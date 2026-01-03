В наше время глобальних потрясений, которые, словно каскад, обрушиваюся на весь мир, что является для нас знамением (Матфея 24:7-8), очень актуальным становится возрождение христианского духовного наследия нашего народа, потому что Украина всегда была не только житницей хлеба, а также хлеба духовного, который не только насыщает, но и радикально влияет на менталитет и духовность каждого, кто его потребляет. Вот почему становится актуальным вопрос насыщения духа человека качественной духовной пищеи, которая влияет на его духовный рост, трансформацию мышления, и, как следствие, на культуру и все сферы жизнедеятельности, и что главное — на его спасение. Вследствие этого в последнее время весьма актуальной стала тема качественного перевода Священного Писания на украинский, а также на русский язык для тех, кто и теперь в нашей стране разговаривает и постоянно употребляет его. Священное Писание всегда было и будет фундаментом мировоззрения и культуры каждого человека, потому было бы невежественно игнорировать это и во времена развития ГГ и компьютерных технологий и шквала различной информации. Мудрость же заключается в том, чтобы отцы нации в нашей христианской стране способствовали возрастанию авторитета и влияния вечного, неизменного Слова Божьего как Сакрального Кодекса духовности, формирующего духовное видение и новый менталитет как ценнейший ресурс общества. Основываясь на Священном Писании, Церковь может и должна взрастить духовных, высоконравственных отцов, сынов и дочерей, верных последователей учения Иисуса Христа, ответственных за нынешнее общество и будущие поколения истинных граждан Царства Божьего, которые также будут созидать своё отечество, выкорчёвывая корень всех наших проблем и духовного упадка — сиротский, рабский менталитет, последствия которого мы видим последнее время. Это проявляется, прежде всего, в “культуре” безотцовщины и выживания, следствием которой является идолопоклонство, прежде всего, человеку, неспособность по-настоящему любить, неблагодарность, безответственность, конкуренция и всякого рода беззаконие.

Созидая новое общество, необходимо приклониться умом и сердцем к драгоценнейшему Животворящему Сокровищу, неисчерпаемому Источнику истины и мудрости, к прекраснейшему Золотослову — к Священному Писанию, которое даровано человечеству любящим Небесным Отцом и стало ценнейшей Книгой в сокровищнице мировой и национальной культуры! Предлагаемый перевод Нового Завета — «Вечное Евангелие», подарит Вам свежее вдохновение в познании вечных ценностей и Того, Кто является их Автором и Самой Вечностью! Это чистый и уникальный Источник насыщения духа человека высокими помыслами, чистыми намерениями, откровениями любви и веры, плодом которых есть праведность, совершенный мир, радость в Духе Святом и обретение своей истинной идентичности как сыновей и сынов Божьих (Рим.8:16-17; Гал.З:26-29). Этот дар от Господа, «Вечное Евангелие», вы держите благодаря тем, кто благоговейно относится к Его Слову, желает сам познать глубины Божьих откровений, а также помочь другим познавать их. Благодаря их кропотливому труду, посвящению и тому семени, которое они жертвенно посеяли в это и предыдущие издания, мы все имеем это благословение. Верим, что каждый, имеющий этот обоюдоострый меч, отточений Духом Святим как непобедимое оружие всех времён, станет пылким распространителем Благой Вести для всех народов и будет бороться до конца за спасение людских душ во славу Божью!

Редакционная коллегия

Дорогие друзья! Мы знаем, что Слово Божье является одним из имён Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа, Который и есть это Слово! И, обращаясь к вечному и неизменному Слову, мы должны благоговеть пред Ним, глубоко осознавая, что богодухновенное Священное Писание, записанное изначально через избранных Богом святых людей, точно так же и безошибочно должно быть передано переводчиками на языки других народов. Профессию переводчика Священного Писания не человек избирает, а к этому служению его готовит и призывает Сам Господь. Только Господь имеет суверенное право призывать тех, кого Он избрал, чтобы воля Божья в избрании происходила не от дел, но от Призывающего (Римлянам 9:11), поскольку это служение связано с большой ответственностью перед Богом и перед людьми.

Вероятно, не случайно я стал военным переводчиком, когда уже в одиннадцать лет надел военную форму и далее совершенствовал свои знания в этой профессии на факультете иностранных языков в высшем военном учебном заведении. Затем я получил юридическое образование в национальном университете им. Тараса Шевченко и работал по специальности юриста, но почти всегда моя учёба и деятельность были связаны с переводами. Однако после моего покаяния и рождения свыше, познав Божью волю на мою жизнь, я оставил свою профессию и снова стал студентом одного из наилучших библейских институтов, а позднее — обучался ещё и в теологическом университете. Одним словом, всю мою сознательную жизнь как в учёбе, так и в работе — Отец Небесный вёл и готовил меня к моему призванию — к переводу Священного Писания. Но откровение об этом я получил от Господа в свои сорок лет. Ибо «не может человек ничего принимать, если не было дано ему с неба» (Иоанна 3:27).

В. Громов

Библия или Вечное Евангелие - Украинско-русский параллельный перевод с древнееврейского и древнегреческого языка

V. О. Gromov, 2019, 2500 стр.

ΙSΒΝ 966-74-65-04-8

Библия или Вечное Евангелие - Содержание

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Таблица мер веса, длины и объёма