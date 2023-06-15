Евангельская Царква Беларуси - гісторыя і сучаснасць - да 600-годдзя Евангельскай Царквы ў Беларусі

Зборнік матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 7 снеж. 2013 г.) / уклад.: А.Л. Бокун, А.У. Унучак, Ю.А. Бачышча; Рэдкал.: А.Л.Бокун [і інш.]

Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2014. - 344 с. : іл.

ISBN 978-985-6983-44-6

Эвангельскі рух у сучасным разуменьні гэтага слова пачынаецца ў Беларусі на пачатку XV ст., а болыы дакладна, у красавіку 1413 г., калі Геранім Праскі, сябра і паплечнік чэскага рэфарматара Яна Гуса, прапаведаваў пры двары вялікага князя Вітаўта, а таксама ў Віцебску, Вільні і, магчыма, Полацку.

Праз 150 гадоў, у эпоху Рэфармацыі, эвангельскія цэрквы вызначалі аблічча нашай краіны, спрычыніўшыся да культурнага, эканамічнага і палітычнага ўздыму Вялікага Княства Літоўскага. У наступныя стагодзьдзі, перажыўшы адступшщъа, заняпад і перасьлед, эвангельскае хрысьціянства адрадзілася з новай сілай.

Разглядаючы шэсьцьсотгадовую гісторыю Эвангельскай Царквы ў Бел ару сі, мы можам вылучыць шэсьць пэрыядаў, якія маюць свае характэрныя рысы і асаблівасьці.

1. Гусіцкі ўплыў (1413-1517 гг.).

2. Рэфармацыя (1517- 1600 гг.).

3. Контррэфармацыя і заняпад (1600 - 1860 гг.).

4. Адраджэньне (1860 - 1939 гг.).

5. Перасьлед (1929 - 1991 гг.).

6. Новы час (1991 г. - сёньняшні дзень)

1. Гусіцкіўплыў

Ідэі Джона Ўікліфа, названага пазьней "зараніцай Рэфармацыі", далі пачатак эвангельскаму руху ва Ўсходняй Эўропе дзякуючы прапаведзям Яна Гуса і Гераніма Праскага. У 1413 г. Геранім Праскі прыехаў у Вялікае Княства Літоўскае на запрашэньне вялікага князя Вітаўта і на працягу красавіка-траўня 1413 г. абвяшчаў эвангельскую вестку ў Віцебску.

У 1415 г. сабор у Канстанцы асудзіў вучэньне Гуса, Гераніма і Ўікліфа і вынес Яну Гусу і Гераніму Праскаму сьмяротны прысуд. Гэты прысуд выклікаў абурэньне ў чэскім грамадзтве. У хуткім часе да вялікага князя літоўскага Вітаўта прыбыла дэлегацыя чэскіх гусітаў з прапановай стаць каралём Чэхіі і падтрымаць патрабаваньні рэформы Царквы. Вітаўт пагадзіўся, і ў 1422 г. пяцітысячнае войска на чале з Жыгімонтам Карыбутавічам было пасланае на дапамогу чэхам. Калі праз сем год беларускія ваяры вярнуліся на Радзіму, яны былі добра знаёмыя з эвангельскім вучэньнем.

Эвангельскае вучэньне настолькі шырока распаўсюдзілася ў Вялікім Княстве Літоўскім, што ў 1436 г. для барацьбы з гусітамі была зробленая спроба ўвесьці інквізыцыю4. Але паколькі многія ўплывовыя асобы прыхільна ставіліся да эвангельскай пропаведзі, гэтае рашэньне так і засталося на паперы. Вядома, што Соф'я Галыыанская, маці вялікага князя літоўскага і караля польскага Казімера Ягайлавіча (1427 - 1492), была цесна зьвязаная з гусітамі5.

Асноўнымі інтэлектуальнымі цэнтрамі гусіцкага руху ў XV ст. былі ўнівэрсытэты ў Празе і Кракаве6. Таму не выпадкова выпускнік Кракаўскага ўнівэрсытэту Францішак Скарына з Полацку пачаў у 1517 г. друкаваць у Празе кнігі Старога Запавету ў перакладзе на беларускую мову.

