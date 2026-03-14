Учебные материалы, включенные в Библию для самостоятельного изучения по индуктивному методу, подготовлены Кей Артур и сотрудниками Precept Ministries.

Цель Precept Ministries—служить Церкви Христовой путем подготовки и издания материалов для самостоятельного изучения Библии частными лицами, в домашних группах, в христианских организациях и церквах.

От редакции

Русское издание Библии для самостоятельного изучения по индуктивному методу (БСИ) основано на Синодальном переводе. В данном наборе Синодального перевода заглавные буквы в начале стихов употребляются тогда, когда стих начинает новое предложение.

Этот подход следует традиции ряда изданий Синодального перевода Библии.

В БСИ использована система ссылок, принятая в переводах Библии на английский язык, при которой порядок ссылок отражает логику развития повествования.

При подготовке текста были использованы те из примечаний к английскому переводу, которые соответствуют Синодальному изданию.

При работе со справочными таблицами нужно учесть, что существуют различные варианты написания имен правителей и других персонажей древности. Насколько это возможно, в исторических таблицах и других справочных материалах собственные имена даются в том написании, как они приведены в справочных таблицах Синодального перевода Библии (Брюссельское издание).

В картах, относящихся к библейским временам, географические названия приводятся в основном согласно Синодальному переводу. В тех случаях, когда в Синодальном переводе имеется несколько вариантов написания одного и того же географического названия, избрано наиболее употребительное написание или написание, соответствующее тому периоду, к которому относится карта.

Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу

Chattanooga, TN: Precept Ministries. – Русское издание: Carol Stream, IL: Международная ассоциация «Христианский Мост», б.г.

ISBN 1-890568-02-3

Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу - Содержание

Добро пожаловать в мир Библии для самостоятельного изучения по индуктивному методу!

Книги Библии

Как пользоваться Библией для самостоятельного изучения по индуктивному методу (БСИ)

Как пользоваться индуктивным методом исследования

Анализ текста—определите, о чем говорит текст - Как работать с текстом БСИ—образец А - Как работать с текстом БСИ—образец Б - Обзорные таблицы БСИ—образец В - Обзорные таблицы БСИ—образец Г - Истолкование—объясните, что это означает - Применение—обдумайте, как это применить - С чего начать

Духовная жизнь Израиля. Сравнительная историческая таблица

Скиния - Храм Соломона - Храм Ирода во времена Иисуса - Храмовая гора во времена Иисуса - История Израиля от Адама до нашего времени

Книги Ветхого Завета

Первая книга Моисеева. Бытие - Книга Пророка Малахии

Книги Нового Завета

От Матфея святое благовествование - Откровение Иоанна Богослова

Дополнительные рекомендации в помощь изучающим Библию

Понимание ценности Слова Божиего

Основные события в истории Израиля

Вспомогательные материалы Ковчег завета - Сущность гностицизма - Рекомендации по истолкованию предсказуюших пророчеств - Приемы образной речи - Законы композиции

Указатель таблиц, карт и иллюстраций Исторические таблицы - Тематические учебные таблицы - Обзорные таблицы - Анолитические таблицы - Карты - Иллюстрации - Список цветных карт



Краткий богословский, предметный и тематический указатель

Цветные карты