Безносова - Екатеринославская губерния - Terra Incognita евангельского движения
Несомненный интерес для исследуемой проблематики развития реформационных движений в регионе имеет работа Н. Н. Булановой, посвященная анализу особенностей складывания и динамики межконфессиональных отношений на Екатеринославщине. Причем, в центре ее внимания находится не история отдельных религиозных групп как таковых, а именно проблемы гармоничного их сосуществования в многонациональном и мультикультурном регионе. Интересен также сделанный автором анализ источников и отечественной русско- и украиноязычной историографии духовно-религиозной истории Екатеринославской губернии как цельного комплекса, а не отдельных церквей и религий.
По тематике рассматриваемых проблем близка к предыдущей работе кандидатская диссертация и изданная на ее основе монография Л. Н. Моисеенко «Христианские конфессии в Донбассе в 1880-1914 гг.». В своем исследовании она сосредоточилась как раз на тех уездах Екатеринославской губернии (Бахмутском и Славяносербском), которым всегда уделялось наименьшее внимание. Однако обобщающий характер самой работы определил и подход автора к рассмотрению конфессиональной ситуации в целом, не останавливаясь подробно на жизни отдельных конфессий, хотя особое свое внимание она уделила православным и старообрядцам.
К вышеперечисленным исследованиям примыкает серия работ Р. А. Ситарчука по истории адвентизма. В отличие от многих других авторов он не замкнул свое внимание только на истории изучаемой конфессии, а показал ее генезис как среди немецкого, так и православного населения, подробно и глубоко проанализировав комплекс социально-культурных причин его зарождения в США и восприятия его идей населением региона и Российской империи в целом.
Безносова Оксана - Екатеринославская губерния - Terra Incognita евангельского движения в Российской империи (середина XVIII в. - 1917 г.) - монография
Оксана Безносова; под общ. ред. Виктора Фаста.
Steinhagen: Samenkorn, 2014. - 543 с.
ISBN 978-3-86203-120-7
Безносова Оксана - Екатеринославская губерния - Terra Incognita евангельского движения в Российской империи (середина XVIII в. - 1917 г.) - монография - Содержание
Введение
РАЗДЕЛ 1 В начале ДОЛГОГО пути (XVIII - первая половина XIX в.)
1.1 Modus Vivendi: Пограничный регион
1.2 Ab ovo: «Яке коршня, таке й насшня»
1.3 Паневропейские евангельские импульсы: «У Бога нет внуков, только дети»
1.4 На Моисеевом пути: от преодоления недостатков церкви к духовному пробуждению:
1.4.1 Долгие дороги православных
1.4.2 Анклавы западных христиан
РАЗДЕЛ 2 Новые мехи ДЛЯ МОЛОДОГО вина (вторая половина XIX в. - 1905 г.)
Глава 1 Общие контексты:
2.1.1 Общество эпохи эмансипации
2.1.2 Исторические церкви в контексте новой эпохи
Глава 2 Новые идеи: перекресток семи дорог
2.2.1 Первые шаги: пиетизм и движение Пробуждения
- 2.2.1.1 Немцы разных конфессий
- 2.2.1.2 Православные разных национальностей
2.2.2 Кристаллизация новых идей и готовые решения: баптизм, евангельское христианство, адвентизм
- 2.2.2.1 Среди немецко-меннонитского населения
- 2.2.2.2 Появление евангельско-протестантских образований среди православного населения
2.2.3 «Где двое или трое соберутся во имя мое»: социальное тело новой веры
- 2.2.3.1 Социальная институализация новых религиозных групп
- 2.2.3.2 Борьба за легальный статус
Глава 3 Обратная связь: евангельский вызов и старые церкви
2.3.1 Исторические протестантские церкви в эпоху расколов
2.3.2 Православная «контрреформация»: екатеринославский вариант
РАЗДЕЛ 3 Накануне крушения империи (1905-1917 гг.)
- 3.1 Губерния в межреволюционный период
- 3.2 «Я с вами до скончания века»: жизнь христиан Екатеринославщины
Заключение
Приложения
Приложение А - Административно-территориальные образования в Северном Причерноморье в 1686-1917 гг. и формирование территории Екатеринославской губернии
Приложение Б - Население Екатеринославской губернии в 1870 г. (по результатам однодневной переписи населения 1870 г.)
- Б. 1 Численность населения в 1870 г.
