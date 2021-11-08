РаМБаН - Берешит
СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ
КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА
Центр «Бээмунато Ихье»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» 2014
Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ
Главный редактор: р. Цви Патлас
Главный редактор: р. Цви Патлас
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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5767 (2007)
Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5767 (2007)
Особая благодарность за неоценимую помощь в издании книги г-ну Акифу Гилалову с пожеланием, чтобы Милосердный Творец наградил его долголетием и послал ему благословение во всех его начинаниях.
КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Содержание
Предисловие редактора
О Рамбане и его комментарии на Пятикнижие
Предисловие Рамбана к книге «Берешит»
Глава Берешиг
Глава Hoax
Глава Лех леха
Глава Ваера
Глава Хаей Сара
Глава Толдот
Глава Ваецэ
Глава Ваишлах
Глава Ваешев
Глава Микец
Глава Ваигаш
Глава Ваехи
КНИГА БЕРЕШИТ - с избранными комментариями РАМБАНА - Предисловие редактора
«Тогда наполнятся наши уста смехом, а язык - ликованием» (Теилим 126:2). Это произойдет в скором будущем, когда придет наш царь - Машиах. По уже сегодня свет из будущего пробивается в наш мир. Одно из таких проявлений - то, что в последнее время на русский язык переводятся Мишна, Талмуд, труды Рамбама, рабейну Ионы, Рамхаля.
Как нам - переводчикам, редакторам и издателям - отблагодарить Творца за тот дар, который мы получили, - донести до русскоязычных евреев сокровенную мудрость учителя всего еврейского народа рабейну Моше бен Нахмана (Рамбана). Это ощущение радости и святости сопровождало нас па протяжении года работы по подготовке первого тома - комментария на книгу «Берешит».
Мы понимали, какая ответственность лежит на наших плечах - ведь все основы нашей веры и нашего знания покоятся на этом комментарии Рамбана к Пятикнижию.
Наш учитель, гаон рав Моше Шапира на одном из уроков сказал: «В каждом поколении есть свое испытание. Главное испытание нашего поколения - это испытание веры». Мне выпало счастье на протяжении четверти века учиться у наставника веры нашего поколения - рава Ицхака Зильбера Ухт. Когда я взялся переводить па иврит фильм про рава Ицхака, я хотел назвать его строчкой из пророка («И праведник своей верой жить будет»).
В сущности, история создания этой книги и началась с рава Ицхака. Как-то раз он позвал меня к себе и сказал: «Цви, в Москве есть один еврей, я хочу, чтобы ты поучил с ним Тору».
Так я познакомился с молодым горским евреем, известным бизнесменом и щедрым благотворителем Зауром Гилаловым. Мы начали изучать отрывки из Талмуда, Тору с комментариями. Договорились заниматься по часу, но часто засиживались гораздо дольше. И как-то я поделился с ним мечтой издать на русском языке Тору с «пардесом» - т. е. с комментариями на всех четырех уровнях понимания. Он загорелся этой идеей. Ведь все, что может приблизить евреев к Торе, было в кругу интересов братьев Заура и Акифа Гилаловых: в честь своего трагически погибшего отца они построили несколько синагог в Израиле и в Москве, создали в них центры изучения Торы, издали книги по Торе и по истории горских евреев.
При общении с Зауром меня поражало, что при всей своей уверенности и деловитости в его глазах всегда была грусть.
Как видно, он предчувствовал.
В последние месяцы наших занятий мы учили с Зауром законы, связанные с построением еврейской семьи, ведь он стал женихом. Мы говорили с ним по телефону в четверг, накануне моего отлета из Москвы. В пятницу, 5 марта, утром он примерял свадебный костюм. Нa выходе из дома он был убит. Ашем отомстит за его кровь.
О Рамбане и его комментарии на Пятикнижие
Раби Моше беи Нахман (Рамбан) родился в 1194 (4954) году в испанском городе Жерона (Герона), недалеко от границ Прованса.
Его наставником был раби Иеуда бар Якар из Прованса. Под его руководством Рамбан основательно изучил Талмуд и книги законоучителей. И именно р. Йеуда бар Якар ввел его в круг жеронских кабалистов. Это произошло после событий, впоследствии описанных в книге рава Хаима Виталя «Эцхаим».
Произошло так, что р. Йеуду бар Якара приговорили к сожжению на костре, и аутодафе должно было состояться в канун шабата. В тот день Рамбан навестил своего наставника в тюрьме, но раби Иеуда и не думал прощаться с ним. Наоборот, он велел приготовить для него субботнюю трапезу и заверил, что с наступлением шабата придет к нему в дом. В тот же день при огромном стечении народа королевские солдаты возвели приговоренного на костер и сожгли. Но они не смогли различить, что, пользуясь своими познаниями в практической кабале, р. Йеуда сумел создать двойника - голема, а сам, незамеченным, отправился в дом Рамбана и застал его во время кидуша.
