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Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Для общеиндоевропейского периода А. Мейе предположил наличие ритуально-мифологического и грамматического противопоставления двух основных образов воды, которому соответствовало различие имени существительного неодушевленного рода, обозначавшего воду как пассивную субстанцию-объект, и названия воды (или, точнее и чаще всего, стремительно текущей реки) как активного и опасного субъекта.
Как и по отношению к аналогичной реконструкции двух названий огня, рассмотренной нами в предшествующей публикации, проверка гипотезы Мейе оказалась возможной благодаря открытию родственных слов с подобными значениями в древних индоевропейских языках Малой Азии (анатолийских — северо-восточном хеттском и юго-западном лувийском), а также в тохарских языках средневекового Синьцзяна (Китайского Туркестана). С одной стороны, подтвердилась мысль о наличии в исходном индоевропейском праязыке названия воды как пассивной миролюбивой стихии, используемой во многих ритуалах.

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира

Москва: Феория, 2017 г. — 760 с.
ISBN 978-5-91796-061-6

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира - Содержание

  • А. М. Лидов Введение
  • Вяч. Вс. Иванов. Священная вода в языках и культурах древней Западной Евразии
  • Л. С. Чаковская. Стихия Воды в Иерусалимском Храме и в древних синагогах
  • А. Б. Ковельман. Трон в баптистерии: о иудео-христианской традиции hygiene sacra
  • Е. В. Федотова. «Горькая вода, наводящая проклятие»: библейский ритуал Числ 5:11–31
  • Натан Деннис. Живая вода, живое присутствие: одушевление сакрального пространства в раннехристианском баптистерии
  • О. Георгий Урбанович. Баптистерий как сакральное пространство в североафриканской христианской архитектуре (IV–VI вв.)
  • Ричард Мэгвайр. Диалог между Водой и Маслом в баптистериях позднеантичного Кипра
  • А. М. Лидов. Священные воды в пространстве храма: «Райские реки» как образ-парадигма византийской иеротопии
  • Николетта Исар. Образы светящейся росы. Византийское παρθένογένεσις как иеротопия текущего сияния
  • Джейн Чик. Океан и Нил: образы священных вод в комплексе восточной церкви Каср эль-Лебия в Киренаике, Ливия
  • Беатрис Лиль. Символическая репрезентация воды в раннеисламском пространстве Кусейр Амра в Иордании
  • Микеле Баччи. Роль воды в создании памятных мест Вифлеема: Стена Звезды, Грот Омовения и другие водоемы
  • М. А. Бойцов.«Aqua Spiritus sanctus est»: символизм воды у Гильома Дюрана
  • Элка Бакалова. Чудотворная икона-реликварий Рильского монастыря и обряд освящения воды (воспоминание о константинопольских ритуалах?)
  • Николаос Ливанос. Охраняющая вода и чудотворные иконы: один из аспектов иеротопии горы Афон
  • А. С. Преображенский. «Слезы из суха древа». Плачущие, кровоточащие и мироточащие иконы в сообщениях русских летописей
  • Елена Богданович. Фиал как пространственная икона в Византийской культуре
  • Вл. В. Седов. Боголюбовский киворий: фиал и проблема интерпретации комплекса
  • М. С. Гладкая. Священные воды в пространственной иконе Покрова на Нерли
  • Вс. М. Рожнятовский. Свет как вода: изображение воды и эффекты освещения
  • Г. П. Геров. Образ воды как знак пограничного пространства у входа средневекового православного храма: идейный замысел и его отражения в иконографии
  • А. Г. Бобров. Сакральная вода в древнерусской традиции: утренняя роса и парная баня
  • А. Г. Мельник. Вода в христианских сакральных практиках Древней Руси конца X–XVII веков
  • В. В. Игошев. Водоосвящение и древнерусские богослужебные предметы
  • Ю. Н. Бузыкина. «Остров на море лежит, град на острове стоит». Тема святого града, окруженного водами, в русской иконописи Позднего Средневековья
  • Кевин М. Кейн. Священные воды Святого озера как источник иеротопического творчества в правление царя Алексея Михайловича
  • Г. М. Зеленская. Вода и образы воды в сакральном пространстве Нового Иерусалима под Москвой
  • К. А. Щедрина. Рукомойный прибор в иеротопии дворцового церемониала в Москве в XVI–XVII веках
  • В. И. Ульяновский. Омовение/отирание святых икон и мощей в практике Русской и Иерусалимской церквей: деяния Патриарха Феофана в Троице-Сергиевой обители 1619 г
  • М. В. Дмитриев. «Вода вся — святая». О древнерусских обрядах освящения воды в «народной» и «высокой» культуре
  • О. В. Чумичева. «Скверная вода» чужого учения: механизмы анти-сакрального
  • А. Д. Охоцимский. Святая вода, Реформация и протестантская иеротопия
  • Ксана Бланк. Священный град, отраженный в воде: Китеж vs. Петербург
  • Ю. А. Крейдун (протоиерей Георгий). Остров Новый Патмос на Алтае как миссионерский иеротопический проект XIX — начала XXI века
Список сокращений

