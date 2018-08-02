Ясевич-Бородаевская - Борьба за веру

Настоящая книга слагалась изъ работъ, написанныхъ въ разное время, но объединенныхъ между собою единствомъ мыслей и чувствъ, волновавшихъ меня въ теченіе болѣе чѣмъ двадцати пятилѣтняго періода моей литературно-общественной дѣятельности. Заинтересовавшись религіознымъ движеніемъ въ народѣ, я впервые, въ Малороссіи, встрѣтилась съ любопытною и трагическою личностью Дуплія, этимъ яркимъ представителемъ секты т.наз. шалапутовъ, которому и посвящена была моя первая статья въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1883 году.

Этотъ страдалецъ за свою вѣру открылъ предо мной цѣлый рядъ представителей другихъ религіозныхъ міровоззрѣній, до Кондратія Малёванаго включительно, въ единеніи съ ихъ послѣдователями и на фонѣ оригинальной, ими самими созданной, религіозно-бытовой обстановки. Всѣ эти люди, движимые жаждой познать истину и освѣтить ею свою жизнь, глубоко заинтересовали меня и жизнь ихъ, переполненная страданіями и горемъ, пропитанная насквозь горючими слезами и кровью, стала моимъ горемъ, моими страданіями, и нашла свое отраженіе въ послѣдующихъ моихъ работахъ, въ журналахъ: «Сѣверномъ Вѣстникѣ», «Новомъ Словѣ», «Живоі Старинѣ» и въ научныхъі докладахъ, которые появляются въ печати здѣсь впервые.

И чѣмъ глубже я окуналась въ это бездонное море человѣческаго горя, тѣмъ непрерывнѣе становились страданія, предо мной раскрывавшіяся, перенося мое вниманіе отъ южнаго сектантства къ старообрядчеству, отъ фактовъ и событій текущаго дня къ лѣтописнымъ страницамъ былого. Чѣмъ далѣе уходила я въ область изученія народной жизни и разныхъ религіозныхъ теченій, въ ихъ многообразіи, тѣмъ ярче, среди царящаго невѣжества и тьмы, вырисовывались предо мной эти смѣлые искатели правды и истины въ своемъ духовномъ превосходствѣ и тѣмъ понятнѣе становилась для меня та пропасть, которая естественнымъ путемъ образовалась между гонимыми и гонителями.

В. И. Ясевичъ-Бородаевская - БОРЬБА ЗА ВѢРУ. Историко-бытовые очерки и обзоръ законодательства по старообрядчеству и сектантству въ его послѣдовательномъ развитіи съ приложеніемъ статей занона и высочайшихъ указовъ

Дѣйствительный членъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, членъ-сотрудникъ Юридическаго Общества при Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университетѣ и дѣйствительныи членъ С-Петербургскаго Религіозно-Философскаго Общества.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ, Государственная Типографія. 1912 г. – 683 с.

В. И. Ясевичъ-Бородаевская - БОРЬБА ЗА ВѢРУ. Историко-бытовые очерки и обзоръ законодательства по старообрядчеству и сектантству въ его послѣдовательномъ развитіи съ приложеніемъ статей занона и высочайшихъ указовъ - Содержание

Къ читателямъ

Памяти Льва Николаевича Толстого

Обзоръ законодательства по старообрядчеству и сѳктантству въ его послѣдовательномъ развитіи и Высочайше утвержденное 4 Іюля 1894 года Положѳніе Комитета Министровъ о штундѣ, въ его примѣненіи къ жизни

1. Объединеніе законодательствомъ старообрядчества и сектантства подъ общимъ наименованіемъ «раскойьники всѣхъ сектъ». Гоненія противъ старообрядцевъ

2. Труды Комитета 1864 г. и законъ 1864 г., въ силу котораго всѣ секты попали въ разрядъ особо-вдедныхъ

3. Начало усиленнаго религіознаго подъема въ народѣ. Такъ называемыя раціоналистическія секты. Штундизмъ, какъ мирное явленіе, и причины обращенія его въ орудіе борьбы

4. Законъ отъ 19 Апрѣля 1874 г. о благоустройствѣ семейной жизни раскольниковъ

5. Законъ отъ 3 Мая 1883 г., предоставившій «раскольникамъ всѣхъ сектъ право богослуженія. Проведеніе закона въ жизнь

