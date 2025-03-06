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Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков

Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Family
Много книг, одна история
Библию часто называют «книгой книг». Так оно и есть: это собрание книг. Хотя книги Библии порой очень сильно отличаются друг от друга, у них есть нечто общее: они являются частью одной истории. Это история о Боге (только Бог - это не бородатый дедушка, которого мы часто видим на старинных полотнах) и о людях (таких же, как вы и я). Эта история полна страстей, драм, предательств, но также и преданности, любви и милости.
Однако мы забегаем вперед. Давайте продвигаться шаг за шагом.
Мы все очень разные люди, поэтому, чтобы рассказать об одном и том же, мы порой выбираем разные слова. Представьте себе следующую ситуацию: ваша семья готовится провести отпуск в горах. Ваши родители - мама или папа - несколько раз напоминают вам о том, что прогулки в горах разрешены только по специально обозначенным туристическим тропам. Возможно, в тот же день вам на глаза попадается статья в газете о незадачливых туристах, которые отклонились от разрешенных маршрутов и попали в беду. Позднее ваш учитель поясняет в классе, для чего сделаны ограждения и пометки на горных тропах, как следует понимать эти предупреждения. И, наконец, на перемене друг рассказывает вам о недавнем походе, в который он ходил со своей скаутской группой. Они шли по туристическому маршруту, любовались потрясающими видами, и все получили массу приятных впечатлений.
Хотя каждый из этих людей говорил вам что- то свое, по сути, во всех рассказах можно выделить общую тему: не сходите с обозначенного маршрута! Если будете следовать указаниям на тропе, то останетесь целыми и невредимыми, вас не придется ни искать, ни лечить от увечий. Тропа приведет вас к самым красивым видам, чтобы поход доставил вам максимум удовольствия.
А что, если бы кто-то из ваших собеседников оказался историком? Он мог бы поделиться с вами уроками из прошлого, которые так или иначе касались бы путешествий по горам. Довелось бы вам говорить с юристом, он, скорее всего, составил бы для вас свод правил, следуя которым вы наверняка избежали бы неприятностей. Будь кто-то из ваших друзей поэтом, он придумал бы замечательный образ, передающий красоту и возвышенность горного пейзажа, открывающегося тем, кто следует указанному маршруту. И все эти разные люди говорили бы об одном.
Так обстоит дело и с Библией. Она представляет собой собрание книг, написанных разными людьми на протяжении более чем 1600 лет. И хотя авторы этих книг во многом отличались друг от друга - и жили они в разные эпохи, и культуры у них были разными, и даже языки, на которых они говорили и писали, были разными, тем не менее, все они являются участниками одной истории. Истории о Боге и о Его вечной любви к человечеству. Как об этом сказано в одном из самых любимых и известных отрывков из Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков

Изд. 2-е. - сост. Кемп Л., Хейс С., пер. библейского текста Международного библейского общества. - Восточноевропейская миссия: Вена, Австрия, 2022 - 272 с.: ил., табл.
ISBN 978-5-904707-54-5

