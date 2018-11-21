Труд Мехтильды Магдебургской (ок. 1208–1210 — 1290-е гг.) «Струящийся свет Божества» — одно из центральных произведений средневековой немецкой мистики и поэзии. Книга «сестры Мехтильды» — бегинки, в конце жизни принявшей монашество — написанная на «народном» (средненемецком) языке, считалась в средневековой Германии пророческой и пользовалась особым почитанием, в том числе благодаря красоте стиля, отмеченной уже читателями XIV в.

Латинский перевод книги был осуществлен монахами-доминиканцами очень рано, очевидно, еще при жизни Мехтильды, и получил название «Revelationes» — «Откровения». Это означало полное признание труда Мехтильды в церковной среде. Некоторые выписки из «Струящегося света Божества» встречаются в средневековых немецких молитвенниках среди прочих молитв. В настоящее время бл. Мехтильде посвящена церковь в северной части г. Магдебурга.

Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования

Автор-составитель Н. А. Ганина, пер. со ср.-верх.-нем., комм. Н. А. Ганиной, статьи Н. А. Ганиной, Найджела Ф. Палмера

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. 434 c.

ISBN: 978-5-91244-131-8

Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования - Содержание

Предисловие

Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества

Книга I

Книга II

Книга III

Книга IV

Книга V

Книга VI

Книга VII

Фрагменты, не вошедшие в состав Эйнзидельнской рукописи«Струящегося света Божества»

Московский фрагмент «Струящегося света Божества»(лл. 4v 4–5r 11)

Н. А. Ганина. «Струящийся свет Божества» Мехтильды Магдебургской в духовном и региональном контексте эпохи

1. Мехтильда и западноевропейская мистика XIII в.

2. Почитание святых у Мехтильды

3. Духовное окружение Мехтильды

4. Местная монастырская традиция

Найджел Ф. Палмер. Книга как носитель значения у Мехтильды Магдебургской

1. Пролог «Revelationes»

2. Писец Мехтильды

3. Провидица как орудие Бога

4. Dis bůch sende ich nu ze botten

5. Троичная книга

6. Dis bůch sol man gerne enpfan, wan got sprichet selber der wort

Отчет о дискуссии

Н. А. Ганина. Пространство и время у Мехтильды Магдебургской

Вводные замечания

Пространство. Общие понятия

Рай (Царство Небесное)

Земной рай

Ад

Чистилище

Locus mysticus

Внутреннее и внешнее

Присутствие в пространстве «здесь» и «там» Земное пространство Земные реалии в жизни Мехтильды Физические реалии: море, иные страны и т.д.

Время Время как распорядок Видения в дни церковных праздников Земное время Время в жизни Мехтильды Скорость протекания и протяженность времени Время в мире ином Последовательность событий священной истории Грамматические способы выражения времени Вечность



Выводы

Литература

Указатель сокращений упоминаемых рукописей «Струящегося света Божества»

Указатель географических названий

Zusammenfassung

Мехтильда Магдебургская - Струящийся свет Божества - Перевод и исследования - Предисловие

Разрыв культурной традиции в эпоху Реформации стал причиной, по которой «Струящийся свет Божества» долгое время находился в забвении и был опубликован в Германии только в 1869 г. Еще в середине XX в. исследователи считали Мехтильду незаслуженно забытой и недооцененной «гильдией теологов». Столь позднее по сравнению со всеми средневековыми немецкими памятниками введение текста в научный обиход сказалось на восприятии труда Мехтильды как в Германии, так и во всем мире. Ныне «Струящийся свет Божества» прочно утвердился как в истории немецкой мистической традиции, так и в германистической медиевистике, однако имя Мехтильды до сих пор малоизвестно в широких культурных кругах России, хотя речь идет о средневековом авторе, равном Вольфраму фон Эшенбаху или Данте Алигьери.

Потому обращение к труду немецкого поэта-мистика имеет особую актуальность. Основные рукописи, доносящие до нас труд Мехтильды, были созданы на юго-западе немецкой языковой области не ранее середины XIV в. в духовном кругу базельских «друзей Божиих» (Gottesfreunde). Это Эйнзидельнская рукопись (Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Cod. 277 (1014), третья четверть XIV в., лл. 2r–166r)4 и латинский перевод книг I–VI (Basel, Universitдtsbibliothek, Cod. A VIII 6, 99r–154v и 159r–195v, Basel, Universitдtsbibliothek, Cod. B IX 11, 51ra91va). Эти рукописи отделены значительным временным и пространственным интервалом от изначального текста, созданного в Саксонии в XIII в., равно как и от осуществленного там же в конце XIII в. латинского перевода. При этом традиция текста «Струящегося света Божества» справедливо характеризуется как «рыхлая» в отношении расположения и сочетания отдельных глав.Однако рукописи, в которых текст «Струящегося света Божества» представлен в виде более или менее обширных выписок, обнаруживают высокую степень устойчивости текста в плане содержания.