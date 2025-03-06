Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков
Много книг, одна история
Библию часто называют «книгой книг». Так оно и есть: это собрание книг. Хотя книги Библии порой очень сильно отличаются друг от друга, у них есть нечто общее: они являются частью одной истории. Это история о Боге (только Бог - это не бородатый дедушка, которого мы часто видим на старинных полотнах) и о людях (таких же, как вы и я). Эта история полна страстей, драм, предательств, но также и преданности, любви и милости.
Однако мы забегаем вперед. Давайте продвигаться шаг за шагом.
Мы все очень разные люди, поэтому, чтобы рассказать об одном и том же, мы порой выбираем разные слова. Представьте себе следующую ситуацию: ваша семья готовится провести отпуск в горах. Ваши родители - мама или папа - несколько раз напоминают вам о том, что прогулки в горах разрешены только по специально обозначенным туристическим тропам. Возможно, в тот же день вам на глаза попадается статья в газете о незадачливых туристах, которые отклонились от разрешенных маршрутов и попали в беду. Позднее ваш учитель поясняет в классе, для чего сделаны ограждения и пометки на горных тропах, как следует понимать эти предупреждения. И, наконец, на перемене друг рассказывает вам о недавнем походе, в который он ходил со своей скаутской группой. Они шли по туристическому маршруту, любовались потрясающими видами, и все получили массу приятных впечатлений.
Хотя каждый из этих людей говорил вам что- то свое, по сути, во всех рассказах можно выделить общую тему: не сходите с обозначенного маршрута! Если будете следовать указаниям на тропе, то останетесь целыми и невредимыми, вас не придется ни искать, ни лечить от увечий. Тропа приведет вас к самым красивым видам, чтобы поход доставил вам максимум удовольствия.
А что, если бы кто-то из ваших собеседников оказался историком? Он мог бы поделиться с вами уроками из прошлого, которые так или иначе касались бы путешествий по горам. Довелось бы вам говорить с юристом, он, скорее всего, составил бы для вас свод правил, следуя которым вы наверняка избежали бы неприятностей. Будь кто-то из ваших друзей поэтом, он придумал бы замечательный образ, передающий красоту и возвышенность горного пейзажа, открывающегося тем, кто следует указанному маршруту. И все эти разные люди говорили бы об одном.
Так обстоит дело и с Библией. Она представляет собой собрание книг, написанных разными людьми на протяжении более чем 1600 лет. И хотя авторы этих книг во многом отличались друг от друга - и жили они в разные эпохи, и культуры у них были разными, и даже языки, на которых они говорили и писали, были разными, тем не менее, все они являются участниками одной истории. Истории о Боге и о Его вечной любви к человечеству. Как об этом сказано в одном из самых любимых и известных отрывков из Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков
Изд. 2-е. - сост. Кемп Л., Хейс С., пер. библейского текста Международного библейского общества. - Восточноевропейская миссия: Вена, Австрия, 2022 - 272 с.: ил., табл.
ISBN 978-5-904707-54-5
Библия для тебя – Содержание
Ветхий Завет
- «В начале»
- Первый грех
- Каин и Авель
- Ной и Всемирный потоп
- Договор Бога с Ноем
- Праведность, процветание и вера Иова....
- Происхождение языков
- Вера и послушание Аврама
- Бог обещает сына Сарре
- Разрушение Содома и Гоморры
- Бог испытывает веру Авраама
- Исаак женится на Ревекке
- Иаков внезапно покидает дом
- Сны Иосифа
- Испытания Иосифа
- Бог спасает израильтян через Иосифа
- Моисей и Божий промысел
- Бог призывает Моисея
- Фараон познает силу Бога
- Смерть первенцев
- Бог уничтожает египетскую армию
- Манна
- Вода от Бога
- Заповеди на горе Синай
- Золотой телец
- Двенадцать разведчиков в земле Ханаанской
- Путь к присутствию Бога
- Избранные законы
- Города-убежища
- Раав и лазутчики
- Переход через Иордан
- Падение Иерихона
- Бог назначает судей
- Девора
- Бог посылает Гедеона
- Самсон
- Печаль Анны
- История о Руфи
- Филистимляне захватывают ковчег
- Бог отвержен
- Бог отвергает Саула
- Бог избирает Давида
- Давид и Голиаф
- Давид сохраняет жизнь Саулу
- Давид становится царем
- Дом для Бога?
