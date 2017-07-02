Евангельское движение в Российской империи (1850-1917) - Екатеринославская губерния
История возникновения и распространения евангельских течений в XIX веке в Российской империи, в т. ч. в Украине, с самого начала занимала светские и церковные власти, церковных и светских историков, как и ведущих представителей самих евангельских течений. Не удивительно, что историография этих движений на русском, немецком и английском языках весьма обширна. Тем не менее, только в последние полтора десятилетия историки смогли получить доступ к архивным документам стран бывшего Советского Союза. Это привело к новой волне изучения феномена евангельских движений (пиетистов, меннонитов, штундистов, баптистов).
До этой волны историей занимались противоборствующие стороны. До революции это были с одной стороны православные противники и с другой сами участники этого движения и сочувствующие ему наблюдатели. В советское время — официальные атеисты и историки притесняемых общин — обе стороны могли только в очень ограниченном объеме пользоваться архивами. Период после 1990 года впервые для всех сторон открыл большой объем архивной информации. Наибольшая проблема исследователя ныне в ограниченных временных и финансовых возможностях. Именно поэтому очень ценны все публикации, которые обогащают фонд доступной исследователю информации.
Данный сборник является одной из ряда таких публикаций, которые вводят в научный оборот весьма важные документы времени возникновения и распространения евангельских движений. Это документы Екатеринославской губернии, которая была одним из центров евангельских движений.
Потомкам и нынешним последователям изучаемых течений эта публикация позволяет глубже и географически полнее изучить свою историю.
Так говорит Господь:
«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим...»
Книга пророка Иеремии 6:16
Это слово древнего пророческого Писания зовет читателя к духовному историческому поиску. Высший смысл всякого исследования заключается не просто в новизне, интеллектуальной глубине, а в духовном воздействии на современников.
Этого мы ожидаем от публикации этого сборника. Мы желаем читателю увидеть не только живую ткань истории, но и Того, кто из ее нитей ткет неповторимый рисунок. (Кстати, нам дано выбирать, белой или черной нитью нам войти в этот рисунок).
Виктор Фаст Франкенталь
Евангельское движение в Российской империи (1850-1917) - Екатеринославская губерния - Сборник документов и материалов
Сост. и ред. О. В. Безносова.
Днепропетровск; Штайнхаген: Samencom, 2006. - 320 с.
ISBN 3-936894-20-5
Евангельское движение в Российской империи (1850-1917) - Екатеринославская губерния - Сборник документов и материалов - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОГО ЧИТАТЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
ОБЩАЯ КАРТИНА РЕЛИГИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГУБЕРНИИ
- 1.Из статьи В. И. Ясевич-Бородаевской «Очерки из истории сектантских движений в Екатеринославской губернии»
ШАЛОПУТСТВО В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ И ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ
- 2.Отношение Отделения по делам раскола Департамента общих дел МВД екатеринославскому губернатору [И. Н. Дурново] по поводу предоставления сведений о личности П. Дуплия 4 декабря 1876 г. № 738
- 3.Предписание екатеринославского губернатора [И. Н. Дурново] новомосковскому уездному исправнику о проведении дознания о личности П. Дуплия. 17 декабря 1876 г. М 3609
- 4.Рапорт новомосковского уездного исправника* екатеринославскому губернатору [И. Н. Дурново] о результатах дознания. / марта 1877 г. № 114
ЭЙНЛАГСКИЕ БРАТСКАЯ МЕННОНИТСКАЯ И РУССКАЯ БАПТИСТСКИЕ ОБЩИНЫ
- 5. Из статьи Я. А. Павловского «Докладная записка» обновленного меннонитского братства, поданная в министерство в 1873 году и ее результат»
- 6. Предписание Екатеринославского губернского правления Екатеринославском}7 уездному полицейскому управлению о том, что членов Эйнлагской братской общины следует считать меннонитами. 22 марта 1880 г. № 1074
- 7. Отчет Александровского миссионерского комитета № 9 о содержании беседы с баптистами г. Александровска и о возникшем споре о вероисповедном статусе баптистов. 29 декабря 1890 г.
