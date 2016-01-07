Все лучшее в нашей церковно-исторической литературе по вопросам общей церковной истории ограничивается лишь журнальными статьями, посвященными этим вопросам.

Литература книжная по этим вопросам крайне бедна, если только можно признать ее существование. Это делает тем драrоценнее для церковно-исторической науки указанной сферы церковно-исторические журнальные статьи. И нельзя жаловаться на то, что подобные статьи появлялись редко, напротив,духовная журналистика, в особенности истекшеrо rода, одарила историческую науку не одной статьей в рассматриваемом роде.

Особенноrо внимания науки заслуживают статьи, поименованные нами в заглавин; они интересны в двух отношениях: с одной стороны, церковно-историческая наука встречается в них с воззрениями самобытными, новыми и серьезными, основанными на rлубоких научных изысканиях, или, по крайней мере, выходящих из подобных стремлений, с дpy гой в них находим достойные полноrо внимания следы критической, здраво-скептической мысли в изучении фактов и целых научных источников церковно-историческоrо знания.

По первой стороне церковно-историческая наука становится шире, многосторонее, более мноrообъемлющей в своем деле; по второй она тверже и глубже становится на основах серьезного знания. С этих двух сторон мы и думаем рассмотреть вышепоименованные статьи.

Читатель ошибается, коrда берет в руки статьи иеромонаха Герасима «Отзывы О Фотии, патриархе Константинопольском, в связи с историей политических партий Византийской империи и думает найти здесь только исследования о личности патриарха Фотия и политических партиях этоrо времени.

Статьи имеют более широкое содержание; они касаются, и не столько касаются, но и внимательно останавливаются, помимо этоrо времени, на всех важнейших моментах древней церковной истории V, VI, VII и VIII БВ. Они составляют собой некраткий, глубокий и серьезный обзор судеб Церкви всех указанных столетий.

Основная мысль автора весьма замечательна, и интерес читателя ни на минуту не ослабевает при чтении почтеннoro произведения автора. Эта мысль состоит в том, что он хочет рассмотреть важнейшие церковно исторические факты указанного времени не сами по себе, как это делалось до сих пор в подобном случае, но в связи, и притом самой строгой, с течением и развитием тех или друrих светских партий.

Нельзя не признать высокоrо значения за самой подобной попыткой: она мало известна в церковно-исторической науке. Автор хочет доказать, что ни одно религиозное и религиозно-доrматическое движение времени не стояло одиноко в истории, что оно вызывалось такими или друrими изменениями во внутреннем составе византийскоrо cветскогo общества, ими условливалось в своем поступательном шествии, ими направлялось, от них заимствовало свою силу, в связи с ними и ослабевало. С такой точки зрения автор рассматривает и монофизитство С eгo продолжением и порождени ем и монофелитством, и иконоборство, и, наконец, релиrиозные смуты из-зз патриарха Фотия.

Алексей Петрович Лебедев - Церковная история в свете Предания - Исследования по истории древней Церкви



Санкт-Петурбург 2005

ISBN 5 89740.11З 6

Алексей Петрович Лебедев - Церковная история в свете Предания - Исследования по истории древней Церкви - Содержание

От Издателя

Новый метод в исследовании церковно исторических вопросов По поводу критическоrо разбора статьи «Отзывы О св. Фотии ero современников» и проч. помещенноrо в 1-й книжке «Чтений в Обществе Любителей Духовноrо Просвещения» за 1873 г.

Мысли и чувства по поповоду одноrо русского открытия в области науки древней церковной истории Ошибка (Критико-библиоrрафический эскиз) <Два русских сочинения по части патристической науки «История Церкви» священника Влад. Геттэ

Aнглийский церковный историк в русском переводе

Научные вопросы о святом григории Боrослове

Историк Евсевий под пером Французскоrо писателя

Церковно-историческое сочинение Амедея Тьерри в русском переводе

Исследование одноrо церковно-историческоrо вопроса Р. А. Липсиусом

Библиоrрафические заметки по истории древней церкви

Среди немецких боrословских журналов

Библиоrрафические заметки по части новой иностранной литературы церковно-историческоrо содержания

Алексей Петрович Лебедев - Церковная история в свете Предания - Исследования по истории древней Церкви

Прежде Bcero автор рассматривает политические цирковые партии, современные монофизитству и монофелитству: «В Константинополе с течением времени конские бега приняли совершенно иной характер, чем это было в Риме, и бой борцов, привлекая участие зрителей, делившихся на враждебные политические партии, превратился в политическую борьбу; ипподром, таким образом, стал местом не потехи и удовольствия, а политического соперничества и борьбы страстей. В Риме этим партиям приписывалось значение только символическое,они как бы олицетворяли собой четыре стихии мира. В Константинополе не то. Так называемая партия зеленых уже не напоминает собой Цереры покровительницы земледелия, голубые не напоминают собой голубоrо царства Нептуна, и пр. Мифологические напоминания римского цирка здесь заменяются исторической действительностью, символизация четырех стихий заменяется политическими демонстрациями, возмущениями против разных почитателей царскоrо престола, против еретичествующих или неспособных, или жестоких и несправедливых императоров, словом, заменяется постоянной борьбой партий, отстаивавших известные, более или менее осознанные принципы и воззрения».

Религиозное знамя этих партий наш автор описывает так: «Мы можем почти положительно сказать, что так называемые голубые всегда стояли за господствующую религию и, видя в ней более политическое средство для достижения своих целей, старались защищать ее, и потому они, приобретя политическое значение, действовали почти заодно с православными императорами против язычников и еретиков, или, по крайней мере, сочувствовали им. Между тем зеленые, наоборот, всегда отличались направлением отрицательным, а потому больше сочувствовали императорам еретичествующим, или образованным, или отличавшимся особенной Beротерпимостью. Первые примыкали к тому классу византийскоrо общества,который, подчиняясь благотворному влиянию Церкви, по преимуществу отстаивал ее интересы, Но который, по ограниченности cвoero умственного кругозора, не всегда правильно понимал истинный смысл и значение церковнoro учения. Последние же примыкали к тем, Kоторые хотя и были христианами, но еще не мoгли вполне отрешиться от языческих греко-восточных традиций, интересов, убеждений. Во главе этих последних, конечно, стояли и сами еретичествующие императоры». Таковые, по мнению автора, существовали политические партии в Византийской империи, современно развитию и утверждению монофизитства и монофелитства.