Барт - Молитва
«Молитва» Карла Барта объединяет богословское истолкование молитвы «Отче наш» и собрание молитв, созданных автором для церковного богослужения. Опираясь прежде всего на Лютера, Кальвина и Гейдельбергский катехизис, Барт рассматривает молитву не как религиозную технику и не как спонтанное выражение человеческого благочестия, а как дар Божьей благодати и одновременно ответственное действие человека. Возможность молиться основана для него на Иисусе Христе: Бог уже обратился к человеку, уже открыл доступ к Себе и потому позволяет молящемуся с дерзновением называть Его Отцом.
Последовательное толкование прошений молитвы Господней раскрывает основные темы богословия Барта: святость имени Божьего, Царство Божье, исполнение Божьей воли, зависимость творения от Творца, прощение, борьбу со злом и уверенность в Божьем слышании молитвы. Вторая часть показывает, как эти положения воплощаются в церковной практике. Молитвы Барта охватывают церковный год, жизнь общины, труд, болезнь, социальную несправедливость, государственную ответственность, войну и мир, смерть и надежду воскресения, соединяя личное обращение к Богу с ходатайством за Церковь и весь мир.
Барт Карл – Молитва
Пер. В. Хулапа. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – VI + 154 с. – (Современное богословие).
ISBN 978-5-98647-232-4
Барт Карл – Молитва – Содержание
«Отче наш» согласно катехизисам Реформации
Предисловие к немецкому изданию
Предварительные замечания
I. Молитва
Проблема молитвы
Молитва как дар Божий
Молитва как дело человека
II. Истолкование молитвы Господней реформаторами
Призывание
Прошения молитвы Господней
Три первых прошения
Да святится имя Твое
Да придет царство Твое
Да будет воля Твоя на земле, как на небе
Три последних прошения
Дай нам сегодня ежедневный хлеб наш
Прости нам наши обиды, как и мы прощаем оскорбивших нас
Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла
Славословие — доксология
Аминь
Пятьдесят молитв
Предисловие
Ты знаешь нас
Принять Твой дар перед Рождеством
Надежда для всего мира. Рождество
Окончание года
Пробуди нас. Богоявление
Страсти Христовы
Страстная пятница
Ты — жизнь. Пасха
Верить, любить и надеяться. Вознесение
Даруй нам мир Дух Твой. Пятидесятница
Твой народ, Твоя община. День Святой Троицы
Да будет день!
Твое благое и строгое Слово
На работе
Научи нас
Ибо это Ты
Вечером
У могилы
У Тебя — полнота
Comments (2 comments)