- Б. 2 Население по сословиям
- Б. 3 Конфессиональный состав христианского населения в 1870 г.
Приложение В - Население Екатеринославской губернии в 1897 г.
- В. 1 Наличное население губернии В.2 Конфессиональный состав населения
- В.2.1 Христианское население губернии в 1897 г.
- В.2.2 Распределение христианского населения губернии по вероисповеданиям и родному языку
- В.2.2.1 в губернии
- В.2.2 Распределение христианского населения губернии по вероисповеданиям и родному языку
- В.2.2.2в городах
- В.2.2 Распределение христианского населения губернии по вероисповеданиям и родному языку
- В.2.2.3 в уездах без городов
Приложение Г - Евангельские общины Екатеринославской губернии в 1915 г. по материалам ЕГЖУ Александровский уезд Екатеринославский уезд Павлоградский уезд Бахмутский уезд Славяносербский уезд Мариупольский уезд
Приложение Д - Содержание сборника «Евангельское движение»
Приложение Е - Список использованных источников и литературы
Приложение Ж - Именной указатель
Приложение 3 - Географический указатель
Приложение И - Список условных сокращений
Безносова Оксана - Екатеринославская губерния - Terra Incognita евангельского движения в Российской империи (середина XVIII в. - 1917 г.) - монография - Ведение
Возможно, ключ к пониманию Реформации лежит не в рационализации мотивов основных ее участников и значения основных событий, а в понимании эмоциональной жизни и духовных нужд людей ... христианского мира. ... [Если] Реформация чему-то нас учит, то именно тому, что жизнь людей подчиняется потребностям души, а не рациональным требованиям последовательности и непротиворечивости, ... создав возможность ... жить духовной жизнью в сердце мира, которым правят деньги.
Р. Осборн[1]
Идея написания этой книги родилась в процессе изучения истории зарождения и распространения во второй половине XIX ст. среди православного населения Степной Украины таких течений позднего протестантизма как евангельское христианство и баптизм. Собирая еще со студенческих времен материалы по их истории, невозможно было не обратить внимание на два, казалось бы, взаимоисключающих факта. С одной стороны, одним из самых первых мест стихийного зарождения и наиболее массового распространения реформаци-онных движений среди православного населения бывшей Российской империи были Днепропетровская, Запорожская (бывшая Екатеринославская губерния), Херсонская, Николаевская и Кировоградская области (бывшая Херсонская губерния) современной Украины. С другой же стороны, несмотря на то, что к настоящему времени уже создана богатейшая исследовательская, популярная и даже художественная литература, до сих пор отсутствует сколько-нибудь последовательное изложение их истории в отдельных губерниях как определенных географических территориях. Хотя немало исследователей уделяло и уделяет внимание региональным аспектам развития этих движений, представленная в их работах хронология до сих пор остается мозаичной, а нарисованная карта - неполной, ибо в ней (в том числе и территориальном смысле) еще есть немало белых пятен. В этом отношении яркий пример являет собой Екатеринославская губерния (охватывающая современные Днепропетровскую, Донецкую и отчасти Запорожскую и Луганскую области Украины), где ранние реформационные движения зародились еще в середине XVIII ст., поздний протестантизм появился в середине XIX ст., а сам регион в целом так и остался своеобразной неизвестной землей (Terra incognita) для исследователей реформационных движений в Евразии.
Поэтому, с нашей точки зрения, на современном этапе исследований уже давно назрела необходимость перехода от общих исследований к регионали-стике. Под ней понимается, прежде всего, изучение локальных особенностей, вариантов и путей развития данных процессов, их возможная альтернативность общему «мейнстриму» и взаимосвязи с ним. С другой же стороны, как это не парадоксально, насущной проблемой является дефрагментация поля современных исторических исследований евангельского движения на территории Евразии. После развала СССР оно оказалось под мощным, прежде всего идеологическим влиянием процессов национального строительства молодых независимых государств. Широко распространенная в настоящее время тенденция к рассмотрению духовно-религиозных процессов исключительно в рамках национального дискурса становится порой непреодолимым препятствием для научного поиска и анализа. Поэтому выявление и очерчивание общих тенденций в развитии христианского мира (как восточного, так и западного) невозможно без опоры на уверенные знания об особенностях этого процесса' в отдельных регионах, особенно тех, где как в Степной Украине столкнулись Восток и Запад, произошло определенное взаимопроникновение культур и формирование их особенных локальных вариантов.
