Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков

Много книг, одна история

Библию часто называют «книгой книг». Так оно и есть: это собрание книг. Хотя книги Библии порой очень сильно отличаются друг от друга, у них есть нечто общее: они являются частью одной истории. Это история о Боге (только Бог - это не бородатый дедушка, которого мы часто видим на старинных полотнах) и о людях (таких же, как вы и я). Эта история полна страстей, драм, предательств, но также и преданности, любви и милости.

Однако мы забегаем вперед. Давайте продвигаться шаг за шагом.

Мы все очень разные люди, поэтому, чтобы рассказать об одном и том же, мы порой выбираем разные слова. Представьте себе следующую ситуацию: ваша семья готовится провести отпуск в горах. Ваши родители - мама или папа - несколько раз напоминают вам о том, что прогулки в горах разрешены только по специально обозначенным туристическим тропам. Возможно, в тот же день вам на глаза попадается статья в газете о незадачливых туристах, которые отклонились от разрешенных маршрутов и попали в беду. Позднее ваш учитель поясняет в классе, для чего сделаны ограждения и пометки на горных тропах, как следует понимать эти предупреждения. И, наконец, на перемене друг рассказывает вам о недавнем походе, в который он ходил со своей скаутской группой. Они шли по туристическому маршруту, любовались потрясающими видами, и все получили массу приятных впечатлений.

Хотя каждый из этих людей говорил вам что- то свое, по сути, во всех рассказах можно выделить общую тему: не сходите с обозначенного маршрута! Если будете следовать указаниям на тропе, то останетесь целыми и невредимыми, вас не придется ни искать, ни лечить от увечий. Тропа приведет вас к самым красивым видам, чтобы поход доставил вам максимум удовольствия.

А что, если бы кто-то из ваших собеседников оказался историком? Он мог бы поделиться с вами уроками из прошлого, которые так или иначе касались бы путешествий по горам. Довелось бы вам говорить с юристом, он, скорее всего, составил бы для вас свод правил, следуя которым вы наверняка избежали бы неприятностей. Будь кто-то из ваших друзей поэтом, он придумал бы замечательный образ, передающий красоту и возвышенность горного пейзажа, открывающегося тем, кто следует указанному маршруту. И все эти разные люди говорили бы об одном.

Так обстоит дело и с Библией. Она представляет собой собрание книг, написанных разными людьми на протяжении более чем 1600 лет. И хотя авторы этих книг во многом отличались друг от друга - и жили они в разные эпохи, и культуры у них были разными, и даже языки, на которых они говорили и писали, были разными, тем не менее, все они являются участниками одной истории. Истории о Боге и о Его вечной любви к человечеству. Как об этом сказано в одном из самых любимых и известных отрывков из Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Библия для тебя - Библейские истории в картинках для подростков

Изд. 2-е. - сост. Кемп Л., Хейс С., пер. библейского текста Международного библейского общества. - Восточноевропейская миссия: Вена, Австрия, 2022 - 272 с.: ил., табл.

ISBN 978-5-904707-54-5

Библия для тебя – Содержание

Ветхий Завет

«В начале»

Первый грех

Каин и Авель

Ной и Всемирный потоп

Договор Бога с Ноем

Праведность, процветание и вера Иова....

Происхождение языков

Вера и послушание Аврама

Бог обещает сына Сарре

Разрушение Содома и Гоморры

Бог испытывает веру Авраама

Исаак женится на Ревекке

Иаков внезапно покидает дом

Сны Иосифа

Испытания Иосифа

Бог спасает израильтян через Иосифа

Моисей и Божий промысел

Бог призывает Моисея

Фараон познает силу Бога

Смерть первенцев

Бог уничтожает египетскую армию

Манна

Вода от Бога

Заповеди на горе Синай

Золотой телец

Двенадцать разведчиков в земле Ханаанской

Путь к присутствию Бога

Избранные законы

Города-убежища

Раав и лазутчики

Переход через Иордан

Падение Иерихона

Бог назначает судей

Девора

Бог посылает Гедеона

Самсон

Печаль Анны

История о Руфи

Филистимляне захватывают ковчег

Бог отвержен

Бог отвергает Саула

Бог избирает Давида

Давид и Голиаф

Давид сохраняет жизнь Саулу

Давид становится царем

Дом для Бога?

