Виктор Живов - Из церковной истории времен Петра Великого

Отправным моментом собранных в данной книге исследований было обнаружение сочинения митрополита Стефана Яворского с протестом против учреждения Священного синода.

Это сочинение по неясным причинам оставалось не введенным в научный оборот. Важность этого проигнорированного исследователями источника трудно переоценить.

Он показывал, что церковная политика Петра встречала противодействие духовенства, в том числе и высшего духовенства, и что, таким образом, секуляризация и построение «регулярного» государства (или, если угодно, русский вариант модернизации) были куда более сложными и диалогическими процессами, чем это обычно представляется.

Петр не приводил свои институции «из небытия в бытие», как это изображали его панегиристы, а манипулировал со сложившимися традициями.

В одних случаях он отвергал их и шел на прямой конфликт с их защитниками, а в других случаях создавал видимость преемственности, формируя зону неопределенности, в которой новое выступало под личиной старого и революционные намерения царя обнаруживались лишь постепенно; в последнем случае его противники оказывались дезориентированы и царь получал тактические преимущества.

Хотя церковная политика в царствование Петра сравнительно неплохо изучена (во всяком случае, в период после смерти патриарха Адриана) и большинство документов опубликовано, общая картина оказывается слишком однозначной и в своей однозначности несколько тенденциозной. Она составлена из реформаторских усилий Петра и пассивного сопротивления различных социальных групп, приверженных прошлому, но не обнаруживающих никакой собственной инициативы. Если, однако, взглянуть на известную совокупность фактов из иной перспективы, из перспективы последнего и обреченного на неудачу протеста Яворского, мозаика складывается в несколько иной рисунок. Он вполне отчетливо проступает, например, в деятельности Стефана Яворского, оппозиционной Петру, целенаправленной и достаточно последовательной. Можно вообще считать, что, во-первых, сопротивление не было пассивным, а во-вторых, что оно не было униформным, развивающим некую единую традицию «старой культуры». Сопротивление исходило из различных культурных установок: в своем генезисе они могли быть враждебны друг другу, однако же они вступали в сложное взаимодействие, оказавшись в обороне перед лицом сильного и жестокого противника.

Виктор Живов - Из церковной истории времен Петра Великого - Исследования и материалы

М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 360 с, ил.

ISBN 5-86793-335-0

Виктор Живов - Из церковной истории времен Петра Великого - Исследования и материалы - Содержание

Введение. Традиции и инновации в церковной политике Петра Великого

1. Религиозно-политические противостояния в канун петровских преобразований

2. Церковная политика Петра Великого и наследие XVII столетия

Часть первая. Протест митрополита Стефана Яворского против учреждения Синода и его церковно-политические позиции

1. Из истории вопроса

2. Предмет полемики Прокоповича и Яворского

3. Восточные патриархи во главе русской церкви (1700—1721)

4. Аргументация Яворского

5. Развязка спора

6. Стефан Яворский в борьбе за независимость церкви

Часть вторая. Чин поставления архиерея и его изменения в Петровскую эпоху

1. Предыстория

2. Чин избрания и поставления, составленный после Большого Московского собора 1666—1667 гг.

3. Изменения в архиерейском обещании, сделанные при патриархах Иоакиме и Адриане

4. Изменения в Чине избрания и поставления архиерея, сделанные после смерти патриарха Адриана и до учреждения Синода

5. Изменения в Чине избрания и поставления архиерея, сделанные после учреждения Св. синода

Экскурс 1. Несостоявшаяся хиротония Дионисия Жабокрицкого

Приложение 1. Сочинение Стефана Яворского «Апология или словесная оборона»

Приложение 2. Проповедь Стефана Яворского «О соблюдении заповедей Божиих», произнесенная на день св. Алексея, человека Божия 17 марта 1712 г. в Успенском соборе в Москве

Приложение 3. Архиерейское обещание Тихвинского архимандрита Ионы при поставлении в епископы Вятские и Великопермские 23 августа 1674 г

Приложение 4. Архиерейское обещание Павла, игумена Перервинского монастыря св. Николая Чудотворца, при поставлении в архиепископы Коломенские и Каширские 30 апреля 1676 г

Приложение 5. Чин избрания и поставления епископа в редакции патриарха Адриана

Литература

Указатель библейских цитат

Предметно-именной указатель

Иллюстрации

Виктор Живов - Из церковной истории времен Петра Великого - Исследования и материалы - 1. Религиозно-политические противостояния в канун петровских преобразований