Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы

Предлагаемая читателю книга отражает некоторые результаты исследовательской работы в рамках международного проекта "Христианство и иудаизм в православных и „латинских" культурах Европы. Средние века - Новое время", инициированного Центром украинистики и белорусистики Исторического факультета МГУ в 1996 г.

Главная особенность проекта в том, что он нацелен на последовательно сравнительный анализ отношения христиан (церкви, государства, образованных слоев и широких масс населения) к евреям в странах византийско-православного и западного ("латинского") цивилизационного круга.

Иначе говоря, предмет проекта - антииудаизм и филоиудаизм, антисемитизм и филосемитизм в христианских культурах, выросших из восточно- и западнохристианских традиций. Те исследования, которые проведены к настоящему времени, выявляют существенные отличия (по крайней мере - асимметрию) в отношении к евреям и иудаизму в православных и западнохристианских культурах.

Эти различия становятся более или менее ясно видны при попытке именно сравнительного подхода к истории иудео-христианских отношений в обществах Запада, Востока и Юго-Востока Европы. Скорее всего, они сказались и на том, каким было отношение европейских обществ XIX-XX вв. к евреям и иудаизму.

Основные вопросы, которые легли в основу нашей исследовательской "анкеты", могут быть поставлены следующим образом:

Не ошибочна ли исходная гипотеза о существовании асимметрии в отношении христиан к евреям в странах православного и западноевропейского круга?

В чем именно выражаются различия и сходства в истории христианского антисемитизма и антииудаизма?

Насколько велики эти различия, если они в самом деле релевантны?

Насколько они выражены в теологической мысли? В чем они выражены в ментальностях? Как они могут быть объяснены?

В какой степени они порождены конфессиональными особенностями двух христианских традиций?

Как эволюционировала модель иудео-христианских отношений в православных и латинских обществах Европы в Средние века, Новое время - и позднее, в XIX-XX вв.?

Как формировались традиции терпимого отношения к иудаизму и евреям в православных и западнохристианских культурах?

Как религиозные и внерелигиозные факторы соотносятся в истории отношений христиан и евреев и в истории антииудаизма и антисемитизма на Западе, Востоке и Юго-Востоке Европы?