Библия Геце – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета

Первыя попытки перевода Библіи с церковно-славянскаго языка на русскій дѣлались уже в половинѣ XVI вѣка. Но как эти, так и позднѣйшія старанія в этом направленіи не дали положительных результатов. В 1813 году по иниціативѣ императора Александра I и при ближайшей участіи прокурора Св. Синода кн. А. Н. Голицина учреждено было Россійское Библейское общество и приступлено к переводу и изданію Новаго Завѣта и всей Библіи на русской языкѣ. В 1822 году издан весь Новый Завѣт, а к 1825 году Ветхій Завѣт до книги Руѳь включительно. К сожалѣнію вліяніе реакціи было в это время настолько сильно, что Библейское общество было закрыто и дальнѣйшее изданіе Библіи пріостановлено и было возстановлено лишь 30 лѣт спустя.

Хотя изданіе Русской Библіи было прекращено, однако перевод ея, благодаря усердію проф. Павскаго и архимандрита Макарія продолжался и к концу 30-х годов прошлаго столѣтія был закончен.

При императорѣ Александрѣ II снова началась офиціальная работа по переводу священных книг, причем руководством служили не только древне-еврейскій, но и древне-греческій перевод (70-ти толковников, Септуагинта) и латинскій (Вульгата). Приняты также во вниманіе тексты сирійскій, арабскій и халдейскій. В 1867 году Синод приступил к изданію полной Библіи и благополучно закончил ее в 1876 году. Этот год является свѣтлый и благословенный в исторіи русской культуры и русской церкви: появилась впервые полная Библія на русской языкѣ. Славянскій язык остался церковный богослужебный языком, Библія же на русской языкѣ должна была служить русскому народу для лучшаго пониманія Св. Писанія.

Синодальная Библія издана в том же порядкѣ и таком же об’емѣ, как и древне-греческая Библія (Септуагинта), причем для перевода канонических книг в основу положен еврейскій подлинник, а для неканонических—греческій и латинскій. Так как печатаніе Библіи в Совѣтской Россіи в настоящее время невозможно, то она издается за границей Британским Библейским обществом.

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Библия Геце

Канонические. – В русском переводе с параллельными местами. С приложением краткого библейского указателя и объяснительными примечаниями пастора Б. Геце. – Первое издание. – Издательство В. Геце, 1939. – 1342 с.

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Содержание

КНИГИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА

КНИГИ НОВАГО ЗАВѢТА

БИБЛЕЙСКIЙ СПУТНИК

Оглавление Библейского спутника

Предисловіе

I. Введеніе

II. Краткій библейскій указатель

III. Духовное значеніе Библіи

IV. Хронологія и происхожденіе Библіи

V. Краткій очерк исторіи перевода Библіи на русскій язык

VI. Географія и топографія Палестины

VII. Очерк исторіи еврейскаго народа

VIII. Народы, игравшіе роль в исторіи Израиля

IX. Очерк исторіи распространенія христіанства

X. Об’ясненія нѣкоторых встрѣчающихся в Библіи слов

XI. Географическія карты.

КАРТЫ