- 8.Отчет Александровского миссионерского комитета № 10 о содержании беседы с баптистами г. Александровска и о разрешении спора о вероисповедном статусе баптистов. 13 января 1891 г.
- 9.Отчет Александровского миссионерского комитета № 15 о содержании беседы с баптистами г. Александровска о вероисповедном статусе баптистов. 17 марта 1891 г.
МЕТОДЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ БАПТИСТОВ В ПРАВОСЛАВИЕ
- 10. Письмо бывшего пресвитера Эйнлагской русской баптистской общины М. А. Дупленко священник А. Татарчевскому о желании вернуться в православие. 14 июня 1889 г. И. Подписка М. А. Дупленко с семьей о возвращении в православие. 15 июня 1889 г.
- 12.Рапорт благочинного III округа церквей Екатеринославского у. священника А. Татарчевского [епископу Екатеринославсколгу и Таганрогскому Серапиону] об обстоятельствах возвращение в православие М. А. Дупленко с семьей и его брата Г. А. Дупленко с семьей. 8 июля. 1889 г.
- 13.Подписка о возвращении в православие бывшего пресвитера баптистской общины д. Царская Милость Александровского у. Г. Кучугурного с семьей. 2 декабря 1890 г,
ФРИДЕНСФЕЛЬДСКАЯ БРАТСКО-МЕННОНИТСКАЯ И СОФИЕВСКАЯ БАПТИСТСКАЯ ОБЩИНЫ
- 14. Из статьи*** «О баптистах в д. Софиевке Александропольского прихода Екатеринославского уезда»
- 15. Из статьи *** «О зарождении секты баптистов в с. Привольном Екатеринославского уезда»
- 16. Из статьи*** «О штундистах-баптистах в селе Шолохове и ближайших к нему селениях Екатеринославского уезда»
- 17. Представление прокурора Екатеринославского окружного суда [Колбасина] прокурору Одесской судебной палаты* со сведениями о деле баптистов д. Ново-Софиевки Екатеринославского уезда. 23 апреля 1886 г. № 2486
- 18.Представление прокурора Екатеринославского окружного суда [Колбасина] прокурору Одесской судебной палаты* со сведениями о делах по преступлениям против веры, находившихся в производстве Екатеринославского окружного суда в 1886 году. 23 апреля 1886 г. № 2488
- 19.Представление прокурора Екатеринославского окружного суда [Колбасина] прокурору Одесской судебной палаты* о возвращении материалов дела о баптистах д. Ново-Софиевки Екатеринославского у., на доследование в связи обнаружением у них протокола конференции баптистов 1884 г. 9 декабря 1886 г. № 7309
- 20.Представление прокурора Екатеринославского окружного суда [Н. Захарова] прокурору Одесской судебной палаты* о вынесении обвинительного приговора по делу баптистов д. Ново-Софиевки Екатеринославского у. 5 декабря 1887 г. №[.../
- 21.Отношение директора Департамента полиции [П. Н. Дурново] екатеринославскому губернатору [Д. Н. Батюшкову] о предоставлении сведений о личности И. И. Вилера. 29 мая 1887 г. № 1444
- 22. Письмо екатеринославского губернатора [Д. Н. Батюшкова] в Департамент полиции об И. И. Вилере. 13 октября 1887 г. № 2918
- 23. Из статьи Я.А. Павловского «Распространители баптизма перед Екатеринославским окружным судом»
- 24. Воспоминания бывшего наставника Софиевской общины баптистов С. М. Головниченко «Исповедь штундиста» (под редакцией и с предисловием екатеринославского епархиального миссионера А. Я. Дородницына)
- 25. Протокол Софиевского миссионерского комитета благочиния 2 округа Екатеринославского уезда № 8 о содержании беседы с баптистами д. Ново-Софиевки. 2тября1890г.
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАПТИСТОВ В МЕСТЕЧКЕ НИКОПОЛЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА
- 26.Из статьи В. Монастырского «Новый проповедник баптизма в м. Никополе Екатеринославского у.»
ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ РАБОЧИХ В НИКОЛАЙПОЛЬСКИХ МЕНОНИТСКИХ КОЛОНИЯХ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА
- 27.Статья священника с. Широкое Екатеринославского у. Р. Петрова «Русские рабочие у немцев-колонистов»
БРАТСКАЯ МЕНОНИТСКАЯ ОБЩИНА КОЛОНИИ КОТЛЯРЕВКИ МЕМРИКСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕННОНИТОВ В БАХМУТСКОМ УЕЗДЕ
- 28. Из статьи Н. В. Рубанистого «Новая религиозная община в к. Котляревке прихода с. Голициновки Бахмутского у.»
СОТРУДНИЧЕСТВО БРАТСКО-МЕННОНИТСКИХ И «РУССКИХ» БАПТИСТСКИХ ОБЩИН
- 29. Из докладной записки «Штунда и так называемое «Крестящее по вере соединенное менонитское братство» (Glaubiggetaufte und vereinigte Mennoniten Brudergemeinde)» екатеринославского епархиального миссионера А. Я. Дородницына екатеринославскому губернатору Н. Д. Мартынову] о развитии баптистского и братско-меннонитского движения. [Ао 15 июля 1896 г.]
ИЗ ЖИЗНИ БАПТИСТСКОЙ ОБЩИНЫ СТАНЦИИ СОФИЕВКИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА
- 30. Из очерка екатеринославского епархиального миссионера И. Г. Айвазова «Из дневника миссионера»
БАПТИСТСКИЕ ОБЩИНЫ ДЕРЕВНИ ВАСИАЬЕВКИ И СЕЛА ВОЛОССКОГО ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ И СЕЛА НИКОЛЬСКОГО СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ВАСИЛИЯ САЧКО В ДЕРЕВНЕ ДЕБАЛЫДОВКЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА
ОБЩИНА БАПТИСТОВ СЕЛА ВАСИЛЬКОВКИ ПАВЛОГРАДСКОГО УЕЗДА
- 37. Рапорт павлоградского уездного исправника [А. А. Свидерского] екатеринославскому губернатору [князю П. Д. Святополк-Мирскому] о результатах дознания, произведенного им в с. Васильковка. 5 мая 1900 г. Л5 100
- 38. Протокол дознания павлоградского уездного исправника [А. А. Свидерского] об общине баптистов с. Васильковка. 26 апреля 1900 г.
- 39. Список членов общины баптистов с. Васильковка
ПИСЬМА ЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО И ТАГАНРОГСКОГО СИМЕОНА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ ГРАФУ Ф. Э. КЕЛЛЕРУ
- 40. О необходимости прекращения принятия сектантов в общества трезвости. 11 ноября 1900 г. М 18941
- 41. О необходимости привлечения сил полиции для поддержания порядка на собеседованиях православных миссионеров с сектантами. 13 ноября 1900 г. Л? 203
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОТИВ С. М. ЯРОШЕНКО, НАСТАВНИКА ОБЩИНЫ БАПТИСТОВ СЕЛА БЕЛЬМАНКИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДА
- 42. Протокол допроса приставом 5 стана Александровского уезда [Г. Кулагой] свидетелей заключения брака между баптистом Г. Синченко и православной Т. Череп)токиной. 22 декабря 1910 г.
- 43. Подписка Т. Черепушкиной о добровольном вступлении в брак. 14 ноября 1910 г.
- 44. Подписка Г. Синченко о добровольном вступлении в брак. 14 ноября 1910 г.
- 45. Определение Екатеринославского окружного суда по делу об обвинении наставника баптистов с. Бельманка С. М. Ярошенко в неправильном венчании баптиста Г. Синченко с православной Т. Черепушкиной. 12 июня 1913 г.
