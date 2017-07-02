Евангельское движение в Российской империи (1850-1917) - Екатеринославская губерния

История возникновения и распространения евангельских течений в XIX веке в Российской империи, в т. ч. в Украине, с самого начала занимала светские и церковные власти, церковных и светских историков, как и ведущих представителей самих евангельских течений. Не удивительно, что историография этих движений на русском, немецком и английском языках весьма обширна. Тем не менее, только в последние полтора десятилетия историки смогли получить доступ к архивным документам стран бывшего Советского Союза. Это привело к новой волне изучения феномена евангельских движений (пиетистов, меннонитов, штундистов, баптистов).

До этой волны историей занимались противоборствующие стороны. До революции это были с одной стороны православные противники и с другой сами участники этого движения и сочувствующие ему наблюдатели. В советское время — официальные атеисты и историки притесняемых общин — обе стороны могли только в очень ограниченном объеме пользоваться архивами. Период после 1990 года впервые для всех сторон открыл большой объем архивной информации. Наибольшая проблема исследователя ныне в ограниченных временных и финансовых возможностях. Именно поэтому очень ценны все публикации, которые обогащают фонд доступной исследователю информации.

Данный сборник является одной из ряда таких публикаций, которые вводят в научный оборот весьма важные документы времени возникновения и распространения евангельских движений. Это документы Екатеринославской губернии, которая была одним из центров евангельских движений.

Потомкам и нынешним последователям изучаемых течений эта публикация позволяет глубже и географически полнее изучить свою историю.

Так говорит Господь:

«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим...»

Книга пророка Иеремии 6:16

Это слово древнего пророческого Писания зовет читателя к духовному историческому поиску. Высший смысл всякого исследования заключается не просто в новизне, интеллектуальной глубине, а в духовном воздействии на современников.

Этого мы ожидаем от публикации этого сборника. Мы желаем читателю увидеть не только живую ткань истории, но и Того, кто из ее нитей ткет неповторимый рисунок. (Кстати, нам дано выбирать, белой или черной нитью нам войти в этот рисунок).

Виктор Фаст Франкенталь