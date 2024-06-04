Бітті - Долаємо співзалежність

Це був 1986 рік. Джанет Ґерінгер Войтіц, Роберт Саббі й Ірні Ларсен намагалися переконати людей, що непитущі, які мали стосунки з алкоголіком, що більше себе не контролював, відчували такий самий біль і потребували так само лікування, як і сам пияк.

Групи АІ-Апоп' у всій країні та в усьому світі намагалися вселити надію та принести зцілення цій-таки групі людей: співзалежним.

Послання, яке несли всі ті, хто вперше заговорив про зцілення від співзалежності, було єдиним: ми не лише можемо позбутися залежності від інших людей і потурбуватися про себе, а це наша головна відповідальність у житті.

Для світу, який вірив у контроль і утиски, це послання стало революційним. Таким самим було й слово співзалежність.

Мій комп’ютер відмовлявся визнавати співзалежність за правильне слово, коли я готувала рукопис, який хотіла назвати «Долаємо співзалежність».

Книжок про залежності та зцілення ще не було в книгарнях. Співзалежним складно було знайти допомогу та зцілення, яких вони потребували.

Тоді лише закладалися підвалини.

Зараз 2001 рік.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє про збільшення кількості випадків вживання наркотиків. Національна асоціація СІЛА з допомоги дітям алкоголіків повідомляє про те, що понад 43 % населення США потерпають від алкоголізму в родині. І більш ніж кожен восьмий дорослий питущий американець має проблеми зі споживанням алкоголю або є від нього залежним.

Ці цифри не відображають кількість сімей, які потерпають від фізичних або психічних недуг, сексуальної залежності, жорсткого поводження, нехтування та низки інших проблем, які можуть змусити людей поводитися співзалежно, даючи собі та своїм коханим менше шансів на повноцінне життя.

Мій ноутбук тепер визнає та пропонує правильне написання слова співзалежність. Світ теж його визнає. Слово, або принаймні симптоми та лікування, регулярно згадується в книжках, телепрограмах, фільмах, побутових розмовах звичайних людей. У книгарнях на полицях з’явилися праці про залежності та зцілення.

Бітті М. - Долаємо співзалежність - Як припинити контролювати інших і почати дбати про себе

Пер. з англ. І. Возняка. — X.: Віват, 2024. — 304 с. — (Серія «Саморозвиток», ISBN 978-966-942-827-1).

ISBN 978-966-982-833-0 (укр.)

ISBN 978-0-89486-402-5 (англ.)

Бітті М. - Долаємо співзалежність – Зміст

Звернення Мелоді Вітті з нагоди двадцять п’ятої річниці виходу цієї книжки

Передмова авторки до видання 2001 року з нагоди п’ятнадцятої річниці виходу книжки

Вступ авторки до видання року

Вступ

Частина І. ЩО ТАКЕ СПІВЗАЛЕЖНІСТЬІВ КОГО ВОНА Є?

1. Історія Джессіки

2. Інші історії

3. Співзалежність

4. Характеристики співзалежної особи

Частина II. ОСНОВИ САМОПІКЛУВАННЯ

5. Відособленість

6. Не дозволяйте першому-ліпшому вітру здувати вас

7. Звільніть себе

8. Приберіть жертву

9. Неузалежненість

10. Живіть власним життям

11. Заведіть роман самі з собою

12. Навчіться мистецтва прийняття

13. Відчувайте власні емоції

14. Злість

15. Так, ви можете думати

16. Установлюйте власні цілі

17. Комунікація

18. Робота за програмою Дванадцяти кроків

19. Уламки та частинки

20. Учимося жити та любити знову

Епілог

Примітки

Бібліографія

Про авторку