Давид согрешает против Бога

Избранные псалмы

Соломон становится царем после Давида

Избранные притчи Соломона

Соломон строит храм Богу

Пророк Илия

Илия на горе Кармил

Нааман исцеляется от проказы Елисей захватывает ослепленных арамеев

«Так с ним и произошло»

Иеремия. Любовь Бога длится вечно

Иоаш восстанавливает храм

Иона

Есфирь

Пророчества Исаии о Христе

Полагаясь на Египет

Езекия восстает против Ассирии

Найдена Книга Закона

Реформы Иосии

Восстановление храма

Господь тронул сердце. Неемия

Есть кислый виноград

Пастух и овцы

Огненная печь

Даниил во рву со львами

Бог желает справедливости и милости

Новый Завет

Рождение Иоанна

Рождение Иисуса

Встреча волхвов с Иисусом

Иисус приходит в Иерусалим

«В начале было Слово»

Голос в пустыне

Крещение Иисуса

Искушения Иисуса

Иисус выгоняет торговцев из храма

Женщина у колодца

Иисуса отвергают в Назарете

Из рыбаков - в последователи Иисуса

Нагорная проповедь

Молитва «Отче наш»

Удивительная вера сотника

Иисус воскрешает юношу

Иисус прощает грешницу

Бойтесь Господа, а нелюдей

Верный и мудрый

Притча о сеятеле

Притчи о Царстве

Иисус успокаивает море

Жизнь и здоровье для молодых и старых

Иисус насыщает тысячи людей

Иисус идет по воде

«Все, кто прикасгтся к Нему, выздоравливали»

Иисус - хлеб жизни

Кто самый великий?

Иисус учит прощению

Человек, слепой от рождения

Притча о добром самарянине

Добрый пастырь

Чего стоит быть учеником

Притча о блудном сыне

Богач и Лазарь

Работники в винограднике

Иисус воскрешает Лазаря из мертвых...

Богатый юноша

Иисус предсказывает Свою смерть

Арест, запланированный на Пасху

Мария омывает ноги Иисуса дорогим маслом

Царь въезжает в Иерусалим

Смерть близка

Притча о свадебном пире

Самая важная заповедь

Иисус призывает бодрствовать

Распоряжение деньгами

Последний суд

Последний призыв Иисуса

Иуда договаривается предать Иисуса

Его тело и Его кровь

Иисус - смиренный слуга

Обещание Святого Духа

Величайшая любовь

Пребывайте на виноградной лозе

Молитва Иисуса

«Да будет воля Твоя»

Иисус на суде

Петр отрекается от Иисуса

Распятие Иисуса

Иисус похоронен

Иисус снова жив!

Обман первосвященников

Иисус приходит к ученикам

Иисус возвращается на небеса

Огненные языки!

Хромой калека исцелен

Арест и освобождение из тюрьмы

Ложь перед Богом

Благочестивый человек убит за веру

Преследуемая церковь продолжает расти

Савл становится христианином

Корнилий - первый уверовавший язычник

Ирод умирает, а церковь продолжает жить

Церковь продолжает распространяться

Церковь преодолевает кризис

Письмо к Галатам

Второе миссионерское путешествие

Два письма в Фессалоники

Еще одно миссионерское путешествие

Два письма к Коринфянам

Мятеж в Эфесе

Письмо к Римлянам

Изменение планов путешествий

Павел арестован

Павел перед судом римских правителей

Павел плывет в Рим

Павел под арестом в Риме

Письма из Рима

Письма молодым проповедникам

Повседневная христианская жизнь

Предупреждение и ободрение верующих

Христос превыше всего и всех

Вера и повседневная жизнь

Преследование, страдание и окончательная победа

Указатель библейских цитат

Хронология Ветхого Завета

Список сокращений книг Библии