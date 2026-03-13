Бейкер - Паломники обета

Я сердечно приветствую вас на страницах книги «Паломники обета», последней из серии романов «Странствия души». С первого дня нашей встречи мы вместе с главными героями прошли нелегкий путь, который привел нас к самопознанию. Скоро мы увидим, могут ли люди, преображенные Истиной, вернуться к прежнему образу мышления.

Данная серия книг подчеркивает тот факт, что, претерпев все страдания и переосмыслив свои взаимоотношения с Господом, мы меняемся, обретаем новую индивидуальность. Это — основа духовного развития человека. Подобный путь прошли главные герои романа и каждый из нас. Если вы столкнулись со смертью близкого человека, с болезнью, страхом или сомнениями, — вы на пути духовного становления.

Таким образом, «Паломники обета» подталкивают нас к размышлению: кто я? Кем я стал? Это — непростой вопрос. Наша самобытность — ключевая составляющая нашего бытия. Это одна из четырех основ жизни вместе со стремлением к без- опасности, значимости и избавлению от боли. Когда у нас нет четкого представления о себе, мы чувствуем опустошенность. Нам трудно строить отношения с окружающими, мы не можем понять своего предназначения в жизни. В результате, мы становимся растерянными, нерешительными и уязвимыми, часто попадаем под чужое влияние. Но, что еще хуже, — когда мы не познали себя, то не можем в полной мере наслаждаться самобытностью, которую подарил нам Бог.

Следует отметить, что индивидуальность также важна и для народа в целом. Уверенное самосознание часто удерживает от опрометчивых поступков и формирует крепкие взаи- моотношения. Нацистский режим — пример того, как легко можно злоупотребить необходимостью в национальном самоопределении. Свастика, искусство и миф о «высшей расе» — все взывало к сплочению через национальное самосознание. Короткая история Америки не оставила нам в наследие той уверенности, которую видит в нас окружающий мир. Мы ведь не так хорошо знаем самих себя. И, как результат, стали нацией ультра-патриотов, иногда даже задир, которые хвастаются силой и богатством и везде размахивают флагом.

Дэвид Бейкер - Паломники обета

ISBN 978-966-769846-1

ISBN 1-58919-014-9

Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2007

Дэвид Бейкер - Паломники обета - Содержание

Вступительное слово к русскому изданию Благодарность

Введение

Милость и раны

Пустите детей

В поисках Эдемских ворот

Бухта покоя

Песня Марии

Бог с нами

Брата помянули, сестру нашли

Строго домой

Пари

Любовь на перевале Брюниг

К оружию!

Скорби и радости

Беда в Ольтене

Освобождение

Прощание. Мартышка и обоз

Лесные призраки. Веселая харчевня

Дома?

Неприятности в Вейере

Еврей, ведьма и монах

Союзничество любви

Трения в Вилмаре

Мудрые как змеи

Божий суд

Снова в путь

Преображающий поцелуй

Ренвикские пчелы

Ангельские песни

Обетованный венец

Летопись Фриды

Вопросы для размышления и обсуждения

Глоссарий