Состояние изучения проблемы. Приступая к работе над материалами по истории реформационно-евангельских движений, нельзя не остановиться на том, что было уже сделано в предыдущие годы и даже столетия в данном исследовательском дискурсе. С одной стороны, это довольно просто, ибо на пальцах одной руки можно пересчитать работы, так или иначе последовательно излагающие историю развития реформационных движений среди многонационального населения собственно Екатеринославской губернии. С другой же стороны, это и невероятно сложно, ибо создана просто огромная исследовательская литература, отражающая процесс изучения феномена реформационных движений в Российской империи в целом. Достаточно подробный обзор и анализ историографии по истории евангельского движения в Российской империи уже был представлен в целом ряде работ отечественных исследователей[2], поэтому от общеизвестных общих контекстов перейдем непосредственно к истории изучения евангельского движения в Екатеринославской губернии.
В своих исследованиях практически все историки уделяли свое основное внимание развитию евангелизма в Украине среди православного населения Херсонской и Киевской губерний, как мест наиболее широкого распространения (число последователей и географическое представительство) «новой веры». В то время как события, происходящие Таврической и Екатеринославской упоминались и описывались лишь фрагментарно, без исследования местных особенностей развития общего процесса. Так в обзорных работах С. В. Санникова, Ю. Н. Решетникова, В. И. Любащенко, С. Н. Савинского, Г.-Х. Дидриха, авторов «Истории евангельских христиан-баптистов в СССР», С. И. Жука, В. И. Франчука и др., и даже А. Я. Дородницына (епископа Алексия)[3] события в собственно Екатеринославской губернии представлены крайне фрагментарно, отсутствует общая картина развития религиозного движения на протяжении всего периода. Даже в случаях, когда упоминаются события или лица, проживающие и действующие в губернии, нередко опускаются географические указатели мест событий. Так, неоднократно упоминаемый практически во всех работах факт создания в 1879 г. в к. Эйнлаге «русской общины баптистов» (Эйнлагская русская баптистская церковь) не «привязан к местности» - к Хортицкой волости Екатеринославского уезда и Натальевской волости Александровского уезда Екатеринославской губернии. Многие исследователи также видят начало истории евангельского движения в событиях начала 70-х гг. XIX в. в Херсонской губернии, в то время как первые крещения украинцев, которые потом вошли в Эйнлагскую церковь, произошли еще в начале 60-х в Хортицких меннонитских колониях Екатеринославщины. История же движений в восточных уездах губернии (Бахмутском и Славяносербском) практически выпала из внимания исследователей.
[1] Осборн, Р. Цивилизация. Новая история Западного мира / Роджер Осборн; [пер. с англ. М. Колопотина]. - М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - С. 325-326.
[2] В том числе и в кандидатской диссертации автора: Позднее протестантское сектантство Юга Украины. 1850-1905 гг. - Днепропетровск, 1998. - С. 5-15.
[3] Решетников Ю. Обзор истории Евангельско-баптистистского братства на Украине / Юрий Евгеньевич Решетников, Сергей Викторович Санников. - Одесса, 2000; Савинский С. Я. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867-1917 гг.) / Сергей Никитович Савинский. - СПб, 1999; Любащенко В. I. 1стор1я протестантизму в Украли: курс лекцш / Вжтор1я 1вашвна Любащенко. - Льв1в: Просвгга, 1995. - (М1жнародний фонд "Вщродження": Трансформация гуманггарно1 осв1ти в Укра'шт); Diedrich H.-Ch. Ursprunge und Anfange des russischen Freikirchentums / Hans-Christian Diedrich. - Erlangen, 1985; История евангельских христиан-баптистов в СССР. - М.: ВСЕХБ, 1989; Zhuk S. L Russia's Lost Reformation. Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917 / Sergei I. Zhuk. - Woodrow Wilson center Press, Washington, D. C. - The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2004; Франчук В, И. Просила Россия дождя у Господа: в 3 тт. / Владимир Иванович Франчук. - Т. 1. - М.: N/A, 2002. - Режим доступа: http://www.iscelen.org/2515-istoriya-pyatidesyatnichestva-prosila-rossiya-dozhdya-u-gospoda.html; Алексий [Дородницын]У епископ Религиозно-рационалистическое движение на Юге России во второй половине XIX ст. / Алексий [Дородницын]. - Казань, 1909.
Велике дякую!