6. Высочайше утвержденное 4-го Іюля 1894 г. Положеніѳ Комитета Министровъ о признаніи штунды особо-вредною сектою. Штундизмъ, какъ универсальное орудіе борьбы, произвольно примѣняемое ко всѣмъ сектантамъ. Гоненія и насилія надъ сектантами. Принципъ вѣротерппмости. Необходимость расширенія правъ. 0 необходимости широкой реформы въ законодательствѣ по вопросу о старообрядчествѣ и сектантствѣ

Очерки изъ исторіи религіознаго движенія на югѣ Россіи

Сектантство въ Кіевской. губѳрніи. Баптисты и Малёванцы (съ 4 фотографическими таблицами)

У вожака Шалапутовъ.1) Первая встрѣча. 2) «Благодать Божья». 3) На могилѣ Дуплія

Сектантство въ Екатеринославской губѳрніи. 1) Духоборы. 2) Шалапуты. 3) Хлысты. 4) Прыгуны. 5) Баптисты

Старообрядчество и сектантство предъ запросами нашихъ дней

I. Старообрядчество и сектантство. Ихъ первоисточникъ. Значеніе старообрйдчества. Поповцы и безпоповцы. Гоненія на старообрядчество. Правительственныя мѣропріятія. Собесѣдованія со старообрядцами поповцами въ Петербургѣ, въ Ноябрѣ 1908 г. Обвиненія, выставленныя старообрядцами по адресу господствующей церкви. Невозможность сближенія въ настоящеѳ время. Культурно-историческое значеніе старообрядчества

II. Сектантство. Такъ называемые раціоналисты. Духовные христіане. Л. Н. Толстой и его жизнепониманіе. Свободные христіане. Причины влеченія интеллигенціи и народа къ сектантству. Значеніе сектантства въ народной жизни. Виновники неурядицъ въ духовномъ строѣ народной жизни. Роль духовенства низшаго и высшаго. Епископская власть

III. Неустройство въ управленіи господствующей церкви. Вопросъ о приходѣ и роли здѣсь пастырей церкви. Моральная сила старообрядчества и сектантства. Миссіояерство и дефектныя сторонывъ дѣятельности миссіонеровъ. Освободителъное движеніе, Высочайшій указъ отъ 17 Апрѣля 1905 г. и его значеніе для религіозной жизни народа. Пожеланія автора

Гоненія и насилія продолжаются

ПРИЛОЖЕНІЯ

1. Высочайшій Манифестъ отъ 26 Февраля 1903 г

2. Именной Высочайшій Указъ отъ 12 Декабря 1904 г

3. Именной Высочайшій Указъ отъ 17 Апрѣля 1905 г. объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости и Высочайше утвержденныя; 17 Апрѣля 1905 г. Положенія Комптета Министровъ объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости. (Съ приложеніемъ текста отмѣненныхъ статей)

4. Высочайшій Манифестъ 17 Октября 1905 г

5. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ А. Г. Булыгина о примѣненіи къ жизни Указа отъ 17 Апрѣля 1905 г. о свободѣ вѣроисповѣданія для старообрядцевъ и сектантовъ

6. Имеішой Высочайшій Указъ отъ 17 Октября 1906 г. о порядкѣ образоваыія и дѣйствій старообрядческихъ и сектантскихъ общинъ. Разъясненіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ относительно участія женщинъ и др. членовъ семьи при образованіи общинъ

7. Законопроектъ о старообрядческихъ общинахъ, принятый Государственною Думою въ редакціи старообрядческой коммисіи

8. Пояснительная записка съѣзда баитистовъ и евадгельскихъ христіанъ, составленная въ Петербургѣ, въ Январѣ 1907 г., о желательныхъ измѣненіяхъ въ статьяхъ правилъ, приложенныхъ при Высочайшемъ Указѣ 17 Октября 1906 г

9. Къ вопросу о переходѣ изъ православія въ иное христіанское исповѣданіе

10. Высочайше утвержденное 4 Іюля 1894 г. Положеніе Комитета Министровъ и циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 3 Сентября 1894 г., за № 24 о признаніи штунды особо-вредною сектою и о воспрещеніи собраній штундистовъ

11. Высочайше утвержденное 3 Мая 1883 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта о дарованіи раскольнакамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію духовныхъ требъ

12. Высочайше утвержденное 19 Апрѣля 1874 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта о правилахъ метрической записи браковъ, рожденія и смерти раскольниковъ

