СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ

КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА

Центр «Бээмунато Ихье»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» 2014

Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ

Главный редактор: р. Цви Патлас

Все права на публикацию сохраняются за издательством. Разрешается копирование в некоммерческих целях.

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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5767 (2007)

Особая благодарность за неоценимую помощь в издании книги г-ну Акифу Гилалову с пожеланием, чтобы Милосердный Творец наградил его долголетием и послал ему благословение во всех его начинаниях.

КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Содержание



Предисловие редактора

О Рамбане и его комментарии на Пятикнижие

Предисловие Рамбана к книге «Берешит»

Глава Берешиг

Глава Hoax

Глава Лех леха

Глава Ваера

Глава Хаей Сара

Глава Толдот

Глава Ваецэ

Глава Ваишлах

Глава Ваешев

Глава Микец

Глава Ваигаш

Глава Ваехи

КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Предисловие редактора



«Тогда наполнятся наши уста смехом, а язык - ликованием» (Теилим 126:2). Это произойдет в скором будущем, когда придет наш царь - Машиах. По уже сегодня свет из будущего пробивается в наш мир. Одно из таких проявлений - то, что в последнее время на русский язык переводятся Мишна, Талмуд, труды Рамбама, рабейну Ионы, Рамхаля.



Как нам - переводчикам, редакторам и издателям - отблагодарить Творца за тот дар, который мы получили, - донести до русскоязычных евреев сокровенную мудрость учителя всего еврейского народа рабейну Моше бен Нахмана (Рамбана). Это ощущение радости и святости сопровождало нас па протяжении года работы по подготовке первого тома - комментария на книгу «Берешит».

Мы понимали, какая ответственность лежит на наших плечах - ведь все основы нашей веры и нашего знания покоятся на этом комментарии Рамбана к Пятикнижию.



Наш учитель, гаон рав Моше Шапира на одном из уроков сказал: «В каждом поколении есть свое испытание. Главное испытание нашего поколения - это испытание веры». Мне выпало счастье на протяжении четверти века учиться у наставника веры нашего поколения - рава Ицхака Зильбера Ухт. Когда я взялся переводить па иврит фильм про рава Ицхака, я хотел назвать его строчкой из пророка («И праведник своей верой жить будет»).

В сущности, история создания этой книги и началась с рава Ицхака. Как-то раз он позвал меня к себе и сказал: «Цви, в Москве есть один еврей, я хочу, чтобы ты поучил с ним Тору».



Так я познакомился с молодым горским евреем, известным бизнесменом и щедрым благотворителем Зауром Гилаловым. Мы начали изучать отрывки из Талмуда, Тору с комментариями. Договорились заниматься по часу, но часто засиживались гораздо дольше. И как-то я поделился с ним мечтой издать на русском языке Тору с «пардесом» - т. е. с комментариями на всех четырех уровнях понимания. Он загорелся этой идеей. Ведь все, что может приблизить евреев к Торе, было в кругу интересов братьев Заура и Акифа Гилаловых: в честь своего трагически погибшего отца они построили несколько синагог в Израиле и в Москве, создали в них центры изучения Торы, издали книги по Торе и по истории горских евреев.



При общении с Зауром меня поражало, что при всей своей уверенности и деловитости в его глазах всегда была грусть.

Как видно, он предчувствовал.



В последние месяцы наших занятий мы учили с Зауром законы, связанные с построением еврейской семьи, ведь он стал женихом. Мы говорили с ним по телефону в четверг, накануне моего отлета из Москвы. В пятницу, 5 марта, утром он примерял свадебный костюм. Нa выходе из дома он был убит. Ашем отомстит за его кровь.

О Рамбане и его комментарии на Пятикнижие



Раби Моше беи Нахман (Рамбан) родился в 1194 (4954) году в испанском городе Жерона (Герона), недалеко от границ Прованса.

Его наставником был раби Иеуда бар Якар из Прованса. Под его руководством Рамбан основательно изучил Талмуд и книги законоучителей. И именно р. Йеуда бар Якар ввел его в круг жеронских кабалистов. Это произошло после событий, впоследствии описанных в книге рава Хаима Виталя «Эцхаим».