Библия для тебя – Содержание

Ветхий Завет
  • «В начале»
  • Первый грех
  • Каин и Авель
  • Ной и Всемирный потоп
  • Договор Бога с Ноем
  • Праведность, процветание и вера Иова....
  • Происхождение языков
  • Вера и послушание Аврама
  • Бог обещает сына Сарре
  • Разрушение Содома и Гоморры
  • Бог испытывает веру Авраама
  • Исаак женится на Ревекке
  • Иаков внезапно покидает дом
  • Сны Иосифа
  • Испытания Иосифа
  • Бог спасает израильтян через Иосифа
  • Моисей и Божий промысел
  • Бог призывает Моисея
  • Фараон познает силу Бога
  • Смерть первенцев
  • Бог уничтожает египетскую армию
  • Манна
  • Вода от Бога
  • Заповеди на горе Синай
  • Золотой телец
  • Двенадцать разведчиков в земле Ханаанской
  • Путь к присутствию Бога
  • Избранные законы
  • Города-убежища
  • Раав и лазутчики
  • Переход через Иордан
  • Падение Иерихона
  • Бог назначает судей
  • Девора
  • Бог посылает Гедеона
  • Самсон
  • Печаль Анны
  • История о Руфи
  • Филистимляне захватывают ковчег
  • Бог отвержен
  • Бог отвергает Саула
  • Бог избирает Давида
  • Давид и Голиаф
  • Давид сохраняет жизнь Саулу
  • Давид становится царем
  • Дом для Бога?
  • Давид согрешает против Бога
  • Избранные псалмы
  • Соломон становится царем после Давида
  • Избранные притчи Соломона
  • Соломон строит храм Богу
  • Пророк Илия
  • Илия на горе Кармил
  • Нааман исцеляется от проказы Елисей захватывает ослепленных арамеев
  • «Так с ним и произошло»
  • Иеремия. Любовь Бога длится вечно
  • Иоаш восстанавливает храм
  • Иона
  • Есфирь
  • Пророчества Исаии о Христе
  • Полагаясь на Египет
  • Езекия восстает против Ассирии
  • Найдена Книга Закона
  • Реформы Иосии
  • Восстановление храма
  • Господь тронул сердце. Неемия
  • Есть кислый виноград
  • Пастух и овцы
  • Огненная печь
  • Даниил во рву со львами
  • Бог желает справедливости и милости
Новый Завет
  • Рождение Иоанна
  • Рождение Иисуса
  • Встреча волхвов с Иисусом
  • Иисус приходит в Иерусалим
  • «В начале было Слово»
  • Голос в пустыне
  • Крещение Иисуса
  • Искушения Иисуса
  • Иисус выгоняет торговцев из храма
  • Женщина у колодца
  • Иисуса отвергают в Назарете
  • Из рыбаков - в последователи Иисуса
  • Нагорная проповедь
  • Молитва «Отче наш»
  • Удивительная вера сотника
  • Иисус воскрешает юношу
  • Иисус прощает грешницу
  • Бойтесь Господа, а нелюдей
  • Верный и мудрый
  • Притча о сеятеле
  • Притчи о Царстве
  • Иисус успокаивает море
  • Жизнь и здоровье для молодых и старых
  • Иисус насыщает тысячи людей
  • Иисус идет по воде
  • «Все, кто прикасгтся к Нему, выздоравливали»
  • Иисус - хлеб жизни
  • Кто самый великий?
  • Иисус учит прощению
  • Человек, слепой от рождения
  • Притча о добром самарянине
  • Добрый пастырь
  • Чего стоит быть учеником
  • Притча о блудном сыне
  • Богач и Лазарь
  • Работники в винограднике
  • Иисус воскрешает Лазаря из мертвых...
  • Богатый юноша
  • Иисус предсказывает Свою смерть
  • Арест, запланированный на Пасху
  • Мария омывает ноги Иисуса дорогим маслом
  • Царь въезжает в Иерусалим
  • Смерть близка
  • Притча о свадебном пире
  • Самая важная заповедь
  • Иисус призывает бодрствовать
  • Распоряжение деньгами
  • Последний суд
  • Последний призыв Иисуса
  • Иуда договаривается предать Иисуса
  • Его тело и Его кровь
  • Иисус - смиренный слуга
  • Обещание Святого Духа
  • Величайшая любовь
  • Пребывайте на виноградной лозе
  • Молитва Иисуса
  • «Да будет воля Твоя»
  • Иисус на суде
  • Петр отрекается от Иисуса
  • Распятие Иисуса
  • Иисус похоронен
  • Иисус снова жив!
  • Обман первосвященников
  • Иисус приходит к ученикам
  • Иисус возвращается на небеса
  • Огненные языки!
  • Хромой калека исцелен
  • Арест и освобождение из тюрьмы
  • Ложь перед Богом
  • Благочестивый человек убит за веру
  • Преследуемая церковь продолжает расти
  • Савл становится христианином
  • Корнилий - первый уверовавший язычник
  • Ирод умирает, а церковь продолжает жить
  • Церковь продолжает распространяться
  • Церковь преодолевает кризис
  • Письмо к Галатам
  • Второе миссионерское путешествие
  • Два письма в Фессалоники
  • Еще одно миссионерское путешествие
  • Два письма к Коринфянам
  • Мятеж в Эфесе
  • Письмо к Римлянам
  • Изменение планов путешествий
  • Павел арестован
  • Павел перед судом римских правителей
  • Павел плывет в Рим
  • Павел под арестом в Риме
  • Письма из Рима
  • Письма молодым проповедникам
  • Повседневная христианская жизнь
  • Предупреждение и ободрение верующих
  • Христос превыше всего и всех
  • Вера и повседневная жизнь
  • Преследование, страдание и окончательная победа
Указатель библейских цитат
Хронология Ветхого Завета
Список сокращений книг Библии
Views 268
Rating 5.0 / 5
Added 06.03.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

K
kino511 1 year ago

СПасибо за десткую серию!

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