Свиток Рут с комментариями
Еврейская Библия (Танах) состоит из 24 книг, разделенных на три группы - Пятикнижие (Тора), Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим). Тора переведена практически на все языки мира и хорошо известна и доступна русскоязычному читателю.
Но есть еще одна группа библейских текстов, имеющих особый статус в еврейской традиции: их принято читать в синагоге в особо торжественных случаях - по праздникам. В эту группу входят пять небольших по объему, но глубоких по смыслу «свитков» (мегилот). Эти книги различны по жанру, стилю и форме повествования: от поэтической Шир fa-Ширим до повествовательных Эстер и Рут.
Не похожи они и по настрою и интонациям: от Эйхи, траурного плача по разрушенному Храму, до философско-рассудительной Когелет и лирической Шир fa-Ширим, выражающей бескрайнюю любовь между Всевышним и народом Израиля. Объединяет их важность, придаваемая этим произведениям в еврейской традиции. Об этом свидетельствует необычайное изобилие традиционных и современных комментариев на эти тексты.
На протяжении веков «свитки» обращали на себя пристальное внимание еврейских (и не только) мудрецов, исследователей и комментаторов, и вокруг них был собран кладезь мудрости, скрупулезно оттачиваемый самыми блестящими умами, которые дал миру наш народ.
Все пять «мегилот» и некоторые комментарии к ним неоднократно переводились на русский язык, но до сих пор не получили достойного раскрытия перед широким кругом читателей. Мы попытались дать русскоязычным читателям представление о значимости и глубине этих текстов, снабдив новые переводы широким спектром комментариев и толкований, представляющих интерес для сегодняшнего читателя.
Свиток Рут с комментариями
Мосты культуры / Гешарим, 2010 г. - 129 с. + 15 с.
Мордехай Гринберг, примечания к Раши, реалии и сборный комментарий, 2010
ISBN 978-5-93273-314-4
Под общей редакцией Мордехая Гринберга
Перевод текста Книги Рут, комментарии Раши и Мальбима Арье Ольман
Примечания к Раши и сборный комментарий Мордехай Гринберг
Издательство благодарит Федерацию еврейских общин России, принимавшую участие в запуске проекта комментированного издания «Мегилот»
Мосты культуры, Москва
Gesharim, Jerusalem
Издатель Михаил Гринберг
Свиток Рут с комментариями - Содержание
Свиток Рут с комментариями
От редакции. Вступительное слово
Мордехай Гринберг. Предисловие к Свитку Рут
Книга Рут с комментариями
Список и краткие сведения об упоминаемых авторах
Библиография и список комментаторов
Праздничное чтение Книги Рут
Предисловие р. А. Фейгина
Свиток Рут с комментариями - Вступительное слово - От редакции
Несмотря на разнообразие мнений, приводимых в нашем издании, их объединяет общая идея текста Писания, и они являются лишь разными гранями одного и того же драгоценного камня. Как свидетельствует Талмуд: «Так же как от удара молота [камень] разлетается на несколько кусков, так и из одного стиха исходит несколько значений». Известны также слова р. Элиягу Деслера, что только в вопросах права (галахи) спор между мудрецами имеет место, но в вопросах агады (толкование Писания и морально-этические вопросы) мудрецы лишь высказывают два возможных взгляда на один вопрос, и каждый из них по-своему прав, о чем сказано: «И то и другое - слова Б-га живого». Это две стороны истины, которые указывают нам на различные аспекты темы или стиха (Михтав ме-Элиягу, ч. 1, с. 353 и ч. 2, с. 173).
При подготовке проекта мы руководствовались классической формой и основными компонентами комментированного издания Танаха «Микраот гдолот», впервые вышедшего в свет в 1517 году и с тех пор переиздававшегося сотни раз. Однако, воспользовавшись формой, мы расширили содержание, включив в наше издание достижения еврейской мысли последних двух тысячелетий. Данный труд - это не только очередной перевод классического текста, но и принципиально новый, еще не знакомый русскоязычному читателю способ подборки и подачи материала комментариев.
Такая форма позволит каждому читателю воспринимать тексты Свитка Рут на различных уровнях: от простого прочтения до глубокого изучения каждого стиха и попытки постижения глубинного смысла, заключенного в Святых книгах Танаха.
В нашем издании присутствуют следующие компоненты:
- Оригинальный текст на иврите.
- Новый, выполненный специально для этого издания перевод на русский язык, старающийся максимально приблизить язык Писания к современному читателю, но вместе с тем не теряющий точности и интонаций оригинала.
- Комментарий Раши (1040-1105) - классический и самый распространенный комментарий к Писанию, без которого вот уже почти тысячу лет немыслимо представить себе изучение Танаха.
- Не всегда понятные неискушенному читателю лаконичные слова Раши снабжены вспомогательным современным комментарием (обозначен номерами сносок в тексте комментария Раши и помещен непосредственно под ним).
- Сквозной комментарий Мальбима (1809-1879) - одного из важнейших авторитетов в мире толкователей Писания.
- Сборник комментариев: для передачи полноты и глубины картины, а также чтобы показать разнообразие подходов и многогранность понимания стихов Писания нами были составлены сборники толкований. Широкий спектр комментариев охватывает два тысячелетия - от мидрашей эпохи танаим (до I—III в. н.э.) до трудов современных исследователей.
- Реалии и язык. Содержит разъяснения исторических, географических и этнологических аспектов Писания, а также особенностей языка, приводящих к многогранности толкования (обозначен номерами сносок в тексте перевода и помещен непосредственно под ним).
- Каждому свитку предшествует введение, разъясняющее основные философские и теологические идеи, выраженные в данной книге, а также дающее представление об историческом фоне произведения, об авторстве книги и истории ее написания, об особенностях стиля и о месте свитка в еврейской традиции.
- Библиография и список упоминаемых авторов.
- Полный еврейский текст и перевод на русский язык для сквозного прочтения.
спасибо