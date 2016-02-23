Библия детям - Ветхий завет с картинками - Часть 1

Есть ли на свете такой человек, который, даже в самом молодом еще возрасте, не спрашивал бы себя когда-нибудь: “Что я такое? Зачем я живу? Какое мое назначение? Что будет со мною после смерти, которая неизбежна для всех”?

Но никто, даже и старые, опытные люди, не могли отвечать на эти вопросы с полною точностью, а если люди и отвечали себе на эти вопросы, то так различно, каждый по своему, что не могло быть полной правды в этих ответах, так как правда - одна...

Додуматься же до нее оказалось невозможным собственным человеческим разумом. Между тем, ответы на эти вопросы существуют: их написали, хотя и люди, но люди, избранные Богом, которым Сам Бог внушил их через Свое Божественное Откровение! Как же отвечает Оно на вопросы, волею и невольно рвущиеся из души человека?

Вот, в первой из Боговдохновенных книг, написанной бытописателем Моисеем, мудрым вождем единственного народа, сохранившего, после многих веков существования людей на земле, понятие о Высшем Существе - Боге Едином, вот, в этой книге впервые открывается величественная картина создания мира и первых людей в нем. Эта картина и представляет ответ на первые возбуждающиеся вопросы в душе человека: кто он такое? зачем дана ему жизнь?

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет с картинками - Часть первая.

М.: Директ-Медиа, 2014. - 160 стр.

ISBN: 978-5-4475-0737-4

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет с картинками - Часть первая - Содержание

БИБЛИЯ. пересказанная детям старшего возраста. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.

Часть первая

Вступление

I. Сотворение мира и человека

II. О жизни первых людей в раю… и потеря рая

III. Жизнь людей до всемироного потопа

IV. Всемирный потоп. Выход из ковчега на землю

V. Жертвоприношение Ноя. Ной проклинает потомство Хама. Столпотворение Вавилонское. Смешение языков

VI. Отец верующих — Авраам

VII. Исаак и Иаков

VIII. Иосиф и сыновья Иаковлевы в Египте

IX. Рабство Израильтян в Египте. Моисей

X. Моисей и Фараон

XI. Исход Израильтян из Египта

XII. Моисей законодатель

XIII. Сорокалетнее странствие Евреев в пустыне

XIV. Последний год жизни Моисея

XV. Завоевание и раздел Обетованной земли

Библия, пересказанная детям старшего возраста - Ветхий завет - Часть первая - IV. Всемирный потоп. Выход из ковчега на землю

Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие “Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь (Бог) Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи; устрой в нем нижнее, второе и третье (жилье).

И вот, я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег (из всякого скота, и из всех гадов, и) из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею.

И сказал Господь (Бог) Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем. Чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. Ной сделал все, что Господь (Бог) повелел ему. - Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И (из птиц чистых, и из птиц нечистых, и) из скотов чистых, и из скотов нечистых (и из зверей) и из всех пресмыкающихся по земле. Через семь дней воды потопа пришли на землю. И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И умножалась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усилилась и весьма умножалась на земле; и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись (все высокие горы). И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся на земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.

И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся), бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. И выпустил ворона (чтобы видеть, убыла ли вода с земли), который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.

Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих, и возвратился к нему в ковчег; ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других; и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время; и вот, свежий масличный лист во рту у него: и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других, и (опять) выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Шестьсот первого года (жизни Ноевой) к первому (дню) первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.

И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь (Бог) Ною: Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою: пусть разойдутся они по земле, и пусть размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и (весь скот и) все гады, и все птицы, и все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега”. (Кн. Бытия, гл. VI, ст. 9-11, 13-14, 16-19, 21. Гл. VII, ст. 1, 4-8, 10, 12, 17-24. Гл. VIII, ст. 1-19).