- Давид согрешает против Бога
- Избранные псалмы
- Соломон становится царем после Давида
- Избранные притчи Соломона
- Соломон строит храм Богу
- Пророк Илия
- Илия на горе Кармил
- Нааман исцеляется от проказы Елисей захватывает ослепленных арамеев
- «Так с ним и произошло»
- Иеремия. Любовь Бога длится вечно
- Иоаш восстанавливает храм
- Иона
- Есфирь
- Пророчества Исаии о Христе
- Полагаясь на Египет
- Езекия восстает против Ассирии
- Найдена Книга Закона
- Реформы Иосии
- Восстановление храма
- Господь тронул сердце. Неемия
- Есть кислый виноград
- Пастух и овцы
- Огненная печь
- Даниил во рву со львами
- Бог желает справедливости и милости
Новый Завет
- Рождение Иоанна
- Рождение Иисуса
- Встреча волхвов с Иисусом
- Иисус приходит в Иерусалим
- «В начале было Слово»
- Голос в пустыне
- Крещение Иисуса
- Искушения Иисуса
- Иисус выгоняет торговцев из храма
- Женщина у колодца
- Иисуса отвергают в Назарете
- Из рыбаков - в последователи Иисуса
- Нагорная проповедь
- Молитва «Отче наш»
- Удивительная вера сотника
- Иисус воскрешает юношу
- Иисус прощает грешницу
- Бойтесь Господа, а нелюдей
- Верный и мудрый
- Притча о сеятеле
- Притчи о Царстве
- Иисус успокаивает море
- Жизнь и здоровье для молодых и старых
- Иисус насыщает тысячи людей
- Иисус идет по воде
- «Все, кто прикасгтся к Нему, выздоравливали»
- Иисус - хлеб жизни
- Кто самый великий?
- Иисус учит прощению
- Человек, слепой от рождения
- Притча о добром самарянине
- Добрый пастырь
- Чего стоит быть учеником
- Притча о блудном сыне
- Богач и Лазарь
- Работники в винограднике
- Иисус воскрешает Лазаря из мертвых...
- Богатый юноша
- Иисус предсказывает Свою смерть
- Арест, запланированный на Пасху
- Мария омывает ноги Иисуса дорогим маслом
- Царь въезжает в Иерусалим
- Смерть близка
- Притча о свадебном пире
- Самая важная заповедь
- Иисус призывает бодрствовать
- Распоряжение деньгами
- Последний суд
- Последний призыв Иисуса
- Иуда договаривается предать Иисуса
- Его тело и Его кровь
- Иисус - смиренный слуга
- Обещание Святого Духа
- Величайшая любовь
- Пребывайте на виноградной лозе
- Молитва Иисуса
- «Да будет воля Твоя»
- Иисус на суде
- Петр отрекается от Иисуса
- Распятие Иисуса
- Иисус похоронен
- Иисус снова жив!
- Обман первосвященников
- Иисус приходит к ученикам
- Иисус возвращается на небеса
- Огненные языки!
- Хромой калека исцелен
- Арест и освобождение из тюрьмы
- Ложь перед Богом
- Благочестивый человек убит за веру
- Преследуемая церковь продолжает расти
- Савл становится христианином
- Корнилий - первый уверовавший язычник
- Ирод умирает, а церковь продолжает жить
- Церковь продолжает распространяться
- Церковь преодолевает кризис
- Письмо к Галатам
- Второе миссионерское путешествие
- Два письма в Фессалоники
- Еще одно миссионерское путешествие
- Два письма к Коринфянам
- Мятеж в Эфесе
- Письмо к Римлянам
- Изменение планов путешествий
- Павел арестован
- Павел перед судом римских правителей
- Павел плывет в Рим
- Павел под арестом в Риме
- Письма из Рима
- Письма молодым проповедникам
- Повседневная христианская жизнь
- Предупреждение и ободрение верующих
- Христос превыше всего и всех
- Вера и повседневная жизнь
- Преследование, страдание и окончательная победа
Указатель библейских цитат
Хронология Ветхого Завета
Список сокращений книг Библии
СПасибо за десткую серию!