Такім чынам, пачынаючы з дасьледваньняў В. Красінскага і Ю. Лукашэвіча пачаткі гісторыі Эвангельскай Царквы ў Беларусі зьвязваюць з гусіцкім рухам, але да сёньняшняга дня ў нашай гістарыяграфіі няма сур'ёзнай працы пра гусітаў увогуле і ў Беларусі ў прыватнасьці, калі не лічыць артыкулаў 3. Капыскага, В. Чапко і С. Падокшына. Таксама відавочна патрабуе больш грунтоўнага дасьледваньня пытаньне сувязі Францішка Скарыны з гусіцкім рухам, бо нягледзячы на тое, што ў 1622 г. Скарыну называлі гусітам11 і адной з крыніцаў ягонага перакладу лічыцца чэская гусіцкая Біблія, гэты аспект біяграфіі беларускага першадрукара ня мае грунтоўнай распрацоўкі.

2. Рэфармацыя

31 кастрычніка 1517 г. Марцін Лютар заявіў пра неабходнасьць прывесьці жыцьцё кожнага чалавека і грамадзтва ў цэлым у адпаведнасьць са Словам Божым. Гэта стала пачаткам руху Рэфармацыі, які ахапіў усю Эўропу і меў велізарны ўплыў на жыцьцё ўсяго сьвету. Рэфармацыя ня толькі спрычынілася да аднаўленьня хрысьціянскае дактрыны і абнаўленьня хрысьціянскай духоўнасьці, але зьмяніла само эўрапейскае грамадзтва13.

Пачаткі Рэфармацыі ў Беларусі цесна зьвязаныя з дзейнасьцю навучэнцаў розных унівэрсытэтаў, якія станавіліся яе першымі прапаведнікамі. Але сапраўдных посьпехаў эвангельскі рух у нашай краіне дасягнуў у 1553 г., калі Мікалай Радзівіл Чорны, канцлер Вялікага Княства Літоўскага, адкрыта прыняў ідэі Рэфармацыі і заснаваў эвангельскія цэрквы ў Берасьці, Вільні і Нясьвіжы.

Цягам некалькіх гадоў прыхільнікамі Рэфармацыі сталі Валовічы, Глябовічы, Сапегі, Вішнявецкія, Зяновічы, Агінскія і многія іншыя беларускія магнаты і шляхта. Гараджане ня менш масава прымалі біблійнае вучэньне. На працягу другой паловы XVI ст. у ВКЛ было заснавана каля 300 эвангельскіх цэркваў.

У 1553 г. Радзівіл Чорны пры царкве ў Берасыді заснаваў друкарню, у якой пабачыў сьвет спачатку катэхізіс эвангельскай веры, а затым яшчэ каля 40 кнігаў, у тым ліку першы друкаваны ў Беларусі нотны зборнік "Песьні хвал Боскіх" Яна Зарэмбы, "Кніга мучанікаў" Джона Фокса ў перакладзе Цыпрыяна Базыліка. У 1562 г. у Нясьвіжы быў надрукаваны "Катэхізіс" на беларускай мове і трактат "Аб апраўданьні грэшнага чалавека перад Богам". Выдатнае месца ў гісторыі кнігадрукаваньня належыць выданьню ў 1563 г. Берасьцейскай Бібліі "ўласным коштам" Радзівіла Чорнага, якая стала стандартным выданьнем для эвангельскіх хрысыдіянаў Беларусі на цэлае стагодзьдзе.

Багаслоўскія спрэчкі, якія разгарэліся ўнутры Эвангельскай Царквы пасьля сьмерці Мікалая Радзівіла Чорнага, прывялі да падзелу на збор - уласна кальвіністаў, і меншы збор - так званых арыянаў, ці антытрынітарыяў, якія самі сябе называлі літоўскімі братамі. Асноўнай прычынай падзелу сталі пытаньні пра Тройцу. Арыяне адмаўлялі роўнасыдь Ісуса Хрыста.