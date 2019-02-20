Для общеиндоевропейского периода А. Мейе предположил наличие ритуально-мифологического и грамматического противопоставления двух основных образов воды, которому соответствовало различие имени существительного неодушевленного рода, обозначавшего воду как пассивную субстанцию-объект, и названия воды (или, точнее и чаще всего, стремительно текущей реки) как активного и опасного субъекта.

Как и по отношению к аналогичной реконструкции двух названий огня, рассмотренной нами в предшествующей публикации, проверка гипотезы Мейе оказалась возможной благодаря открытию родственных слов с подобными значениями в древних индоевропейских языках Малой Азии (анатолийских — северо-восточном хеттском и юго-западном лувийском), а также в тохарских языках средневекового Синьцзяна (Китайского Туркестана). С одной стороны, подтвердилась мысль о наличии в исходном индоевропейском праязыке названия воды как пассивной миролюбивой стихии, используемой во многих ритуалах.

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира

Москва: Феория, 2017 г. — 760 с.

ISBN 978-5-91796-061-6

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира - Содержание

А. М. Лидов Введение

Вяч. Вс. Иванов. Священная вода в языках и культурах древней Западной Евразии

Л. С. Чаковская. Стихия Воды в Иерусалимском Храме и в древних синагогах

А. Б. Ковельман. Трон в баптистерии: о иудео-христианской традиции hygiene sacra

Е. В. Федотова. «Горькая вода, наводящая проклятие»: библейский ритуал Числ 5:11–31

Натан Деннис. Живая вода, живое присутствие: одушевление сакрального пространства в раннехристианском баптистерии

О. Георгий Урбанович. Баптистерий как сакральное пространство в североафриканской христианской архитектуре (IV–VI вв.)

Ричард Мэгвайр. Диалог между Водой и Маслом в баптистериях позднеантичного Кипра

А. М. Лидов. Священные воды в пространстве храма: «Райские реки» как образ-парадигма византийской иеротопии

Николетта Исар. Образы светящейся росы. Византийское παρθένογένεσις как иеротопия текущего сияния

Джейн Чик. Океан и Нил: образы священных вод в комплексе восточной церкви Каср эль-Лебия в Киренаике, Ливия

Беатрис Лиль. Символическая репрезентация воды в раннеисламском пространстве Кусейр Амра в Иордании

Микеле Баччи. Роль воды в создании памятных мест Вифлеема: Стена Звезды, Грот Омовения и другие водоемы

М. А. Бойцов.«Aqua Spiritus sanctus est»: символизм воды у Гильома Дюрана

Элка Бакалова. Чудотворная икона-реликварий Рильского монастыря и обряд освящения воды (воспоминание о константинопольских ритуалах?)

Николаос Ливанос. Охраняющая вода и чудотворные иконы: один из аспектов иеротопии горы Афон

А. С. Преображенский. «Слезы из суха древа». Плачущие, кровоточащие и мироточащие иконы в сообщениях русских летописей

Елена Богданович. Фиал как пространственная икона в Византийской культуре

Вл. В. Седов. Боголюбовский киворий: фиал и проблема интерпретации комплекса

М. С. Гладкая. Священные воды в пространственной иконе Покрова на Нерли

Вс. М. Рожнятовский. Свет как вода: изображение воды и эффекты освещения

Г. П. Геров. Образ воды как знак пограничного пространства у входа средневекового православного храма: идейный замысел и его отражения в иконографии

А. Г. Бобров. Сакральная вода в древнерусской традиции: утренняя роса и парная баня

А. Г. Мельник. Вода в христианских сакральных практиках Древней Руси конца X–XVII веков

В. В. Игошев. Водоосвящение и древнерусские богослужебные предметы

Ю. Н. Бузыкина. «Остров на море лежит, град на острове стоит». Тема святого града, окруженного водами, в русской иконописи Позднего Средневековья

Кевин М. Кейн. Священные воды Святого озера как источник иеротопического творчества в правление царя Алексея Михайловича

Г. М. Зеленская. Вода и образы воды в сакральном пространстве Нового Иерусалима под Москвой

К. А. Щедрина. Рукомойный прибор в иеротопии дворцового церемониала в Москве в XVI–XVII веках

В. И. Ульяновский. Омовение/отирание святых икон и мощей в практике Русской и Иерусалимской церквей: деяния Патриарха Феофана в Троице-Сергиевой обители 1619 г

М. В. Дмитриев. «Вода вся — святая». О древнерусских обрядах освящения воды в «народной» и «высокой» культуре

О. В. Чумичева. «Скверная вода» чужого учения: механизмы анти-сакрального

А. Д. Охоцимский. Святая вода, Реформация и протестантская иеротопия

Ксана Бланк. Священный град, отраженный в воде: Китеж vs. Петербург

Ю. А. Крейдун (протоиерей Георгий). Остров Новый Патмос на Алтае как миссионерский иеротопический проект XIX — начала XXI века

Список сокращений

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира - Введение

Настоящий сборник статей основан на материалах международного симпозиума «Живоносный источник. Вода в иеротопии и иконографии христианского мира», проведенного 24–26 июня 2014 г. Российской академией художеств при участии Института мировой культуры МГУ, Лаборатории медиевистических исследований НИУ «Высшая школа экономики» и Научного Центра восточнохристианской культуры.

Сборник впервые в мировой науке посвящен проблематике воды как важнейшему средству создания сакральных пространств, преимущественно в византийско-древнерусской традиции. Однако восточнохристианские явления рассматриваются в широком историческом и географическом контексте, который позволит понять специфику византийского подхода и христианской традиции в целом. Сборник носит междисциплинарный характер, в нем участвуют специалисты разных областей гуманитарного знания. При этом основное внимание сосредоточено на сакральносимволических аспектах использования воды и методологии современных историко-культурных исследований, в которых эта проблематика еще не получила должного развития.

Сборник является продолжением многолетней инновационной научной программы, посвященной изучению создания сакральных пространств как особого вида духовного и художественного творчества. В рамках этой программы уже были проведены международные симпозиумы и вышли книги: Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси (М., 2006); Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств (М., 2008); Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств (М., 2009), Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси (М., 2011); «Иеротопия огня и света в культуре византийского мира» (М., 2013) — все материалы доступны на сайте www.hierotopy.ru.

Среди основных тем симпозиума можно назвать следующие:

1. Философско-богословские представления о сакральной природе воды

2. Вода в обрядовой и литургической практике

3. Вода «живая и мертвая» в архитектурном пространстве. Литургические устройства (баптистерии, фонтаны для омовений, агиазмы и другие)

4. Образы воды в символической структуре и декорации христианского храма

5. Персонификации и иконография воды в христианском искусстве

6. «Водяная символика» чудотворных икон

7. Святые источники и христианское паломничество

8. «Водяные» сюжеты в сказаниях и их роль в организации пространства

9. Вода как реликвия и сосуды-реликварии

10.Понятия и терминология, связанные с культом воды

11.Перформативная природа сакральной воды и возможности ее научного описания 12.Социально-экономические аспекты «святой воды»

Среди 34 авторов сборника как известные отечественные, так и ведущие зарубежные исследователи из США, Англии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Греции, Сербии, Болгарии, Украины. Они представляют разные традиции и методы исследования, но всех авторов объединяет не только интерес к сакральным смыслам воды, но и иеротопический подход — желание выявить пространственные аспекты затронутых сюжетов. Статьи публикуются на языке оригинала и сопровождаются резюме на русском и английском языках.