13. Ераткоѳ вѣроученіе христіанъ евангельскаго исповѣданія, пріемлющихъ водное крещеніе по вѣрѣ такъ называемыхъ баптистовъ. Причины подраздѣленія, такъ называемыхъ, раціоналистовъ на баптистовъ и евангельскихъ христіанъ

14. Основныя религіозныя и гражданскія положенія «Общины свободныхъ христіанъ»

15. (а, б, в) Рѣшенія Сената по дѣламъ: Матвѣя Головко и др., Ивана Донца и др., и Дементія Александрова и др

16. (а, б, в, г) Рѣшенія Сената о старообрядческихъ молитвенныхъ домахъ. 0 необязательности для старообрядцевъ и иновѣрцевъ сборовъ на православныя церкви. 0 незаконности примѣненія къ молитвеннымъ собраніямъ раскольниковъ правилъ объ усиленной охранѣ

17. (а, б, в, г) Жалоба крестьянъ (450 ч.) на цѣлый рядъ притѣсненій. Копія протокола о молитвенномъ собраніи сектантовъ. Письмо казака Іосифа Андреева Семиренко объ истязаніяхъ. Прошеніе крст. Одасима Пархоменко на имя оберъ-прокурора Синода объ отказѣ священника перевѣнчать ѳго безъ всенарораго проклятія вѣры своего отца-баптиста

18. Рѣшеніѳ Правителъствующаго Сената по дѣлу крест. Захара Лихоманова, Авдотьи Треплиной и др., обвиняемыхъ въ принадлежности къ хлыстовской ереси, коимъ приговоръ Окружнаго Суда и Судебной Палаты отмѣненъ, вслѣдствіе неправильнаго примѣненія къ нимъ 203 ст. улож., карающей за противонравственныя и гнусныя дѣйствія

19. Отказъ Елисаветградскаго Губернскаго Присутствія въ утвержденіи общины изъ-за наименованія 63 просителей баптистами

20. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ губернаторамъ, начальникамъ областей и градоначальникамъ (отъ 4-го Октября, 1910 года, за № 9623), о богослужебныхъ и молитвенныхъ собраніяхъ сектантовъ

21. Правила для перехода лицъ, числящихся православными, въ инославныя христіанскія исповѣданія и вѣроученія, установленныя циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 18 Августа 1905 года, № 4628

22. Времеішыя правила для узаконенія не записанныхъ въ метрическія книги браковъ старообрядцевъ и сектантовъ, а также происшедшаго отъ сихъ браковъ потомства

23. Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 31 Марта 1910 г. и правила объ устроиствѣ послѣдователями сектантскихъ вѣроученіи религіозныхъ дѣловыхъ съѣздовъ

24. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о религіозныхъ процессіяхъ и о іерархическомъ званіи старообрядческихъ духовныхъ лицъ

25. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о правахъ на внесеніе въ старообрядческія метрическія книги старообрядцевъ, не входящихъ въ составъ общины

26. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ объ условіяхъ разрѣшенія на сооружеше молитвенныхъ домовъ и о расширеніи часовни въ м. Теленештѣ и о превращеніи ее въ церковь

27. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о правѣ православныхъ заявителей на переходъ въ инославныя христіанскія исповѣданія безъ предварительнаго исключенія ихъ изъ православія

28. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о правахъ сектантовъ на устройство молитвенныхъ собраній и о правѣ православныхъ присутствовать на сектантскихъ молитвенныхъ собраніяхъ

29. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ объ условіях присоединенія евреевъ къ общинѣ евангельскихъ христіанъ

30. Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о предоставленіи общинѣ Новьй Израиль правъ на регистрацію и на молитвенныя собранія

В. И. Ясевичъ-Бородаевская - БОРЬБА ЗА ВѢРУ. Историко-бытовые очерки и обзоръ законодательства по старообрядчеству и сектантству въ его послѣдовательномъ развитіи съ приложеніемъ статей занона и высочайшихъ указовъ – Памяти Льва Николаевича Толстого

Седьмого Ноября 1911 года была годовщина смерти Льва Николаевича Толстого, отошедшаго въ вѣчность при столь необычайныхъ условіяхъ, поразившихъ весь міръ своимъ величіемъ и трагизмомъ.

Хотя въ настоящемъ изслѣдованіи я и касаюсь жизнепониманія и религіозныхъ міровоззрѣній Льва Николаевича, но здѣсь, въ связи съ указанной годовщиной, я считаю долгомъ посвятить еще нѣсколько особыхъ страницъ и коснуться личности великаго страдальца и его внутреннихъ переживаній, такъ какъ драма, развернувшаяся въ послѣдніе дни его земного бытія, всецѣло вытекаетъ изъ его религіозныхъ міровоззрѣній и изъ всей сущности его жизни, которая для многихъ была непонятна и полна противорѣчій.

