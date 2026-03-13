Бейкер - Паломники обета
Я сердечно приветствую вас на страницах книги «Паломники обета», последней из серии романов «Странствия души». С первого дня нашей встречи мы вместе с главными героями прошли нелегкий путь, который привел нас к самопознанию. Скоро мы увидим, могут ли люди, преображенные Истиной, вернуться к прежнему образу мышления.
Данная серия книг подчеркивает тот факт, что, претерпев все страдания и переосмыслив свои взаимоотношения с Господом, мы меняемся, обретаем новую индивидуальность. Это — основа духовного развития человека. Подобный путь прошли главные герои романа и каждый из нас. Если вы столкнулись со смертью близкого человека, с болезнью, страхом или сомнениями, — вы на пути духовного становления.
Таким образом, «Паломники обета» подталкивают нас к размышлению: кто я? Кем я стал? Это — непростой вопрос. Наша самобытность — ключевая составляющая нашего бытия. Это одна из четырех основ жизни вместе со стремлением к без- опасности, значимости и избавлению от боли. Когда у нас нет четкого представления о себе, мы чувствуем опустошенность. Нам трудно строить отношения с окружающими, мы не можем понять своего предназначения в жизни. В результате, мы становимся растерянными, нерешительными и уязвимыми, часто попадаем под чужое влияние. Но, что еще хуже, — когда мы не познали себя, то не можем в полной мере наслаждаться самобытностью, которую подарил нам Бог.
Следует отметить, что индивидуальность также важна и для народа в целом. Уверенное самосознание часто удерживает от опрометчивых поступков и формирует крепкие взаи- моотношения. Нацистский режим — пример того, как легко можно злоупотребить необходимостью в национальном самоопределении. Свастика, искусство и миф о «высшей расе» — все взывало к сплочению через национальное самосознание. Короткая история Америки не оставила нам в наследие той уверенности, которую видит в нас окружающий мир. Мы ведь не так хорошо знаем самих себя. И, как результат, стали нацией ультра-патриотов, иногда даже задир, которые хвастаются силой и богатством и везде размахивают флагом.
Дэвид Бейкер - Паломники обета
Дэвид Бейкер - Паломники обета - Содержание
Вступительное слово к русскому изданию Благодарность
Введение
Милость и раны
Пустите детей
В поисках Эдемских ворот
Бухта покоя
Песня Марии
Бог с нами
Брата помянули, сестру нашли
Строго домой
Пари
Любовь на перевале Брюниг
К оружию!
Скорби и радости
Беда в Ольтене
Освобождение
Прощание. Мартышка и обоз
Лесные призраки. Веселая харчевня
Дома?
Неприятности в Вейере
Еврей, ведьма и монах
Союзничество любви
Трения в Вилмаре
Мудрые как змеи
Божий суд
Снова в путь
Преображающий поцелуй
Ренвикские пчелы
Ангельские песни
Обетованный венец
Летопись Фриды
Вопросы для размышления и обсуждения
Глоссарий