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ГУБЕРНИИ ГЛАЗАМИ ОФИЦЕРОВ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 46-50. Из политических обзоров начальников ЕГЖУ настроений населения губернии в Департамент полиции:
- 51-62. Сведения о сектантах в "Екатеринославской губернии, собранные офицерами полиции и жандармерии в 1909 г.:
- 62-80. Материалы наблюдения ЕГЖУ за жизнью евангельских общин в губернии в период Первой мировой войны
- 64-72 Переписка между ЕГЖУ, екатерынославским губернатором и полицией о деятельности общины баптистов с. Томаковка Екатеринославского уезда
- 73-79. Документы по наблюдению за жизнью евангельских общин в Павлоградском, Бахмутском, Славяносербском и Мариупольском уездах
КОММЕНТАРИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1 Перечень использованных архивных источников и периодических изданий
- Приложение 2 Перечень использованных источников и литературы (комментарии)
- Приложение 3 Глоссарий
- Приложение 4 А. Я. Дородницын (биография и библиография)
НАУЧНО-СПРАВOЧНЫЙ АППАРАТ
- Список условных сокращений
- Именной указатель
- Географический указатель
Евангельское движение в Российской империи (1850-1917) - Екатеринославская губерния - Сборник документов и материалов - Предисловие составителя
В настоящее время возрождения духовности становится особенно важным всеобъемлющее изучение всех составляющих, всего богатого культурного наследия прошлых лет. Религия является неотъемлемой его частью, ибо учения и этические установки тех или иных исповеданий (или антипода религии — атеизма) лежат в основе мировоззрения, определявшего духовную, социальную и даже политическую жизнь общества в разные периоды его истории. Поэтому важным является изучение всего многообразия религиозных учений и их социального воплощения в церковных и нецерковных формах, существовавших и существующих на тех или иных территориях, отслеживание вариантов их развития не только среди титульной нации, но и национальных меньшинств. Во многих случаях истинное влияние той или иной конфессии на умы верующих определяется в переломные моменты жизни общества, как правило, сопровождаемые появлением новых религиозных учений. Поэтому представляется особенно интересным исследование не только их самих, но и внутренней реакции (не всегда обязательно негативно-агрессивной) на них старых религиозных организаций.
Зарождение и развитие на территории Российской империи в XIX ст. новой генерации протестантизма (баптизма, евангельского христианства и пр.), характерным признаком которой был активный евангелизм (миссионерство)[1], стало таким периодом испытаний не только для Русской православной церкви, но и для Евангелическо-Лютеранской, а также меннонитских общин.
Реформационные движения, приобретавшие в течение второй половины XIX — начала XX ст. все более широкий характер в масштабах Российской империи, привлекли к себе пристальное внимание общества, что, в свою очередь, отразилось в создании обширнейшей и весьма противоречивой в оценках исследовательской литературы. Исследователи, очень разные по своим политическим и конфессиональным пристрастиям, в целом восстановили общую картину развития евангельского движения в Российской империи. Однако авторы работ по его истории (епископ Алексий (А. Я. Дородницын), П. М. Фризен, И. Е. Прицкау, А. И. Клибанов, Г.-Х. Дидрих, С. Н. Савинский, С В. Санников, Ю. Н. Решетников[2] и др.) лишь мимоходом касались его развития в Екатеринославской губернии. Таким образом, эта огромная территория[3] выпала из общей картины движения, не смотря на то, что она входила в состав первого и самого мощного его очага развития — Юга современной Украины. Фактически до сих пор существуют лишь четыре работы, посвященные развитию евангельского движения в собственно Екатеринославской губернии — очерк этнографа В. И. Ясевич-Бородаевской[4] «Сектантство в Екатеринославской губернии» (в редакциях 1897 и 1912 годов), статья Н. Н. Мельникова[5] «Восемьдесят лет евангельско-баптистского движения в Днепропетровской области» (1955 т.)[6], книга С. И. Жука «Забытая Российская реформация. Крестьяне, миллениализм и радикальные секты в Южной России и Украине. 