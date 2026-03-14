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Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу

Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries

Учебные материалы, включенные в Библию для самостоятельного изучения по индуктивному методу, подготовлены Кей Артур и сотрудниками Precept Ministries.

Цель Precept Ministries—служить Церкви Христовой путем подготовки и издания материалов для самостоятельного изучения Библии частными лицами, в домашних группах, в христианских организациях и церквах.

От редакции

Русское издание Библии для самостоятельного изучения по индуктивному методу (БСИ) основано на Синодальном переводе. В данном наборе Синодального перевода заглавные буквы в начале стихов употребляются тогда, когда стих начинает новое предложение.

Этот подход следует традиции ряда изданий Синодального перевода Библии.

В БСИ использована система ссылок, принятая в переводах Библии на английский язык, при которой порядок ссылок отражает логику развития повествования.

При подготовке текста были использованы те из примечаний к английскому переводу, которые соответствуют Синодальному изданию.

При работе со справочными таблицами нужно учесть, что существуют различные варианты написания имен правителей и других персонажей древности. Насколько это возможно, в исторических таблицах и других справочных материалах собственные имена даются в том написании, как они приведены в справочных таблицах Синодального перевода Библии (Брюссельское издание).

В картах, относящихся к библейским временам, географические названия приводятся в основном согласно Синодальному переводу. В тех случаях, когда в Синодальном переводе имеется несколько вариантов написания одного и того же географического названия, избрано наиболее употребительное написание или написание, соответствующее тому периоду, к которому относится карта.

Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу

Chattanooga, TN: Precept Ministries. – Русское издание: Carol Stream, IL: Международная ассоциация «Христианский Мост», б.г.

ISBN 1-890568-02-3

Библия для самостоятельного изучения по индуктивному методу - Содержание

Добро пожаловать в мир Библии для самостоятельного изучения по индуктивному методу!

Книги Библии

Как пользоваться Библией для самостоятельного изучения по индуктивному методу (БСИ)

Как пользоваться индуктивным методом исследования

  • Анализ текста—определите, о чем говорит текст - Как работать с текстом БСИ—образец А - Как работать с текстом БСИ—образец Б - Обзорные таблицы БСИ—образец В - Обзорные таблицы БСИ—образец Г - Истолкование—объясните, что это означает - Применение—обдумайте, как это применить - С чего начать

Духовная жизнь Израиля. Сравнительная историческая таблица

  • Скиния - Храм Соломона - Храм Ирода во времена Иисуса - Храмовая гора во времена Иисуса - История Израиля от Адама до нашего времени

Книги Ветхого Завета

  • Первая книга Моисеева. Бытие - Книга Пророка Малахии

Книги Нового Завета

  • От Матфея святое благовествование - Откровение Иоанна Богослова

Дополнительные рекомендации в помощь изучающим Библию

  • Понимание ценности Слова Божиего

  • Основные события в истории Израиля

  • Вспомогательные материалы

    • Ковчег завета - Сущность гностицизма - Рекомендации по истолкованию предсказуюших пророчеств - Приемы образной речи - Законы композиции

  • Указатель таблиц, карт и иллюстраций

    • Исторические таблицы - Тематические учебные таблицы - Обзорные таблицы - Анолитические таблицы - Карты - Иллюстрации - Список цветных карт

Краткий богословский, предметный и тематический указатель

Цветные карты

Views 12 011
Rating 4.6 / 5
Added 14.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.6/5 (15)

Comments (4 comments)

M
Melomans 4 weeks ago
Здравствуйте, подскажите где можно приобрести данную книгу?
A
AnzhelikaKan 1 month ago
Можно ли её приобрести?
A
Annakulik 2 months ago
Подскажите можно ли приобрести книгу в Беларусь
V
Viktoryia 4 months ago
здравствуйте! возможно ли приобретение данной Библии в Беларусь?

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