После этого Рамбан обратился к постижению сокровенных разделов Торы. Глава кабалистов Жероны раби Азриэль бар Шломо, впервые увидев молодого Рамбана, сразу сказал ему: «Тебе следует изучать кабалу - у тебя есть святые корни». И добавил: «Я вижу, что когда-нибудь ты попадешь в Иерусалим и удостоишься явления пророка Элияу».
В дальнейшем Рамбан изучал тайны практической кабалы и медитативные секреты молитвы у великого кабалиста из Германии раби Элазара Рокеаха. Этот мудрец специально прибыл в Жерону для того, чтобы передать Рамбану ту часть сокровенной традиции, хранителем которой он был.
Основную часть жизни - до семидесяти лет - Рамбан прожил в родном городе. Он был общепризнанным духовным лидером евреев Каталонского королевства и всей Испании. По свидетельству современника, алахические решения Рамбана принимались испанскими евреями как «речения, которые Моше воспринял от Всемогущего».
В 1263 (5023) году Рамбана принудили участвовать в диспуте с выкрестом, доминиканским монахом Пабло Кристиани. Замысел организаторов заключался в следующем: поражение главы еврейской общины должно было стать сигналом к массовому насильственному крещению. Диспут проходил в Барселоне, во дворце арагонского короля Якобо I. Основной темой обсуждения был вопрос о царе-Ма- шиахе: «пришел ли он уже, как верят христиане, или же еще должен прийти, как верят иудеи». Рассматривалась и другая проблема: «является ли Машиах самим Богом или он - в полной мере человек, родившийся от мужа и жены».
Один из величайших знатоков сокровенной мудрости, Гаон из Вильно, пояснял, что Тора постигается на четырех взаимообусловленных уровнях: пшат («простой смысл»), ремез («намек»), драш (толкование) и сод (сокровенный смысл). Соединение всех уровней принято называть «Пардес» - по первым буквам этих четырех слов. И поскольку только все четыре уровня вместе составляют полную картину, лишь «постигнув сод, можно увидеть верный и правдивый пшат».
Рамбан был первым из великих комментаторов, кто в книге, предназначенной для многих читателей, прикоснулся к сокровенным тайнам Торы, приоткрывая путь в «Пардес». И все же сокровенные знания, которые он сообщает лишь при помощи немногословных намеков, остаются доступными только для посвященных. В предисловии к своему комментарию Рамбан предостерегал: «Я хотел бы дать хороший совет всем читателям этой книги - не пытайтесь постичь мыслью, построенной на логике, те намеки на сокровенные тайны Торы, которые я даю в этой книге. И я заверяю вас, что вы не постигнете мои слова и не поймете их при помощи рассудка и рационального анализа. Но их подлинный смысл можно постичь только из уст мудреца - знатока сокровенной традиции, который говорит с глазу на глаз со своим понимающим учеником».
Наряду с комментарием Раши, эта книга Рамбана вошла в число самых авторитетных в еврейском мире комментариев на Пятикнижие. Она стала одной из первых еврейских книг, изданных после изобретения книгопечатания, - и с тех пор многократно переиздавалась и широко изучается.
Многие идеи, лишь намеченные Рамбаном, развиваются в книгах таких выдающихся кабал истов, как рабейну Вхайе Ибн Халава, раби Яаков Бааль а-турим и раби Мснахем Риканати, а также в книгах хасидских комментаторов Писания- и, в первую очередь, в знаменитой книге «Кдушат Леви», написанной р. Леви- Ицхаком из Бердичсва. Упоминая о Рамбане, цадик из Бсрдичсва называет его «а-Рамбан а-кадош» (святой Рамбан).
Ближайший ученик Виленского Гаона, раби Хаим Воложипер, основатель Воложинской ешивы, говорил, что «изучение Пятикнижия только с Раши, но без Рамбана, подобно изучению Талмуда только с Раши, но без комментариев Тосафот».
Уникальное подарочное издание!
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Знаменитый средневековый мудрец и комментатор Рамбан продолжает традицию своих предшественников Раши и Ибн-Эзры. Некоторые вопросы переосмысляет в новом ключе, и порой высказывая свой взгляд на Тору, не соглашается со своими предшественниками. Спасибо за качественную работу.
Спасибо! Качество Книги достойное. Спасибо членам клуба! Мудрецы подчеркивают, что перед наступлением рассвета ночь становится особенно темной. И вот, наше поколение живет перед наступлением самого большого света в истории - перед приходом Машиаха. Мы продвигаемся в темноте, на ощупь, мы ищем путь, чтобы вернуться в наш родной дом. И милосердный Творец посылает нам верного проводника на этом пути - комментарий на Тору великого учителя Рамбана, в котором он объясняет главные основы веры. К сожалению от себя ничего добавить к этому не могу - нет слов.