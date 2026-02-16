Библия для нашей жизни – Новый Завет

Лучший способ определить суть принципа “Библии для нашей жизни” - это указать на то, в чем он не состоит.

Этот принцип не означает простого накопления знаний. Знание библейских текстов дает возможность разбираться в библейской истории и идеях, но не более. История знает многих философов, которые были знакомы с Библией, но не руководствовались ею в жизни и остались вдали от веры и обновления. Многие полагают, что конечная цель изучения Писания состоит в том, чтобы понять его, но в действительности это только лишь начало.

Принцип “Библии для нашей жизни” не сводится и к пояснению на примерах. Чей-то пример может показать нам, как справился с той или иной ситуацией другой человек. Мы можем сравнивать себя с ним, но одно это едва ли поможет нам разрешить собственные трудности. Принцип “Библии для нашей жизни” не состоит в том, чтобы буквально соотнести каждый отрывок библейского текста с современностью. Сравнение с сегодняшним днем лишь свидетельствует о том, что уроки, которые были истинными в библейские времена, истинны и сейчас. Это не поможет нам понять, как применить их к конкретным ситуациям нашей собственной жизни.

Так в чем же состоит этот принцип? Он исходит из знания и понимания Божьего слова и его вечных истин; но останавливаться на этом нельзя. Иначе Божье слово не изменит вашей жизни и может стать для вас скучным, трудным, отталкивающим и утомительным. Правильно понятый принцип “Библии для нашей жизни” привлекает внимание читателя к истине Божьего слова, показывает, как применить прочитанное в жизни, и побуждает откликнуться на Божий призыв.

Руководствуясь этим принципом, мы используем на деле свои знания (см. Мк 4:24; Евр 5:14), находим ответы на правильно поставленные вопросы и чувствуем побуждение к действию (см. 1 Тим 4:8; Иак 2:20). Этот принцип - глубоко личный; он встречает в каждой человеческой душе особый, неповторимый отклик. Он делает ту или иную библейскую истину собственной истиной конкретного читателя и помогает ему выработать стратегию и план действий, претворяющих ее в жизнь. Он предлагает нам библейский ответ на вопросы: “Что делать?” и “Как жить?”

Возможно, вы спросите: “Какое отношение имеют ваши библейские комментарии к моей жизни?” Наши примечания содержат: (1) объяснение, которое раскрывает непосредственный смысл каждого конкретного места Писания; (2) “мостик”, который указывает на вечную истину и соотносит ее с сегодняшним днем; (3) практический совет, побуждающий каждого читателя применить эту истину к конкретным обстоятельствам. Примечания сами по себе не способны привнести в вашу жизнь истины Писания. Они могут лишь объяснять, рассказывать, направлять, вдохновлять, советовать и побуждать. Они предлагают вам возможность глубже понять Писание и способ руководствоваться им в повседневной жизни, но откликнуться этот призыв можете только вы сами.

Библия для нашей жизни – Новый Завет

Первое издание, 1999. - Текст Нового Завета: Новый Завет в современном русском переводе, 1991. Пересмотрен в 1998. - Copyright © 1991, 1998 International Bible Society. - БИБЛИЯ ДЛЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ создана на основе издания Life Application Bible, выпущенного издательством Tyndale House Publishers.

