В начале сотворил Бог землю и небо, но пусто было вокруг и тьма висела над бездною, и сказал тогда Господь Бог: «Да будет свет!» Яркий свет залил все, и так он понравился Господу, что отделил Господь его от тьмы и назвал его днем, а тьму назвал ночью. Это был первый день творения. На второй день Бог разделил воды твердью и назвал эту твердь небом.



Потом собрал всю воду, что оказалась под небом, в одно место, и тогда появилась суша. Бог назвал ее землей, а воду — морями. «Хорошо! — сказал Господь Бог. — Пусть теперь будут травы, растущие из земли, и деревья, дающие плоды». В этот третий день земля родила зелень, а также семена и плоды, и это тоже понравилось Богу. На четвертый день Он создал солнце, луну и звезды и расположил их на небе. И стали они освещать землю, отделять день от ночи и управлять течением времен.

А на пятый день Бог населил воду рыбами, а небо — птицами. Он благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь!»



А на шестой день расселил по всей суше разную живность, всех зверей и всех гадов земных. И сотворенное опять понравилось Богу. Тогда Он создал по Своему образу и подобию человека и тоже благословил его.

Господь отдал человеку землю, отдал под его власть и рыб, и птиц, и животных, а плоды и то, что произрастает из семян, предназначил ему в пищу.



Наконец наступил седьмой день, к которому Бог создал все, что хотел, и освятил Господь этот день отдыха.



Небо и земля были совершенны, и прекрасен был мир, который по воле Создателя стал для человека земным раем.

Библейские предания - Ветхий завет - в пересказе М. Д. Яснова

СПб.: «БКК», 2010. — 96 с., илл.

ISBN 978-5-91233-204-3 Автор иллюстраций к этой книге — известный петербургский художник Николай Лаврухин, член Союза художников России, доцент Петербургской государственной художественно-промышленной академии, где он возглавляет мастерскую книжной графики. В 1999 году он был избран членом Петровской академии наук и искусств. Два года напряженного труда посвятил Н. Лаврухин работе над иллюстрациями к проекту «Библейские предания».

Библейские предания - Ветхий завет - в пересказе М. Д. Яснова - Содержание

• «Да будет свет!»

• Сотворение Евы

• Изгнание из рая

• Каин и Авель

• Всемирный потоп

• Ной и его сыновья

• Переход в Ханаан

• Содом и Гоморра

• Жертвоприношение Исаака

• Толкователь сновидений

• Маленький Моисей

• Моисей у фараона

• Казни египетские

• Гора Синай

• Испытание жаждой

• Медный змей

• Кончина Моисея

• Раав

• Гедеон

• Дочь Иеффая

• Двенадцатый судья

• Самсон и Далида

• Гибель Самсона

• Самуил и Саул

• Давид и Голиаф

• Побег Давида

• Дом Давида

• Давид и Вирсавия

• Смерть Авессалома

• Рицпа и ее сыновья

• Псалмы царя Давида

• Соломоново решение

• Пророк Илия

• Илия на горе Кармил

• Смерть Иезавели

• Пророк Исайя

• Юдифь

• Голова Олоферна

• Пророк Иезекииль

• Анания, Мисаил и Азария

• Львы и недруги

• Благочестивый Товит

• Царица Есфирь

• Мардохей и Аман

• Виселица и царские почести

•«Праздник судьбы»

Библейские предания - Ветхий завет - КАИН И АВЕЛЬ

С тех пор как лишился Адам райского изобилия, все пришлось ему делать самому — и добывать пищу, и строить жилище. А Ева, как то предрек ей Господь, в муках родила своих сыновей — Каина и Авеля. Каин стал земледельцем, Авель — пастухом, и труд обоих, как и труд их отца, был нелегок.



Однажды принесли братья жертву Господу: Каин — выращенные им плоды, а Авель — новорожденных ягнят. Бог принял жертву Авеля, но отказался от дара Каина: знал всеведущий Создатель, что жертва эта неискренняя. От сильной досады Каин низко опустил голову, и тогда Господь сказал ему: «Если ты делаешь праведное дело, то почему прячешь от Меня свое лицо? Если же дело твое недоброе, помни: грех силен, но ты должен его превозмочь».

Однако обуяли Каина ревность и зависть: зазвал он брата в поле и убил его.



Спросил Господь Каина: «Где Авель, брат твой?» — «Не знаю, — ответил тот, — разве я сторож брату моему?» — «Что же ты наделал? — сказал тогда Господь Бог. — Ведь Я слышу голос, взывающий ко Мне с земли, и это голос крови Авеля. Земля впитала кровь твоего брата, ты же отныне будешь на этой земле скитальцем и изгнанником». — «Не снести мне такого наказания! — воскликнул Каин. — Ты гонишь меня от Себя и проклинаешь, и теперь всякий может меня убить». Но милосердный Господь сделал знамение, чтобы никто, встретившись с Каином, не убил его.



И вот, осужденный Богом на изгнание, пошел Каин в землю Нод на восток от Эдема. Страх и угрызения совести мучили его. Он поставил в земле Нод город, в котором и стали жить потомки Каина, и многие из них унаследовали его пороки.

Библейские предания - Ветхий завет - ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

Жили на земле в те времена и праведники — те, кого избрал Господь, чтобы они стали добрым примером для людей падших и нечестивых. Таким праведником был Сиф, еще один сын Адама, родившийся у него после смерти Авеля. Стали такими избранными людьми дети и потомки Сифа, а среди них — Ной.



Долгие годы, что жил Ной на земле, люди вокруг делались все хуже и хуже, а зло стало преобладать над добром. Понял Господь Бог, что творение Его вовсе не так хорошо, как Он полагал вначале, раскаялся и опечалился и решил истребить все живое — птиц, рыб, зверей, но прежде всего людской род.



Ной был единственным праведником, единственным человеком, помнящим Бога, и когда Господь вознамерился покончить со злодеяниями, призвал Он к Себе Ноя и сказал: «Сделай себе ковчег из дерева, просмоли его изнутри и снаружи и сооруди в нем жилье. Я же наведу на землю потоп, и тогда все, что есть под небесами, лишится жизни. Но ты войдешь в ковчег и спасешься, а с тобою спасется вся твоя семья. И возьми с собой по паре из всех животных, чтобы они тоже могли спастись».

Ной сделал так, как повелел ему Господь, а через семь дней начался всемирный потоп. Сорок дней и сорок ночей лился на землю дождь. Вода поднялась до вершин самых высоких гор на земле и уничтожила все живое, и только ковчег Ноя остался невредимым. Он плыл по водам, которым не было конца и края, и еще сто пятьдесят дней вода все прибывала и прибывала на земле.