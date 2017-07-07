К вышеперечисленным исследованиям примыкает серия работ Р. А. Ситарчука по истории адвентизма. В отличие от многих других авторов он не замкнул свое внимание только на истории изучаемой конфессии, а показал ее генезис как среди немецкого, так и православного населения, подробно и глубоко проанализировав комплекс социально-культурных причин его зарождения в США и восприятия его идей населением региона и Российской империи в целом.

По тематике рассматриваемых проблем близка к предыдущей работе кандидатская диссертация и изданная на ее основе монография Л. Н. Моисеенко «Христианские конфессии в Донбассе в 1880-1914 гг.». В своем исследовании она сосредоточилась как раз на тех уездах Екатеринославской губернии (Бахмутском и Славяносербском), которым всегда уделялось наименьшее внимание. Однако обобщающий характер самой работы определил и подход автора к рассмотрению конфессиональной ситуации в целом, не останавливаясь подробно на жизни отдельных конфессий, хотя особое свое внимание она уделила православным и старообрядцам.

Несомненный интерес для исследуемой проблематики развития реформационных движений в регионе имеет работа Н. Н. Булановой, посвященная анализу особенностей складывания и динамики межконфессиональных отношений на Екатеринославщине. Причем, в центре ее внимания находится не история отдельных религиозных групп как таковых, а именно проблемы гармоничного их сосуществования в многонациональном и мультикультурном регионе. Интересен также сделанный автором анализ источников и отечественной русско- и украиноязычной историографии духовно-религиозной истории Екатеринославской губернии как цельного комплекса, а не отдельных церквей и религий.

Возможно, ключ к пониманию Реформации лежит не в рационализации мотивов основных ее участников и значения основных событий, а в понимании эмоциональной жизни и духовных нужд людей ... христианского мира. ... [Если] Реформация чему-то нас учит, то именно тому, что жизнь людей подчиняется потребностям души, а не рациональным требованиям последовательности и непротиворечивости, ... создав возможность ... жить духовной жизнью в сердце мира, которым правят деньги.

Идея написания этой книги родилась в процессе изучения истории зарождения и распространения во второй половине XIX ст. среди православного населения Степной Украины таких течений позднего протестантизма как евангельское христианство и баптизм. Собирая еще со студенческих времен материалы по их истории, невозможно было не обратить внимание на два, казалось бы, взаимоисключающих факта. С одной стороны, одним из самых первых мест стихийного зарождения и наиболее массового распространения реформаци-онных движений среди православного населения бывшей Российской империи были Днепропетровская, Запорожская (бывшая Екатеринославская губерния), Херсонская, Николаевская и Кировоградская области (бывшая Херсонская губерния) современной Украины. С другой же стороны, несмотря на то, что к настоящему времени уже создана богатейшая исследовательская, популярная и даже художественная литература, до сих пор отсутствует сколько-нибудь последовательное изложение их истории в отдельных губерниях как определенных географических территориях. Хотя немало исследователей уделяло и уделяет внимание региональным аспектам развития этих движений, представленная в их работах хронология до сих пор остается мозаичной, а нарисованная карта - неполной, ибо в ней (в том числе и территориальном смысле) еще есть немало белых пятен. В этом отношении яркий пример являет собой Екатеринославская губерния (охватывающая современные Днепропетровскую, Донецкую и отчасти Запорожскую и Луганскую области Украины), где ранние реформационные движения зародились еще в середине XVIII ст., поздний протестантизм появился в середине XIX ст., а сам регион в целом так и остался своеобразной неизвестной землей (Terra incognita) для исследователей реформационных движений в Евразии.

Поэтому, с нашей точки зрения, на современном этапе исследований уже давно назрела необходимость перехода от общих исследований к регионали-стике. Под ней понимается, прежде всего, изучение локальных особенностей, вариантов и путей развития данных процессов, их возможная альтернативность общему «мейнстриму» и взаимосвязи с ним. С другой же стороны, как это не парадоксально, насущной проблемой является дефрагментация поля современных исторических исследований евангельского движения на территории Евразии. После развала СССР оно оказалось под мощным, прежде всего идеологическим влиянием процессов национального строительства молодых независимых государств. Широко распространенная в настоящее время тенденция к рассмотрению духовно-религиозных процессов исключительно в рамках национального дискурса становится порой непреодолимым препятствием для научного поиска и анализа. Поэтому выявление и очерчивание общих тенденций в развитии христианского мира (как восточного, так и западного) невозможно без опоры на уверенные знания об особенностях этого процесса' в отдельных регионах, особенно тех, где как в Степной Украине столкнулись Восток и Запад, произошло определенное взаимопроникновение культур и формирование их особенных локальных вариантов.

Состояние изучения проблемы. Приступая к работе над материалами по истории реформационно-евангельских движений, нельзя не остановиться на том, что было уже сделано в предыдущие годы и даже столетия в данном исследовательском дискурсе. С одной стороны, это довольно просто, ибо на пальцах одной руки можно пересчитать работы, так или иначе последовательно излагающие историю развития реформационных движений среди многонационального населения собственно Екатеринославской губернии. С другой же стороны, это и невероятно сложно, ибо создана просто огромная исследовательская литература, отражающая процесс изучения феномена реформационных движений в Российской империи в целом. Достаточно подробный обзор и анализ историографии по истории евангельского движения в Российской империи уже был представлен в целом ряде работ отечественных исследователей [2] , поэтому от общеизвестных общих контекстов перейдем непосредственно к истории изучения евангельского движения в Екатеринославской губернии.

В своих исследованиях практически все историки уделяли свое основное внимание развитию евангелизма в Украине среди православного населения Херсонской и Киевской губерний, как мест наиболее широкого распространения (число последователей и географическое представительство) «новой веры». В то время как события, происходящие Таврической и Екатеринославской упоминались и описывались лишь фрагментарно, без исследования местных особенностей развития общего процесса. Так в обзорных работах С. В. Санникова, Ю. Н. Решетникова, В. И. Любащенко, С. Н. Савинского, Г.-Х. Дидриха, авторов «Истории евангельских христиан-баптистов в СССР», С. И. Жука, В. И. Франчука и др., и даже А. Я. Дородницына (епископа Алексия) [3] события в собственно Екатеринославской губернии представлены крайне фрагментарно, отсутствует общая картина развития религиозного движения на протяжении всего периода. Даже в случаях, когда упоминаются события или лица, проживающие и действующие в губернии, нередко опускаются географические указатели мест событий. Так, неоднократно упоминаемый практически во всех работах факт создания в 1879 г. в к. Эйнлаге «русской общины баптистов» (Эйнлагская русская баптистская церковь) не «привязан к местности» - к Хортицкой волости Екатеринославского уезда и Натальевской волости Александровского уезда Екатеринославской губернии. Многие исследователи также видят начало истории евангельского движения в событиях начала 70-х гг. XIX в. в Херсонской губернии, в то время как первые крещения украинцев, которые потом вошли в Эйнлагскую церковь, произошли еще в начале 60-х в Хортицких меннонитских колониях Екатеринославщины. История же движений в восточных уездах губернии (Бахмутском и Славяносербском) практически выпала из внимания исследователей.