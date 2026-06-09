Берд - Христос це Ключ

В єврейській мові слово «ключ» (мафтеах) походить від дієслова «відчиняти» (патах). Ця книга називається «Христос є Ключ», бо її призначення — ввести читача до кімнат Старого Завіту: широко прочинити двері, що ведуть до Буття, провести неймовірними залами книги Суддів, показати поетичні інтер'єри та музичний декор Псалтиря. Але вас очікує сюрприз: ключ під назвою Христос не просто відчиняє двері до кожної кімнати від Буття до Малахії — коли ви заходите всередину, ви також бачите там і Самого Христа. Він є і ключем, і змістом. Кожна розповідь, кожен пророк, кожен псалом так чи інакше шепочуть Його ім'я та вказують на Його місію.

Ця книга є справді унікальним екскурсом, що охоплює не лише відомі тлумачення біблійних пророцтв про Месію, а й їх інтерпретацію в юдейській та християнській традиціях, а також розгорнутий огляд із перспективи сучасних біблійних студій. Автор у доступний спосіб пояснює складнощі асоціативного мислення авторів Старого Завіту, робить зрозумілими такі терміни, як «інтертекстуальність», «алюзія», «металепсис» та інші. Вісім розділів книги покликані не вичерпати тему, а розпалити апетит: одного разу познайомившись зі способом, яким Святий Дух зіткав Старий Завіт довкола образу Месії, читач уже не зможе відкривати Писання без запитання «Покажіть мені Ісуса».

Берд Чад – Христос є Ключ – Центральне місце Христа у Старому Завіті

Пер. з англ. Г. Кушнарьової. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2025. – 248 с.

ISBN 978-617-8445-70-6

Берд Чад – Христос є Ключ – Зміст

Передмова

Багатошарова Біблія Шлях назад до Вифлеєма Ескіз олівцем: герої Старого Завіту як чорно-білий контур кольорового життя Месії Від Буття до Об'явлення: старе творіння, нове творіння та Месія Виходи: вигнання та повернення як месіанська місія Божий сад як святилище Інтер'єр викуплення Псалми — молитовник Ісуса та Церкви