Произошло так, что р. Йеуду бар Якара приговорили к сожжению на костре, и аутодафе должно было состояться в канун шабата. В тот день Рамбан навестил своего наставника в тюрьме, но раби Иеуда и не думал прощаться с ним. Наоборот, он велел приготовить для него субботнюю трапезу и заверил, что с наступлением шабата придет к нему в дом. В тот же день при огромном стечении народа королевские солдаты возвели приговоренного на костер и сожгли. Но они не смогли различить, что, пользуясь своими познаниями в практической кабале, р. Йеуда сумел создать двойника - голема, а сам, незамеченным, отправился в дом Рамбана и застал его во время кидуша.



После этого Рамбан обратился к постижению сокровенных разделов Торы. Глава кабалистов Жероны раби Азриэль бар Шломо, впервые увидев молодого Рамбана, сразу сказал ему: «Тебе следует изучать кабалу - у тебя есть святые корни». И добавил: «Я вижу, что когда-нибудь ты попадешь в Иерусалим и удостоишься явления пророка Элияу».

В дальнейшем Рамбан изучал тайны практической кабалы и медитативные секреты молитвы у великого кабалиста из Германии раби Элазара Рокеаха. Этот мудрец специально прибыл в Жерону для того, чтобы передать Рамбану ту часть сокровенной традиции, хранителем которой он был.



Основную часть жизни - до семидесяти лет - Рамбан прожил в родном городе. Он был общепризнанным духовным лидером евреев Каталонского королевства и всей Испании. По свидетельству современника, алахические решения Рамбана принимались испанскими евреями как «речения, которые Моше воспринял от Всемогущего».



В 1263 (5023) году Рамбана принудили участвовать в диспуте с выкрестом, доминиканским монахом Пабло Кристиани. Замысел организаторов заключался в следующем: поражение главы еврейской общины должно было стать сигналом к массовому насильственному крещению. Диспут проходил в Барселоне, во дворце арагонского короля Якобо I. Основной темой обсуждения был вопрос о царе-Ма- шиахе: «пришел ли он уже, как верят христиане, или же еще должен прийти, как верят иудеи». Рассматривалась и другая проблема: «является ли Машиах самим Богом или он - в полной мере человек, родившийся от мужа и жены».



Один из величайших знатоков сокровенной мудрости, Гаон из Вильно, пояснял, что Тора постигается на четырех взаимообусловленных уровнях: пшат («простой смысл»), ремез («намек»), драш (толкование) и сод (сокровенный смысл). Соединение всех уровней принято называть «Пардес» - по первым буквам этих четырех слов. И поскольку только все четыре уровня вместе составляют полную картину, лишь «постигнув сод, можно увидеть верный и правдивый пшат».



Рамбан был первым из великих комментаторов, кто в книге, предназначенной для многих читателей, прикоснулся к сокровенным тайнам Торы, приоткрывая путь в «Пардес». И все же сокровенные знания, которые он сообщает лишь при помощи немногословных намеков, остаются доступными только для посвященных. В предисловии к своему комментарию Рамбан предостерегал: «Я хотел бы дать хороший совет всем читателям этой книги - не пытайтесь постичь мыслью, построенной на логике, те намеки на сокровенные тайны Торы, которые я даю в этой книге. И я заверяю вас, что вы не постигнете мои слова и не поймете их при помощи рассудка и рационального анализа. Но их подлинный смысл можно постичь только из уст мудреца - знатока сокровенной традиции, который говорит с глазу на глаз со своим понимающим учеником».



Наряду с комментарием Раши, эта книга Рамбана вошла в число самых авторитетных в еврейском мире комментариев на Пятикнижие. Она стала одной из первых еврейских книг, изданных после изобретения книгопечатания, - и с тех пор многократно переиздавалась и широко изучается.



Многие идеи, лишь намеченные Рамбаном, развиваются в книгах таких выдающихся кабал истов, как рабейну Вхайе Ибн Халава, раби Яаков Бааль а-турим и раби Мснахем Риканати, а также в книгах хасидских комментаторов Писания- и, в первую очередь, в знаменитой книге «Кдушат Леви», написанной р. Леви- Ицхаком из Бердичсва. Упоминая о Рамбане, цадик из Бсрдичсва называет его «а-Рамбан а-кадош» (святой Рамбан).



Ближайший ученик Виленского Гаона, раби Хаим Воложипер, основатель Воложинской ешивы, говорил, что «изучение Пятикнижия только с Раши, но без Рамбана, подобно изучению Талмуда только с Раши, но без комментариев Тосафот».