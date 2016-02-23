Библия детям - Ветхий завет с картинками - Часть 2

Если Евангелие есть весть благая, слово Божие, выражающее отношение Бога к человеку, то книга псалмов царя Давида есть, по преимуществу, слово человека, выражающее его отношение к Богу. В этих двух книгах как бы совокупились Небо и земля... И не существует более возвышенных памятников общения, слияния в слове Творца с Своим созданием.

Нет такого состояния души человеческой, которое не отразилось бы в вдохновенных псалмах царя и пророка Давида. В них - и ликование славословия Высочайшего Существа; в них и уничижение своей несовершенной вследствие падения природы; в них и пламенный порыв возвыситься над этой уничиженностью своею, как бы покрыть ее милосердием Божественным; в них -

и вопль покаяния, несравненного по высоте и глубине своей; в них - и сила: в сознании немощи своей и в тяжких страданиях - остановиться на пределе убийственного уныния - не переступая его; в них - и живительная вера в блаженство, как в конечную цель и назначение бессмертного существования души. В них, наконец, и высота пророческого прозрения в пришествие на землю Избавителя - Мессии...

Но выразить всю глубину содержания псалмов, это - пытаться обнять необъятное, такое же, как и сама человеческая душа со всем неисчерпаемым разнообразием ее чувств и побуждений, и беспредельным стремлением ее к своему Источнику...

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет с картинками - Часть вторая

Ветхий завет. Часть вторая. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 282 стр.

ISBN: 978-5-4475-0738-1

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет с картинками - Часть вторая - Содержание

Ветхий Завет - Часть вторая

XVI. Времена Судей. Пленение и освобождение

XVII. Руфь и Ноеминь

XVIII. Илий и Самуил

XIX. Самуил, Саул и Давид

XX. Царствование Давида (1055—1015 до Р.Х.)

XXI. Псалмы царя Давида

XXII. Царствование Соломона (1015-975)

XXIII. Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское

XXIV. Окончательное падение царства Израильского и Иудейского

XXV. Пленение Вавилонское и возвращение в отечество

XXVI. Книга Товита

XXVII. Книга Иудеев

XXVIII. Книга Эсфирь

XXIX. Книга Иова

XXX. Книга “учительная”

XXXI. Пророки

XXXII. Книги Маккавейские

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет с картинками - Часть вторая - Отрывок из книги

Из числа шестнадцати пророков (четырех, так называемых, больших и двенадцати малых), “чрез которых Бог многократно и многообразно издревле говорил отцам”, Исайя, первый из больших пророков, родился и жил в Иерусалиме в продолжение шести царствований: Амасии, Азарии или Озии, Иофама, Ахаза, Езекии и Манассии. - О призвании своем к пророческому служению так рассказывает сам Исайя:

“В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! - И поколебались верхи врат от восклицающих, и дом наполнился курениями.

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. - Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который они взяли клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен.

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? и я сказал: вот я, пошли меня. - И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. - И сказал я: на долго ли, Господи? - Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена: но как от теревинфа и от дуба, когда они и срублены, останется корень их, так святое семя будет корнем ее”. (Кн. прор. Исайи, гл. VI, 1-13). То есть, что и по истреблении народа останется святой остаток, из которого возникнет новое племя - новый Израиль, верующий во Христа...

С этого времени выступил Исайя на пророческое служению народу Иудейскому, и в продолжении 60-ти лет возвещал ему волю Божию и грозил наказанием за беззаконие его и за неблагодарность к Богу.

Пророчествуя Духом Божьим о судьбах, касавшихся Иудеи, Исайя с особенною любовью обращался к временам Мессии, и с такою отчетливостью представлял жизнь и страдания Иисуса Христа, что его называют ветхозаветным Евангелистом... “Даст Господь знамение: - провозвещает он, - се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил” (еже есть сказаемо: с нами Бог). (Кн. прор. Исайи, гл. VII, 14). “И произойдет отрасль от корня Иессеева (т. е. из рода Давидова), и ветвь произрастет от корня его, и почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, и дух ведения и благочестия. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого”.

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как волны наполняют море. И будет в тот день, к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, - и покой его будет слава. (Кн. прор. Исайи, гл.Х1, 1, 2, 4, 9, 10).

“Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в страхе тени смертной свет воссияет. Он (народ) будет веселиться пред Тобою, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь... Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира”. (Кн. прор. Исайи, гл. IX, 2, 6).

Изображая страдания Иисуса Христа, Исайя говорит о них так живо, как будто бы сам, как замечают св. отцы, стоял у креста во время страданий Спасителя: - “Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражен, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь”... (Кн. прор. Исайи, гл. LIII, 3-5, 7, 8).