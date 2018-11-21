Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества
Труд Мехтильды Магдебургской (ок. 1208–1210 — 1290-е гг.) «Струящийся свет Божества» — одно из центральных произведений средневековой немецкой мистики и поэзии. Книга «сестры Мехтильды» — бегинки, в конце жизни принявшей монашество — написанная на «народном» (средненемецком) языке, считалась в средневековой Германии пророческой и пользовалась особым почитанием, в том числе благодаря красоте стиля, отмеченной уже читателями XIV в.
Латинский перевод книги был осуществлен монахами-доминиканцами очень рано, очевидно, еще при жизни Мехтильды, и получил название «Revelationes» — «Откровения». Это означало полное признание труда Мехтильды в церковной среде. Некоторые выписки из «Струящегося света Божества» встречаются в средневековых немецких молитвенниках среди прочих молитв. В настоящее время бл. Мехтильде посвящена церковь в северной части г. Магдебурга.
Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования
Автор-составитель Н. А. Ганина, пер. со ср.-верх.-нем., комм. Н. А. Ганиной, статьи Н. А. Ганиной, Найджела Ф. Палмера
М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. 434 c.
ISBN: 978-5-91244-131-8
Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования - Содержание
Предисловие
Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества
- Книга I
- Книга II
- Книга III
- Книга IV
- Книга V
- Книга VI
- Книга VII
Фрагменты, не вошедшие в состав Эйнзидельнской рукописи«Струящегося света Божества»
Московский фрагмент «Струящегося света Божества»(лл. 4v 4–5r 11)
Н. А. Ганина. «Струящийся свет Божества» Мехтильды Магдебургской в духовном и региональном контексте эпохи
- 1. Мехтильда и западноевропейская мистика XIII в.
- 2. Почитание святых у Мехтильды
- 3. Духовное окружение Мехтильды
- 4. Местная монастырская традиция
Найджел Ф. Палмер. Книга как носитель значения у Мехтильды Магдебургской
- 1. Пролог «Revelationes»
- 2. Писец Мехтильды
- 3. Провидица как орудие Бога
- 4. Dis bůch sende ich nu ze botten
- 5. Троичная книга
- 6. Dis bůch sol man gerne enpfan, wan got sprichet selber der wort
- Отчет о дискуссии
Н. А. Ганина. Пространство и время у Мехтильды Магдебургской
- Вводные замечания
- Пространство. Общие понятия
- Рай (Царство Небесное)
- Земной рай
- Ад
- Чистилище
- Locus mysticus
- Внутреннее и внешнее
-
Присутствие в пространстве «здесь» и «там»
- Земное пространство
- Земные реалии в жизни Мехтильды
- Физические реалии: море, иные страны и т.д.
-
Время
- Время как распорядок
- Видения в дни церковных праздников
- Земное время
- Время в жизни Мехтильды
- Скорость протекания и протяженность времени
- Время в мире ином
- Последовательность событий священной истории
- Грамматические способы выражения времени
- Вечность
Выводы
Литература
Указатель сокращений упоминаемых рукописей «Струящегося света Божества»
Указатель географических названий
Zusammenfassung
Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования - Предисловие
Разрыв культурной традиции в эпоху Реформации стал причиной, по которой «Струящийся свет Божества» долгое время находился в забвении и был опубликован в Германии только в 1869 г. Еще в середине XX в. исследователи считали Мехтильду незаслуженно забытой и недооцененной «гильдией теологов». Столь позднее по сравнению со всеми средневековыми немецкими памятниками введение текста в научный обиход сказалось на восприятии труда Мехтильды как в Германии, так и во всем мире. Ныне «Струящийся свет Божества» прочно утвердился как в истории немецкой мистической традиции, так и в германистической медиевистике, однако имя Мехтильды до сих пор малоизвестно в широких культурных кругах России, хотя речь идет о средневековом авторе, равном Вольфраму фон Эшенбаху или Данте Алигьери.
Потому обращение к труду немецкого поэта-мистика имеет особую актуальность. Основные рукописи, доносящие до нас труд Мехтильды, были созданы на юго-западе немецкой языковой области не ранее середины XIV в. в духовном кругу базельских «друзей Божиих» (Gottesfreunde). Это Эйнзидельнская рукопись (Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 277 (1014), третья четверть XIV в., лл. 2r–166r)4 и латинский перевод книг I–VI (Basel, Universitдtsbibliothek, Cod. A VIII 6, 99r–154v и 159r–195v, Basel, Universitдtsbibliothek, Cod. B IX 11, 51ra91va). Эти рукописи отделены значительным временным и пространственным интервалом от изначального текста, созданного в Саксонии в XIII в., равно как и от осуществленного там же в конце XIII в. латинского перевода. При этом традиция текста «Струящегося света Божества» справедливо характеризуется как «рыхлая» в отношении расположения и сочетания отдельных глав.Однако рукописи, в которых текст «Струящегося света Божества» представлен в виде более или менее обширных выписок, обнаруживают высокую степень устойчивости текста в плане содержания.
Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества
МОСКВА НАУКА 2008
Литературные памятники
ISBN 978-5-02-035602-3
Издание подготовили
Р. В. ГУРЕВИЧ, Е.В.СОКОЛОВА, В. А. СУХАНОВА
СТРУЯЩИЙСЯ СВЕТ БОЖЕСТВА
(перевод Р.В. Гуревич, Е.В. Соколовой, В.А. Сухановой)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Р.В. Гуревич. Мехтильда Магдебургская и ее книга «Струящийся Свет Божества»
Примечания (составила Р.В. Гуревич)
Список иллюстраций
Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - О трех ипостасях и о трех дарах
Истинный Божественный привет, приходящий от небесного потока из источника струящейся Троицы7, столь великую силу имеет, что он от тела всю его власть изымает, и душа самой себе открывается, так, что она себя, подобно святым, познает и тогда блеск Божественный на себя принимает. И отделяется душа от тела всей мощию своею, мудростью и любовью и всем страстным желанием своим. Лишь малая толика силы жизненной в теле остается, как при сладостном сне.
И видит она единого Бога в трех лицах и познает три ипостаси в Боге неделимом. И обращается Он к ней на языке придворном, который не понятен на кухне сей, и облачает Он ее в одежды, каковые во дворце носить пристало, и придает Он себя ее власти. И может она просить и вопрошать, о чем ей угодно, - сие ей дается и разъясняется. Лишь одно ей не разъясняется, касаемое первопричины трех лиц. Затем влечет Он ее в место сокровенное. Там не может она его ни просить ни за кого, ни вопрошать, ибо желает Он лишь с ней одной играть в ту игру, что ни тело не разумеет, ни крестьяне с плугом, ни рыцари в турнире, ни Его любезная матерь Мария. В месте том она сими делами не занимается.
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