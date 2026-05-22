Берк - Уявіть собі Небеса

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Eschatology, Pastoral Care Counseling

Усі ми жадаємо знати, яким буде життя після смерті. У книжці «Уявіть собі Небеса» Джон Берк розглядає понад сто свідчень про близькосмертний досвід і порівнює їх із біблійними відповідями на найважливіші запитання про Небеса.

Ця захоплива подорож допомагає побачити, що Небеса навіть дивовижніші, ніж ми колись уявляли, і змінює погляд не лише на майбутнє життя, а й на те, як жити тепер.

Берк Джон – Уявіть собі Небеса – Близькосмертний досвід, Божі обітниці та захопливе майбутнє, яке чекає на вас

Берк Джон. Уявіть собі Небеса / Джон Берк. — Тернопіль: Християнське видавництво Кана, 2025. — 328 с.
ISBN 978-617-95418-3-4
ISBN 978-617-8600-13-6

Берк Джон – Уявіть собі Небеса – Содержание

  • Передмова

  • Розділ 1. Якби ви знали, що на вас чекає!

  • Розділ 2. Скептичні лікарі і потойбічне життя

  • Розділ 3. Поширені близькосмертні переживання

  • Розділ 4. Краще тіло

  • Розділ 5. Ви будете собою... нарешті!

  • Розділ 6. З друзями, близькими і коханими

  • Розділ 7. Сім’я, якої ви не знали

  • Розділ 8. Найпрекрасніше місце, яке тільки можна уявити!

  • Розділ 9. Живі в іншому вимірі

  • Розділ 10. Любов, з якою ви не захочете розлучитися

  • Розділ 11. Стосунки з Богом

  • Розділ 12. Світло світу

  • Розділ 13. Блиск Небес

  • Розділ 14. Більше ніяких сліз, горя і болю

  • Розділ 15. Ангели

  • Розділ 16. Що там із пеклом?

  • Розділ 17. Перегляд життя

  • Розділ 18. Суди й нагороди

  • Розділ 19. Не нудно, а захопливо

  • Розділ 20. Віднайдений рай

  • Розділ 21. Місто Бога

  • Додаток А. Причини вірити

  • Додаток Б. Альтернативне пояснення БСД

  • Подяки

  • Примітки