Толстой ушелъ въ вѣчность при необычайной обстановкѣ, заключивъ послѣдній этапъ-своего пути такимъ трагическимъ актомъ, который ударилъ по сердцамъ даже многихъ изъ тѣхъ, которые до того времени были равнодушны къ его жизнепониманію, и поставилъ предъ ними вопросъ о собственной ихъ жизни, ея значеніи и смыслѣ. Для большинства русскихъ читатёлей, великій учитель жизни—Толстой былъ всегда дорогъ, понятенъ и близокъ, лишь какъ глубокій наблюдатель и моралистъ, по его литературно-художественной дѣятельности. Творецъ великихъ художественныхъ произведеній—Толстой былъ почти до старости равнодушнымъ членомъ православной церкви, подобно громадному большинству всѣхъ ея духовныхъ чадъ. Лишь около пятидесяти лѣтъ отъ роду онъ ощутилъ въ своей душѣ нравственную пустоту и сталъ усиленно искать путей къ духовно-осмысленной жизни. Вступивъ на этотъ путь, онъ началъ стремиться къ самоусовершенствованію и подвигъ самоотреченія сдѣлалъ существеннѣйшей частью своей жизни. Прежде всего онъ обратился къ той церкви, въ лонѣ которой родился и выросъ, т. е. сдѣлалъ именно то, что дѣлали и дѣлаютъ обыкновенцо всѣ крестьяне-сектанты въ первые моменты своего духовнаго пробужденія. Толстой усердно сталъ искать въ нѣдрахъ этой церкви отвѣтовъ на мучившіе его запросы: онъ посѣщаетъ храмы и монастыри, молится тамъ, постится, бесѣдуетъ со схимниками и изучаетъ богословскія книги. Но ни отвѣта, ни облегченія онъ здѣсь не находитъ...И лишь тогда, повинуясь внутреннему голосу, онъ ушелъ отъ нихъ, окунулся въглубь вѣковъ, призвалъ къ себѣ на помощь пророковъ и мудрецовъ, и вышелъ оттуда геніальнымъ всечеловѣкомъ, проникновеннымъ апостоломъ добра и правды и безпощаднымъ обличителемъ лжи и обмана. «Направленіе моей жизни—желанія стали другими: и доброе и злое перемѣнились. мѣстами», говорилъ Толстой о своемъ перерожденіи.

Преображеніе, свершившееся съ Толстымъ, повѣданное имъ всему міру въ страстныхъ писаніяхъ, однихъ пробудило и увлекло, создавъ цѣлое движеніе, для большинства прошло безслѣдно, для нѣкоторыхъ же стало мучительнымъ укоромъ и вызвало страстное озлобленіе и ненависть. «Распни, распни его!»—раздались голоса. Толстой-же шелъ по своему тернистому жизненному пути, не считаясь ни съ противниками, ни со сторонниками, смѣло бросая сѣмена любви и мира, имѣя въ своемъ сознаніи лишь законы вѣры, безъ коихъ считалъ человѣческое земное бытіе за «ничто». «Вѣра все, говорилъ онъ, безъ вѣры все ничто. Вѣра даетъ силу жизни». Провозглашая во всеуслышаніе свое жизнепониманіе, Толстой до конца дней своихъ неустанно совершалъ путь восхожденія къ совершенствованію, считая, что необходимо прежде всего заботиться о личномъ совершенствованіи, такъ какъ, «въ этомъ личномъ усиліи къ совершенству весь смыслъ и радость жизни, ибо, совершенствуясь лично, человѣкъ облагораживаетъ и обществеішую атмосферу». Онъ находилъ, что совѣсть человѣческая должна быть всегда въдвиженіи къ идеалу, «къ тому совершенству Отца небеснаго, которое указано человѣку». «Человѣкъ не можетъ, говоритъ Толстой, быть совершеннымъ и безгрѣшнымъ, онъ можетъ только болѣе или менѣе приближаться къ совершепству, полагая въ этомъ приближеніи весь смыслъ своей жизни»; и далѣе, тамъ-же поясняетъ: «если-бы совершенство достигалось внѣшними средствами, мы бы лишены были самой сущности жизни».