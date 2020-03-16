Свиток Рут с комментариями

Еврейская Библия (Танах) состоит из 24 книг, разделенных на три группы - Пятикнижие (Тора), Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим). Тора переведена практически на все языки мира и хорошо известна и доступна русскоязычному читателю.

Но есть еще одна группа библейских текстов, имеющих особый статус в еврейской традиции: их принято читать в синагоге в особо торжественных случаях - по праздникам. В эту группу входят пять небольших по объему, но глубоких по смыслу «свитков» (мегилот). Эти книги различны по жанру, стилю и форме повествования: от поэтической Шир fa-Ширим до повествовательных Эстер и Рут.

Не похожи они и по настрою и интонациям: от Эйхи, траурного плача по разрушенному Храму, до философско-рассудительной Когелет и лирической Шир fa-Ширим, выражающей бескрайнюю любовь между Всевышним и народом Израиля. Объединяет их важность, придаваемая этим произведениям в еврейской традиции. Об этом свидетельствует необычайное изобилие традиционных и современных комментариев на эти тексты.

На протяжении веков «свитки» обращали на себя пристальное внимание еврейских (и не только) мудрецов, исследователей и комментаторов, и вокруг них был собран кладезь мудрости, скрупулезно оттачиваемый самыми блестящими умами, которые дал миру наш народ.

Все пять «мегилот» и некоторые комментарии к ним неоднократно переводились на русский язык, но до сих пор не получили достойного раскрытия перед широким кругом читателей. Мы попытались дать русскоязычным читателям представление о значимости и глубине этих текстов, снабдив новые переводы широким спектром комментариев и толкований, представляющих интерес для сегодняшнего читателя.