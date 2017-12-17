Народные жития святых, то есть совокупность бытующих в народной культуре текстов о том или ином святом, формируются постепенно, на протяжении длительного времени, и привлекают для получения сведений о святом все возможные источники, как внутри самой традиции, так и вне ее. В последнем случае активно используются устные, печатные, медийные и др. источники.

При этом новая информация не принимается вся безоговорочно, но происходит ее фильтрация и обработка механизмами устной передачи: отсеиваются не представляющие интереса для носителей традиции мотивы, эпизоды, детали (обычно те, которые не находят отголоска в других, не агиографических фольклорных текстах), те же, которые прошли «фильтрацию», облекаются в новую словесную форму, как бы «переводятся» на язык фольклорного нарратива. В таких переводах происходит не только замена лексики на более близкую и понятную носителю, но и интерпретация сюжетов и деталей фольклорными языковыми средствами. В частности, «освоение» внешней информации может происходить через подмену одних понятий другими – близкими, с точки зрения носителей традиции. Например, исцеление святым больного может быть описано как знахарская практика.

Сам по себе внешний прототип фольклорного нарратива может быть забыт или вовсе отсутствовать, однако для народной агиографии связь с книжным источником представляет статусную характеристику. Сведения, почерпнутые из книги, или из Библии, обладают особым авторитетом и подчеркивают достоверность и сакральный характер информации вне зависимости от ее реального источника. Поэтому к Библии или просто книге, из которой якобы вычитаны излагаемые сведения о святом, носители отсылают, даже если истинное происхождение текста никак с книжностью не связано.

Мороз Андрей - Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых

«Неолит», 2016

ISBN 978-5-9908630-5-7

Мороз Андрей - Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых - Содержание

Предисловие

История вопроса

Часть 1. Народная агиография как часть традиционной культуры

Народная агиография: к постановке вопроса

Народная агиография и народный культ святых

Особенности бытования и текстопорождения народных агиографических нарративов

Специфика мировосприятия в народных агиографических нарративах

Время и пространство в народных агиографических нарративах

Святой как персонаж агиографических нарративов 1. Внешний облик, физическое состояние и социальный статус святого 2. Действия святого 3. Речевое поведение святого 4. Жестикуляция святого 5. Функция святого 6. Имя святого и его интерпретация 7. Соотношение с другими святыми 8. Обрядовые формы почитания святых

«Календарная агиография»

Фольклорная квазиагиография и квазисвятые I. Способы номинации святого II. Особенности номинации календарных праздников III. Агиография



Часть 2. Народные жития святых

Преподобный Александр Ошевенский

Преподобный Кирилл Челмогорский

Преподобный Нил Столобенский

Преподобный Никита Столпник

Преподобный Иринарх Затворник

Заключение

Приложение. Народные агиографические тексты

Св. Александр Ошевенский

Св. Кирилл Челмогорский

Св. Нил Столобенский

Св. Никита Столпник

Св. Иринарх Затворник

Список информантов

Осташковский р-н Тверской обл.

Переславский р-н Ярославской обл.

Борисоглебский р-н Ярославской обл.

Сокращения

Использованная литература

Вкладка

Мороз Андрей - Народная агиография. Устные и книжные основы фольклорного культа святых - Предисловие

Эта книга представляет собой исправленное, несколько расширенное и переработанное переиздание работы «Святые Русского Севера: народная агиография», вышедшей в 2009 г. С момента выхода в свет первого издания появился ряд исследований на ту же тему, которые вводят новый материал, демонстрируют новые исследовательские подходы, затрагивают новые темы. Однако в целом тема фольклорной агиографии (или агиологии, как предлагает называть ее А. А. Панченко) остается мало и фрагментарно исследованной. Между тем множество спекуляций, необоснованных и легковесных суждений, связанных с этой темой, попытки измерять фольклорную агиографию и «народную веру» мерками «канонического» христианства, поиски в них следов какого-то маловнятного «язычества», а то и самого этого «язычества», делают дискуссию на эту тему важной и требующей как фактов, так и их интерпретаций. Предлагаемое исследование представляет собой попытку понять, как формируются, живут и порождают тексты представления о святых, распространенные в крестьянской среде – современной и в недавнем прошлом. Приведем с незначительными изменениями фрагмент предисловия к первому изданию этой книги.

Приступая к столь неоднозначной теме, мы хотели бы оговориться: наша работа ни в коей мере ни агиографическое, ни религиоведческое сочинение, мы не ставили перед собой задачи ни в очередной раз прославить святых, чьи жития в большей или меньшей степени известны, ни обсуждать проблемы религиозного сознания или истории канонизации – наши задачи носят исключительно этнологический характер, а труд посвящен не изучению истории святых и их почитания, а способам и механизмам их восприятия в традиционной культуре. Именно она, а не христианские подвижники является «героем» нашего исследования. Соответственно, все, что здесь сказано про народное почитание святых, представляет собой изложение, интерпретацию и анализ фольклорного понимания святости и почитания святых. Любое расхождение цитируемых или упоминаемых текстов с каноническими житиями или официальным их культом всего лишь демонстрирует расхождения в их восприятии фольклорной и официальной традиции и не ставит вопроса о правильности/неправильности почитания святых. Научное исследование различных проявлений религиозного сознания может вызвать отторжение у читателя, для которого святые неотделимы от текстов, в которых о них рассказывается, соответственно, любой критический подход к материалу воспринимается как критика и негативизм в отношении самого святого.

В этой связи мы готовы солидаризоваться с иезуитским священником болландистом Ипполитом Делеэ, который еще в 1905 г. был вынужден оговорить в начале своей книги «Агиографические легенды», что может существовать принципиальное различие между жизнью святого и творением агиографа, который не всегда вполне адекватен поставленной перед ним задаче, и что критика в адрес последнего никак не затрагивает первого [Delahaye, x-xi]. То же можно сказать и в адрес тех, кто считает, что русский народ сохранил православную веру в ее нетронутой чистоте и каноничности, а все то, что в фольклоре не соответствует этой чистоте, – это инсинуации, клевета и подтасовки. Мы отнюдь не намерены измерять глубину и «правильность» веры наших информантов, оставив это дело их духовным наставникам, заметим лишь, что есть множество путей к вере и Богу и что активное существование в традиционной культуре разнообразных текстов агиографического содержания, пусть и не совпадающих с официальной агиографией, говорит об огромном значении почитания святых для носителей этой культуры и создателей народной агиографии.

Исследование посвящено главным образом «местным святым». Этим термином мы обозначаем не местнопочитаемых, а тех общецерковно или местно почитаемых святых, имена которых могут быть неизвестны широко в традиционной культуре и чей культ ограничивается регионом, с которым святые связаны или биографически, или через посвящение храмов, приуроченность святынь, распространение легенд. Список святых, почитание которых носит общерусский, общевосточнославянский и даже общеправославный характер, известных в крестьянской среде, крайне ограничен, фольклорные агиографические сюжеты, с ними связанные, широко известны и многократно описаны, в то время как почитание святых, менее известных, чей культ имеет ограниченный ареал, практически не исследовано. В основном изучению специфики их почитания и посвящено наше исследование. Существование таких культов в огромной мере поддерживается именно географической близостью, а через нее и ощущением причастности к святому и его подвигу. Выбор конкретных святых и их почитания в качестве предмета изучения мотивирован лишь привлекшими автора особенностями традиции и тем обстоятельством, что именно там ему посчастливилось проводить полевые исследования, материал которых лег в основу этой книги.