1830-1917»[7] и «Старо-Евангельское меннонитское братство в России в рамках общеменнонитской истории» П. М. Фризена[8]. Причем, изложение в первых двух касается исключительно территории современной Днепропетровской области, работа С. И. Жука освещает только вопросы шалопутского движения в губернии; а книга П. М. Фризена рассказывает исключительно о жизни меннонитского населения. Поэтому в историографии установилась следующая версия развития баптизма, евангельского христианства и адвентизма среди православного населения Екатеринославской губернии: в начале 60-х годов XIX в. в меннонитских колониях близ г. Александровска произошли несколько крещений православных крестьян братскими меннонитами, которые не имели почти никакого значения для дальнейшего развития движения в губернии. В начале 70-х гг. крестьянин д. Ново-Софиевки (на юго-западе Екатерино-славского у.) П. И. Лысенко принял крещение от братских меннонитов к. Фриденсфельд. Вскоре (во второй половине 70-х годов) в окрестных селах под его руководством образовалась большая и влиятельная община баптистов, оказавшая влияние на все дальнейшее развитие баптизма в губернии. Однако, первую в Российской империи попытку легализации своего статуса в свете Маковского циркуляра 1879 г. предприняла все же не Софиевская, а именно Эйнлагская русская баптистская община, состоящая из жителей г. Александровска и близлежащих к нему Хортицких менонитских колоний. Попытка эта была неудачной, и Эйнлагская русская баптистская община вскоре распалась. Дальнейшая судьба ее членов осталась неизвестной. Таким образом, из традиционной историографии выпадает период времени с 1881 по 1917 годы и значительная часть территории губернии. Вместе с тем, здесь активно развивались баптизм, адвентизм, евангельское христианство, а также новые толки подвергнувшиеся их влиянию «старых православных сект» (шалопутство, Новый Израиль, кисилевцы, прыгуны и пр.). Такое положение дел в историографии сложилось, на наш взгляд, потому, что, во-первых, практически все исследователи рассматривают историю евангельского движения отдельно в каждой этно-конфессиональной группе (православные-украинцы и русские, меннониты, немцы-баптисты - бывшие лютеране и католики и т. д.), где оно имело место. Поэтому встречающаяся в источниках «пограничная» информация часто остается вне их внимания. Во-вторых, источников по истории евангельского движения в губернии сохранилось крайне мало, и они рассеяны по разным местам хранения. К тому же, являясь эпицентром махновского движения в период гражданской войны, территория Екатеринославской губернии особенно сильно пострадала, и тогда же погибла основная масса ее архивов. Столь же трагическую роль сыграла и Вторая мировая война, во время которой погибли или частично вывезены сохранившиеся после революции и гражданской войны комплексы документов. Практически единственным более-менее полным фондом документов из архивов учреждений губернского масштаба в настоящий момент является архив Екатеринославского губернского жандармского управления[9] - местного отделения политической полиции империи, которое вело наблюдение за «политическими настроениями» населения. Вместе с тем, документы этого фонда до сих пор еще не использовались историками евангельского движения. И, как это ни странно может показаться на первый взгляд, но тоже самое можно сказать и о материалах журнала «Екатеринославские епархиальные ведомости», а также о целой подборке записок приходских священников по истории баптизма в Екатеринославском уезде из «Материалов для истории религиозно-рационалистического движения на Юге России во второй половине XIX ст.» епископа Алексия (Дородницына).
Вместе с тем, подход к реформационным движениям XIX ст. в губернии как к единому евангельскому движению, органически взаимосвязанному с аналогичным же процессом на всем Евроазиатском континенте, позволяет на основе анализа сохранившихся источников утверждать, что первые зачатки его на данной территории проявились одновременно среди украинско-русского и немецкого населения губернии. Массовый характер они приняли уже в 50-70-е годы, когда началось так называемое шалоггутское движение среди православного населения и религиозное пробуждение среди менонитов и немецких колонистов. Оба эти варианта развития евангельского движения имели черты сходства (акцент на личном пробуждении верующих и миссионерстве) и оба ощутили в 70-80-х годах формообразующее влияние германского баптизма. География распространения евангельского движения среди меннонитов и немецких колонистов расширялась по мере развития системы дочерних колоний в губернии. Эпицентром же развития этого движения среди православного населения губернии до конца 80-х тт. были Екатеринославский и отчасти Александровский уезды (в форме баптизма), а Новомосковский и Павлоградский - шалопутсгва, пока в процесс его развития активно не вмешалось православное духовенство.
