Biblia Hebraica Stuttgartensia - BHS-5
Пятое издание самого известного варианта Ветхого Завета - издано Немецким библейским обществом.
Biblia Hebraica Stuttgartensia
Study Edition
Product No.:5222
ISBN: 978-3-438-05222-3
Publisher: Deutsche Bibelgesellschaft
Pages: 1648
Format: 12,7 x 18 cm
Binding: paperback
Publisher: Deutsche Bibelgesellschaft
Pages: 1648
Format: 12,7 x 18 cm
Binding: paperback
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) 5-ое, улучшенное издание (1997)
Это издание предлагает текст Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) в удобном формате и по цене всего 20 Евро (без пересылки с Германии).
Изданно Карлом Эллиджером и Вильгельмом Рудольфом, вместе с многочисленными учеными. 5-е, улучшенное издание (1997), отредактированное Эдрианом Сченкером. В настоящее время, широко распространненые издания еврейского Ветхого Завета. Еврейский текст соответствует Ленинградскому Кодексу. Критический аппарат в нижней части страницы.
Масору составил и пересмотрел Gérard M. Weil. Есть перекрестные ссылки из полной небольшой Масоры на большую Масору, которая была отдельно опубликована.
С ключом к латинским словам и аббревиатурам на английском и немецком языках.
Это последнее издание книжного варианта масоретского текста Танаха, под таким именем выходить уже не будет...
Проект стал называться Biblia Hebraica Quinta и книжный вариант его выйдет только в 2020 году...
Проект стал называться Biblia Hebraica Quinta и книжный вариант его выйдет только в 2020 году...
Электронных текстов BHS множество в разных видах и под разные программы,
а вот полноценного варианта в виде книги с критическим аппаратом нет!
а вот полноценного варианта в виде книги с критическим аппаратом нет!
This study edition offers the established text of the Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) in a convenient format and at an extremely attractive price.
Published by Karl Elliger and Wilhelm Rudolph, together with numerous scholars. 5th, improved edition (1997), edited by Adrian Schenker.
Currently the prevailing editions of the Hebrew Old Testament. Hebrew Text according to the Codex Leningradensis.
Critical apparatus at the bottom of the page. Masorah compiled and revised by Gérard M. Weil.
There are cross references from the complete small Masorah to the large Masorah, which was separately published.
With key to Latin words and abbreviations in English and German.
Спасибо. Это стандартная редакция, must have для каждого студента Библии в оригинале. Критический аппарат не без недостатков, есть в редакции ряд давно известных проблем, НО для начинающего исследователя без bhs никак.