технику и не как спонтанное выражение человеческого благочестия, а как дар Божьей благодати и одновременно ответственное действие человека. Возможность молиться основана для него на Иисусе Христе: Бог уже обратился к человеку, уже открыл доступ к Себе и потому позволяет молящемуся с дерзновением называть Его Отцом.

Последовательное толкование прошений молитвы Господней раскрывает основные темы богословия Барта: святость имени Божьего, Царство Божье, исполнение Божьей воли, зависимость творения от Творца, прощение, борьбу со злом и уверенность в Божьем слышании молитвы. Вторая часть показывает, как эти положения воплощаются в церковной практике. Молитвы Барта охватывают церковный год, жизнь общины, труд, болезнь, социальную несправедливость, государственную ответственность, войну и мир, смерть и надежду воскресения, соединяя личное обращение к Богу с ходатайством за Церковь и весь мир.

Барт Карл – Молитва

Пер. В. Хулапа. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – VI + 154 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-5-98647-232-4

Барт Карл – Молитва – Содержание

  • «Отче наш» согласно катехизисам Реформации

    • Предисловие к немецкому изданию

    • Предварительные замечания

    • I. Молитва

      • Проблема молитвы

      • Молитва как дар Божий

      • Молитва как дело человека

    • II. Истолкование молитвы Господней реформаторами

      • Призывание

      • Прошения молитвы Господней

      • Три первых прошения

        • Да святится имя Твое

        • Да придет царство Твое

        • Да будет воля Твоя на земле, как на небе

      • Три последних прошения

        • Дай нам сегодня ежедневный хлеб наш

        • Прости нам наши обиды, как и мы прощаем оскорбивших нас

        • Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла

      • Славословие — доксология

      • Аминь

  • Пятьдесят молитв

    • Предисловие

    • Ты знаешь нас

    • Принять Твой дар перед Рождеством

    • Надежда для всего мира. Рождество

    • Окончание года

    • Пробуди нас. Богоявление

    • Страсти Христовы

    • Страстная пятница

    • Ты — жизнь. Пасха

    • Верить, любить и надеяться. Вознесение

    • Даруй нам мир Дух Твой. Пятидесятница

    • Твой народ, Твоя община. День Святой Троицы

    • Да будет день!

    • Твое благое и строгое Слово

    • На работе

    • Научи нас

    • Ибо это Ты

    • Вечером

    • У могилы

    • У Тебя — полнота

Views 68
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.
A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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