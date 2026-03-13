Бейкер - В поисках надежды

Невозможно полно оценить вклад ирландских миссионеров, ибо вскоре народы Европы отказались от языческих богов и перестали поклонятся им. Земля больше не пугала их, они вспахивали ее, а за надежным укрытием каменных монастырских стен появлялись новые и новые поселения. В этот переломный момент истории христианство стало связующей нитью между новым укладом и добродетелями всех времен: рыцарства, отваги, жертвенности и верности. В это время набожные мужчины и женщины с искренней верой подчинялись властителям и заботились о нуждах души и тела, — время, известное как раннее Средневековье.

Подобно людям, культуры рождаются с задатками будущей, неизбежной гибели. В зародыше любого размышления человека уже содержится достаточно ошибок, чтобы впоследствии очернить самую гениальную мысль несовершенствами и внести разлад. Поэтому неудивительно, что во время XI - начала XII веков произошла духовная революция. Папа Григорий VII провел реформу, которая началась с документа Dictatus Рарае в двадцать семь пунктов. На политическом уровне реформа установила абсолютное главенство Папы над временными «земными» правителями. Ненароком, без умысла Папы, возник новый мир — «христианский мир» как некое территориальное единство. Под угрозой вечного проклятия правители многих европейских земель сделались вассалами церкви и отдали ей в распоряжение свои армии.

Располагая рыцарями всего христианского мира, Папа мог нанести сокрушительный удар по растущей Исламской империи. В 1095 году Папа Урбан призвал к первому Крестовому походу. В последующие века яростная битва за христианство не прекращалась. Чтобы рассказать о последствиях Крестовых походов, не хватит даже отдельного тома. Достаточно лишь сказать, что зачатки добрых перемен в Европе были обильно орошены кровью как христиан, так и мусульман. Передвигаться по всей территории Европы стало легче, повсеместно оживилась торговля. Создавались рынки и крупные ярмарки, а с ними — кредитные и страховые учреждения, банки. Новые методы земледелия настолько повысили урожайность, что численность населения резко возросла.

Дэвид Бейкер - В поисках надежды

Київ, Християнське біблійне братство св. апостола Павла, 2009 г. — 488 с.

ISBN 978-966-7698-42-3

Дэвид Бейкер - В поисках надежды - Содержание

Вступительное слово к русскому изданию

Благодарность

Введение

КНИГА 1. УКЛАД

1. Закон

2. Святые и грешники

3.. Месть

4. Мадонна и ведьма

5. Мужество и милосердие

6. Проклятие червя

7. Тайна раскрыта

8. Испытания, мечты и страх

9. Вина. Новая тайна

10. Верный клятве

11. Новый друг

12. Бурый змий

13. Мельничный жернов. Подарок

14. Песня палисадника

15. Утраты

16. Жизнь

17. Решение

КНИГА 2. СТРАНСТВИЯ

18. Прощание

19. Выбор

20. Начало нового пути

21. Безбрежный сумрак

22. Соль и свет

23. Епитимья

24. Протест и намерения

25. Последний рывок

Вопросы для размышления и обсуждения

Глоссарий