сост. Алексей Михайлович Лидов - Святая вода в иеротопии и иконографии христианского мира - Введение

Настоящий сборник статей основан на материалах международного симпозиума «Живоносный источник. Вода в иеротопии и иконографии христианского мира», проведенного 24–26 июня 2014 г. Российской академией художеств при участии Института мировой культуры МГУ, Лаборатории медиевистических исследований НИУ «Высшая школа экономики» и Научного Центра восточнохристианской культуры.
Сборник впервые в мировой науке посвящен проблематике воды как важнейшему средству создания сакральных пространств, преимущественно в византийско-древнерусской традиции. Однако восточнохристианские явления рассматриваются в широком историческом и географическом контексте, который позволит понять специфику византийского подхода и христианской традиции в целом. Сборник носит междисциплинарный характер, в нем участвуют специалисты разных областей гуманитарного знания. При этом основное внимание сосредоточено на сакральносимволических аспектах использования воды и методологии современных историко-культурных исследований, в которых эта проблематика еще не получила должного развития.
Сборник является продолжением многолетней инновационной научной программы, посвященной изучению создания сакральных пространств как особого вида духовного и художественного творчества. В рамках этой программы уже были проведены международные симпозиумы и вышли книги: Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси (М., 2006); Иеротопия. Сравнительные исследования сакральных пространств (М., 2008); Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств (М., 2009), Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси (М., 2011); «Иеротопия огня и света в культуре византийского мира» (М., 2013) — все материалы доступны на сайте www.hierotopy.ru.
Среди основных тем симпозиума можно назвать следующие:
  • 1. Философско-богословские представления о сакральной природе воды
  • 2. Вода в обрядовой и литургической практике
  • 3. Вода «живая и мертвая» в архитектурном пространстве. Литургические устройства (баптистерии, фонтаны для омовений, агиазмы и другие)
  • 4. Образы воды в символической структуре и декорации христианского храма
  • 5. Персонификации и иконография воды в христианском искусстве
  • 6. «Водяная символика» чудотворных икон
  • 7. Святые источники и христианское паломничество
  • 8. «Водяные» сюжеты в сказаниях и их роль в организации пространства
  • 9. Вода как реликвия и сосуды-реликварии
  • 10.Понятия и терминология, связанные с культом воды
  • 11.Перформативная природа сакральной воды и возможности ее научного описания 12.Социально-экономические аспекты «святой воды»
Среди 34 авторов сборника как известные отечественные, так и ведущие зарубежные исследователи из США, Англии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Греции, Сербии, Болгарии, Украины. Они представляют разные традиции и методы исследования, но всех авторов объединяет не только интерес к сакральным смыслам воды, но и иеротопический подход — желание выявить пространственные аспекты затронутых сюжетов. Статьи публикуются на языке оригинала и сопровождаются резюме на русском и английском языках.
Views 534
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2019
Author brat Warden
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

спасибо 

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