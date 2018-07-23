Сегень - Филарет Московский - Жизнь замечательных людей
Из послужного списка Высокопреосвященнейшего Филарета митрополита Московской епархии: Святейшаго Правительствующого Синода член Филарет Митрополит Московский и Коломенский, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит.
Сверх сего, член Императорского человеколюбиваго общества, вице-президент Московскаго попечительнаго о тюрьмах Комитета, Действительный член Конференции Московской духовной академии, ординарный академик Императорской академии наук, почетный член Общества истории и древностей Российских, Императорской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, Императорских Московского и Новороссийского университетов, Императорских обществ — Археологического, Геофафического, Конференции духовных академий - Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской.
Имеет алмазные знаки ордена Св. Ап. Андрея Первозванного, ордена: Св. Владимира 1-й ст. Болыиаго креста, Св. Александра Невского и Св. Анны 1-й ст.; алмазами осыпанную Панагию и осыпанный драгоценными камнями посох, Докторский крест, наперсный, украшенный драгоценными камнями, золотую медаль по крестьянскому делу и знаки Греческаго ордена Спасителя Большого креста, бронзовые наперсные кресты на Владимирской ленте - первый за 1812 г., второй в память войны 1853-56 г.
Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Жизнь замечательных людей - Серия биографий
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким
ВЫПУСК 1525 (1325)
Издательство АО «Молодая гвардия", 2011, с. 431
ISBN 978-5-235-03425-9
Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Жизнь замечательных людей - Серия биографий - Содержание
Предисловие
- Глава первая. Попович Вася. 1782 - 1791
- Глава вторая. Семинарист Василий Дроздов. 1791 - 1803
- Глава третья. Учитель Василий Михайлович. 1803 - 1808
- Глава четвертая. Иеродиакон Филарет. 1808 - 1809
- Глава пятая. Иеромонах Филарет. 1809 - 1811
- Глава шестая. Архимандрит Филарет. Война. 1811 - 1814
- Глава седьмая. Начало перевода Библии. 1814 - 1817
- Глава восьмая. Епископ Филарет. 1817 - 1819
- Глава девятая. Архиепископ Филарет. 1819 - 1821
- Глава десятая. Архиепископ Филарет Московский. 1821 - 1823
- Глава одиннадцатая. Филарет и Александр. 1823 - 1825
- Глава двенадцатая. Смута. 1825 - 1826
- Глава тринадцатая. Архиепископ становится митрополитом. 1826
- Глава четырнадцатая. Высокопреосвященнейший владыка. 1826 - 1830
- Глава пятнадцатая. «Твоим огнем душа согрета». 1830 - 1831
- Глава шестнадцатая. Пастырь и Маргарита. 1832
- Глава семнадцатая. Триумфальные врата. 1832 - 1835
- Глава восемнадцатая. Конец света. 1836 - 1837
- Глава девятнадцатая. Душа их во благих водворится. 1837 - 1839
- Глава двадцатая. Пастырский посох. 1840 - 1842
- Глава двадцать первая. Гефсиманский скит. 1842 - 1844
- Глава двадцать вторая. Выбор сюжетов. 1844 - 1846
- Глава двадцать третья. Религиозная будущность человечества. 1847 - 1852
- Глава двадцать четвертая. Жатва смерти. 1852 - 1856
- Глава двадцать пятая. Милости Господни. 1856 - 1860
- Глава двадцать шестая. Белый ангел. 1861 - 1867
- Глава двадцать седьмая. Рождение. 1867 - .....
Приложения
Основные даты жизни и деятельности святителя Филарета, митрополита Московского
Краткая библиография
Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Предисловие
К Филарету повел меня Пушкин. Это было давно. Будучи в очередной раз гостем в его стихах, я, наконец, дозрел до того, чтобы осмыслить историю трех стихотворений: пушкинского «Дар напрасный, дар случайный...», филаретовского «Не напрасно, не случайно...» и опять пушкинского «В часы забав иль праздной скуки...».
Потом у меня появилась бумажная репродукция иконы работы современного изографа Зенона. Это единственная икона, на которой изображен Пушкин. Разумеется, не в качестве святого, но в пропорциях, равных святому Филарету Московскому. Они изображены сидящими рядом, митрополит - справа, поэт - слева. У митрополита на левом колене — Библия, у поэта на левом колене - лира. Та самая, которой он «вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Филарет изображен в церковном облачении и епитрахили, над головой у него нимб святого. Пушкин - в поэтической тоге и вместо нимба у него на голове лавровый венец.
Десница Филарета приподнята с указующим перстом. Он только что дал наставление. Десница Пушкина опрокинута ладонью к зрителю, это означает, что, пораженный величавым голосом проповедника, он внезапно прервал «звон струны лукавой».
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
Это бумажное воспроизведение иконы я вставил в рамку и поставил у себя дома на видное место. Оно мне радовало глаз. И я думал: когда нибудь напишу Пастырь и поэт... Но шли годы, другие сюжеты отвлекали меня. Нужен был кто-то, кто бы подвигнул ленивого и грешного писателя на книгу.
И он пришел в лице владыки Климента — митрополита Калужского и Боровского. 6 ноября 2009 года я оказался в московском Манеже на церковно - общественной выставке - форуме «Православная Русь - к Дню народного единства». В большом конференц - зале проходило награждение лауреатов конкурса «Просвещение через книгу», проводимого Издательским советом Московской патриархии. Владыка Климент как председатель этого конкурса вручал награды. Мне присудили первое место в номинации «Художественная литература» за книгу «Поп». В качестве награды достались цветы, красиво выполненный диплом и тяжелый стеклянный куб с закругленным верхом, а внутри него нанесенное с помощью лазерной техники изображение святителя Филарета. Вручая мне все это, митрополит Климент тихо произнес:
— Ну вот, теперь о святителе Филарете напишете.
Трудно было бы расценить это иначе, нежели как напутствие.
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