В 1885 г. в губернии была организована сеть поместных противосектантских миссионерских комитетов, объединивших священство и энтузиастов из числа мирян, которым помогали епархиальные миссионеры (А. Я. Дородницын, И. Г. Айвазов, А. А. Афанасьев) и преподаватели екатеринославских духовных семинарии и училища (Я. А. Павловский, Н. В. Рубанисгый, В. Монастырский и др.). Эта форма организации православной миссии оказалась столь удачной, что подкрепленная содействием светской власти, она смогла к 1905 г. добиться мерами как убеждения, так и принуждения, определенного снижения темпов развития реформационных движений среди православного населения губернии. Вместе с тем, активные действия комитетов имели и другой результат: к концу 90-х тт. XIX в. основной очаг развития баптизма переместился из центра губернии на ее окраины — в Бахмутский и Славяносербский уезды, где в многочисленных шахтерских поселках практически отсутствовали православные храмы и священники. В этих условиях баптистские общины нередко становились единственной формой организации (и самоорганизации) религиозной жизни христианского населения.
Евангельское христианство в губернии появилось в начале XX в., когда в него перешли некоторые баптистские общины (в г. Екатеринославе, пос. Государев Байрак и ст. Попасная в Бахмутском у., пос. Лозовая Павлоградского у., д. Дебальцовка Александровского у. и г. Александровске и др.), оставаясь по сути своей баптистскими, чтобы избежать преследований полиции за исповедование «штундизма». Однако большого масштаба распространение этого течения позднего протестантизма в губернии так и не приобрело.
Кроме того, в 90-х гг. XIX — начале XX ст. Екатеринославская губерния стала также одним из крупнейших в Российской империи центров развития адвентизма (Мариупольский, Александровский и Бахмутский уезды). Однако так как в данном сборнике мы касаемся главным образом историко-генетически и догматически близких между собой братско-меннонитского, баптистского и евангельско-христианского течений, то основное внимание будет уделено именно им.
[1] Отсюда название - евангельское движение.
[2] Алексий, епископ Религиозно-рационалистическое движение на Юге России во второй половине XIX ст. -Казань, 1909; Friesen P. М. Alt-Evangelische Mennonitische Bruderschaft in Russland (1789-1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte - Halbstadt, Raduga, 1911; Prizkau J. Geschichte der Baptisten in Sud-Russland. -Odessa, 1914; Клибанов А. К История религиозного сектантства в России (60-е гг. XIX в. - 1917 г.). - М.: АН СССР, 1965; Diedrich H.-Ch. Ursprunge und Anfange des russischen Freikirchentums. - Erlayen, 1985; История евангельских христиан-баптистов в СССР. - М.: ВСЕХБ, 1989; Савинский С Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1867-1917).- Санкт-Петербург: Библия для всех, 1999; Санников С, Решетников Ю. Обзор истории Евангельско-баптистского братства на Украине. - Одесса: Богомыслие, 2000
[3] Современные Днепропетровская (Екатеринославский, Верхнеднепровский, Новомосковский и Павлоградский уезды), Донецкая (Бахмутский и Мариупольский уезды) и частично Луганская (Славяносербский и Бахмутский уезды) и Запорожская (Александровский у.) области Украины.
[4] Ясевич-Бородаевская Варвара Ивановна (1869-1920), действительный член Императорского русского географического общества, член-сотрудник Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете и действительный член Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. Ее работы, изданные в Петербурге 1912 г. под общим названием «Борьба за веру», пользовались большой популярностью не только среди специалистов, но и среди тех кругов российского общества, которые поддерживали идею свободы совести. В сборник «Борьба за веру» под общим названием «Сектантство в Екатеринославской губернии» (с. 205-306) вошли не только «Очерки из истории сектантских движений в Екатеринославской губернии», но и весь цикл ее статей о Петре Дуплие.
[5] Старший пресвитер евангельских христиан-баптистов в Днепропетровской области в 1945-1956 гг.
[6] Братский вестник, 1955, № 5 // История Евангельского движения в Евразии. Материалы и документы. 2.0 - Евроазиатская Аккредитационная Ассоциация - Одесса, 2002. - Компакт диск.
[7] Zhuk S. I. Russia's Lost Reformation. Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917. - Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. - The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2004.
[8] Friesen P. M Alt-Evangelische Mennonitische Bruderschaft in Russland (1789-1910) im Rahmen der Mennonitischen Gesamtgeschichte - Halbstadt: Raduga, 1911.
[9] Фонд № 313 Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве (далее - ЦГИАК Украины).
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