По возвращении своем в Назарет, Дева Мария продолжала жить в богомысленном уединении и безмолвии, не сообщая даже обручнику Своему Иосифу и дивных откровениях, воспринятых Ею от Ангела.

Но сам Ангел Господень явился во сне Иосифу и, сказав, что у Марии родится Сын, прибавил: - “И наречешь (ты, Иосиф, сын Давидов) Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: Се, Дева родит Сына и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с нами Бог”. (Исайи, гл. VII, 14. Матф., гл. I, 21-23).

Вскоре и последовало исполнение боговдохновенных слов Ветхозаветного Евангелиста... Об этом всемирном, радостнейшем празднике, начале и основании других святейших празднеств, так повествуют Евангелисты Лука и Матфей: - “В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.

И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою”.

Когда же они были там, наступило время родиться Христу.

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Новый завет

Москва: Директ-Медиа, 2014 г. - 241 стр.

ISBN: 978-5-4475-0739-8

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Новый завет - Содержание

БИБЛИЯ. пересказанная детям старшего возраста. НОВЫЙ ЗАВЕТ

I. Рождество Иисуса Христа

II. Детство и отрочество Иисуса Христа

III. Иоанн Предтеча. Крещение Иисуса Христа. Искушение Иисуса Христа злым духом

IV. Первый год общественного служения Спасителя

V. Второй год общественного служения Спасителя

VI. Третий год общественного служения Спасителя

VII. Великие дни страстной седмицы

VIII. Преславное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа

IX. Деяния святых Апостолов

X. Послания апостольские

XI. Апокалипсис или откровение св. ап. Иоанна Богослова

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Новый завет – Новый завет

Новый завет (Евангелие, благая весть) состоит в тесной связи с Ветхозаветным Откровением, продолжает и заканчивает собою историю вечного общения Бога с человеком.

Перед тем временем, когда в стране Иудейской, от Пресвятой Девы Марии воплотился Сам Бог на земле, кроме Иудеев, не было других народов, которым было бы открыто постижение Единого Бога. В мире царило или идолопоклонство, или безверие, соединенное с суеверием. Но уже пробуждалось стремление познать Истину, познать Высшее Существо. И вот, на разные лады появляются толкования мудрецов и философов, пытающихся постичь Творца, разъяснить тайну смысла и целей Его творения... Некоторые из них доходят до смутного понимания или, вернее, предчувствия Истины, но, блуждая во мраке, не могут достигнуть того, что недоступно уму человеческому - самому по себе, не озаренному Откровению Свыше...

Лучами этого Откровения Богу угодно было осенить лишь избранный народ Свой, Иудеев, ради великих душ, бывших в нем, могущих и достойных вместить то, что было невместимо для человеческого ума, искавшего разгадки Истины посредством собственных, ограниченных человеческих измышлений.

И вел Господь Свой избранный народ тяжким путем; путем испытаний и наказаний напоминал Он им о Себе, поддерживая в нем сознание зависимости от Него, необходимости подчиняться Ему и пребывать в единении с Ним, а вместе с тем укрепляя и утешая его божественными обетованиями...

Наконец достигнуты цели тяжкого, но исправительного и приготовительного пути; наступила “полнота времен”, блеснул Небесный Луч и озарил Восток, откуда и полился свет на весь мир и на вечные времена... Предшественником же ему явился тот, о котором позже Сам Христос сказал: - “Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя”... (Матф. XI, 11), так как Иоанн, величайший из людей, проповедовал очистительное покаяние, которым только одним приготовил мир восприять Высший Свет, недоступный для неочистившейся души, и был, таким образом, Иоанн Креститель венцом откровений Ветхого Завета и началом Новозаветных откровений.

Вот обстоятельства рождения Предтечи Христова:

За много лет до рождения Иоанна Крестителя прозрело уже сердце о нем другого, бывшего у Иудеев пророка Малихии, которому возвещено было Духом Святым: “Вот, Я пошлю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною” (Мал. III, 1). А самое рождение Иоанна Крестителя было предварено явлением Ангела священнику Захарии, отцу Предтечи, когда он (живший во время царя Ирода), “в порядке своей чреды служил пред Богом во Храме Господнем, а все множество народа молилось во время каждения”. Когда же, при виде Ангела, смутился Захария, и страх его напал на него, то сказал ему Ангел: “не бойся, Захария; ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь имя ему: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу их. И предъидет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ, приготовленный”.