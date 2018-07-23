Из послужного списка Высокопреосвященнейшего Филарета митрополита Московской епархии: Святейшаго Правительствующого Синода член Филарет Митрополит Московский и Коломенский, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит.

Сверх сего, член Императорского человеколюбиваго общества, вице-президент Московскаго попечительнаго о тюрьмах Комитета, Действительный член Конференции Московской духовной академии, ординарный академик Императорской академии наук, почетный член Общества истории и древностей Российских, Императорской Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, Императорских Московского и Новороссийского университетов, Императорских обществ — Археологического, Геофафического, Конференции духовных академий - Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской.

Имеет алмазные знаки ордена Св. Ап. Андрея Первозванного, ордена: Св. Владимира 1-й ст. Болыиаго креста, Св. Александра Невского и Св. Анны 1-й ст.; алмазами осыпанную Панагию и осыпанный драгоценными камнями посох, Докторский крест, наперсный, украшенный драгоценными камнями, золотую медаль по крестьянскому делу и знаки Греческаго ордена Спасителя Большого креста, бронзовые наперсные кресты на Владимирской ленте - первый за 1812 г., второй в память войны 1853-56 г.

Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Жизнь замечательных людей - Серия биографий

Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ВЫПУСК 1525 (1325)

Издательство АО «Молодая гвардия", 2011, с. 431

ISBN 978-5-235-03425-9

Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Жизнь замечательных людей - Серия биографий - Содержание

Предисловие

Глава первая. Попович Вася. 1782 - 1791

Глава вторая. Семинарист Василий Дроздов. 1791 - 1803

Глава третья. Учитель Василий Михайлович. 1803 - 1808

Глава четвертая. Иеродиакон Филарет. 1808 - 1809

Глава пятая. Иеромонах Филарет. 1809 - 1811

Глава шестая. Архимандрит Филарет. Война. 1811 - 1814

Глава седьмая. Начало перевода Библии. 1814 - 1817

Глава восьмая. Епископ Филарет. 1817 - 1819

Глава девятая. Архиепископ Филарет. 1819 - 1821

Глава десятая. Архиепископ Филарет Московский. 1821 - 1823

Глава одиннадцатая. Филарет и Александр. 1823 - 1825

Глава двенадцатая. Смута. 1825 - 1826

Глава тринадцатая. Архиепископ становится митрополитом. 1826

Глава четырнадцатая. Высокопреосвященнейший владыка. 1826 - 1830

Глава пятнадцатая. «Твоим огнем душа согрета». 1830 - 1831

Глава шестнадцатая. Пастырь и Маргарита. 1832

Глава семнадцатая. Триумфальные врата. 1832 - 1835

Глава восемнадцатая. Конец света. 1836 - 1837

Глава девятнадцатая. Душа их во благих водворится. 1837 - 1839

Глава двадцатая. Пастырский посох. 1840 - 1842

Глава двадцать первая. Гефсиманский скит. 1842 - 1844

Глава двадцать вторая. Выбор сюжетов. 1844 - 1846

Глава двадцать третья. Религиозная будущность человечества. 1847 - 1852

Глава двадцать четвертая. Жатва смерти. 1852 - 1856

Глава двадцать пятая. Милости Господни. 1856 - 1860

Глава двадцать шестая. Белый ангел. 1861 - 1867

Глава двадцать седьмая. Рождение. 1867 - .....

Приложения

Основные даты жизни и деятельности святителя Филарета, митрополита Московского

Краткая библиография

Сегень Александр Юрьевич - Филарет Московский - Предисловие

К Филарету повел меня Пушкин. Это было давно. Будучи в очередной раз гостем в его стихах, я, наконец, дозрел до того, чтобы осмыслить историю трех стихотворений: пушкинского «Дар напрасный, дар случайный...», филаретовского «Не напрасно, не случайно...» и опять пушкинского «В часы забав иль праздной скуки...».

Потом у меня появилась бумажная репродукция иконы работы современного изографа Зенона. Это единственная икона, на которой изображен Пушкин. Разумеется, не в качестве святого, но в пропорциях, равных святому Филарету Московскому. Они изображены сидящими рядом, митрополит - справа, поэт - слева. У митрополита на левом колене — Библия, у поэта на левом колене - лира. Та самая, которой он «вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей». Филарет изображен в церковном облачении и епитрахили, над головой у него нимб святого. Пушкин - в поэтической тоге и вместо нимба у него на голове лавровый венец.

Десница Филарета приподнята с указующим перстом. Он только что дал наставление. Десница Пушкина опрокинута ладонью к зрителю, это означает, что, пораженный величавым голосом проповедника, он внезапно прервал «звон струны лукавой».

И ныне с высоты духовной

Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

Это бумажное воспроизведение иконы я вставил в рамку и поставил у себя дома на видное место. Оно мне радовало глаз. И я думал: когда нибудь напишу Пастырь и поэт... Но шли годы, другие сюжеты отвлекали меня. Нужен был кто-то, кто бы подвигнул ленивого и грешного писателя на книгу.

И он пришел в лице владыки Климента — митрополита Калужского и Боровского. 6 ноября 2009 года я оказался в московском Манеже на церковно - общественной выставке - форуме «Православная Русь - к Дню народного единства». В большом конференц - зале проходило награждение лауреатов конкурса «Просвещение через книгу», проводимого Издательским советом Московской патриархии. Владыка Климент как председатель этого конкурса вручал награды. Мне присудили первое место в номинации «Художественная литература» за книгу «Поп». В качестве награды достались цветы, красиво выполненный диплом и тяжелый стеклянный куб с закругленным верхом, а внутри него нанесенное с помощью лазерной техники изображение святителя Филарета. Вручая мне все это, митрополит Климент тихо произнес:

— Ну вот, теперь о святителе Филарете напишете.

Трудно было бы расценить это иначе, нежели как напутствие.