Багато хто з нас любить гроші більше, ніж Бога. Ми перетворили фінанси на ідола, якому довіряємо свої надії та бажання. Як ми можемо вибратися із цієї сатанинської пастки?

Деякі з нас щомісяця, щотижня та щодня борються, щоб вижити. Не досягаючи фінансової стабільності, ми відчуваємо розчарування, засмучуємося, часом навіть доходить до сімейних сварок. Як уникнути таких ситуацій?

Чи існує зв’язок між нашим духовним станом, спілкуванням із Богом, особистою та сімейною фінансовою свободою та нашою вірністю, щедрістю, постійністю та радістю в поверненні Господу того, що Він визначив як належне Йому? Запропонована книга - спроба пояснити важливість цієї істини для нашого життя.

Бог бажає, щоб ми поставили Його на перше місце в усіх аспектах життя, зокрема і в управлінні коштами. Його обітниця полягає в тому, що Він задовольнить будь-яку нашу потребу. Як ми можемо поставити Бога на перше місце, розпоряджаючись особистими та сімейними фінансами?

Апостол Павло в 1 Сол. 5:18 говорить, що ми повинні дякувати Богові за все. Чи випробував ти на своєму досвіді цю біблійну пораду? Чи переконався в тому, що для твоєї родини працює «ефект збільшення благословення»? На цих сторінках ти знайдеш опис реальних досвідів, які доводять: якщо ми вірні цим принципам і порадам, то благословення стають нашою реальністю, адже в Бога є особливий план для нашого життя.

У ці останні дні історії світу Господь бажає мати вірних і щедрих учнів, які свідчать про Його любов. Чи відомі тобі Божі поради, що стосуються вірності Богові та щедрості щодо інших людей?

Можливо, ти запитуєш себе: «Як навчити наших маленьких дітей простих принципів управління фінансами? Чи потрібно залучати членів сім’ї до складання сімейного бюджету?» За допомогою простих прикладів ця книга відповідає на твої запитання. Розкажи нам потім про свій досвід!

Можливо, ти - ще дитина чи підліток, а може, уже дорослий чи навіть у літах. Можливо, ти вже створив сім’ю, а може, ще неодружений або тільки збираєшся одружитися. Можливо, ти - старанний студент або вже професіонал у своїй справі. Можливо, ти не вивчав біблійних принципів і порад Духа пророцтва щодо управління фінансовими та сімейними ресурсами.

Що краще - узяти кредит чи відкладати кошти й купити пізніше? Як планувати покупки на майбутнє? Як повернути борги? Чи потрібно заздалегідь збирати гроші на освіту дітей? Як економити та у що вкладати? Чи необхідно робити пенсійні заощадження? Як бути вірним Богові в десятинах, які належать Йому, і в пожертвах, які ми вирішуємо принести для Нього?

Якщо ти шукаєш відповіді на якесь із цих запитань, то ця книга для тебе. Якщо ти хочеш застосувати у своєму житті принципи та поради щодо управління фінансами, які Бог нам відкрив, то ця книга для тебе. На її сторінках ти знайдеш приклади з нашого життя та життя наших друзів, які допоможуть зрозуміти, як застосувати ці принципи та поради на практиці.

Наше щире й палке бажання - щоб ця невеличка книга допомогла читачам повністю віддати своє життя під керівництво Святого Духа й насолодитися духовними благословеннями, отриманими внаслідок цілковитого посвячення Богові.

Гільєрмо Біаджі, Карлос Біаджі - Фінансова свобода - Біблійні принципи управління фінансами, вірності та щедрості

Київ: Джерело життя, 2020. - 256 с.

Гільєрмо Біаджі, Карлос Біаджі - Фінансова свобода – Зміст

Присвяти

Відгуки

Пролог

Подяки

ЧАСТИНА І. Біблійні поради та принципи

Розділ і. Цілісне управління життям: чудові дари, які Бог щедро дає нам

Розділ 2. Три принципи фінансової свободи

Розділ з. У чому полягає наша відповідальність?

Розділ 4. Бог винагороджує нашу вірність

ЧАСТИНА II. Розпорядження фінансами в сім’ї

Розділ 5. Визначення особистих і сімейних цілей

Розділ 6. Залучення всієї родини

Розділ 7. Складання сімейного бюджету

Розділ 8. Мудре використання кредитів

Розділ 9. Благословення заощаджень

ЧАСТИНА III. Конкретні питання щодо управління особистими та сімейними фінансами

Розділ 10. Вирахування десятин і пожертв

Розділ 11. Забезпечення дітей освітою

Розділ 12. Як придбати власне житло?

Розділ 13. Пенсійний вік

Розділ 14. Страхування: захист майна та здоров’я

Розділ 15. Інвестиції: як мудро розпоряджатися заощадженнями

Післямова

Боже звернення до тебе