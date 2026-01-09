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Библия - Синодальный перевод - Издание РБО

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Translations

Христианская Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета Книги Ветхого Завета писались на протяжении более тысячи лет до Рождества Христова на древнееврейском языке, книги Нового Завета написаны на греческом языке в I в. по Р. X.

В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между ними в том, что книги канонические более древние, написаны в XV—V вв. до Р. X., а книги неканонические, т. е. не вошедшие в канон, в собрание священных книг, написаны позже, в IV—I вв. до Р. X. Ветхозаветный канон создавался постепенно. Первым собирателем священных книг воедино считают Ездру (V в. до Р. X.). В III в. до Р. X. — I в. по Р. X. ветхозаветный канон приобрел тот вид, который существует в современной еврейской, так называемой масоретской, Библии (она содержит лишь Ветхий Завет; масэреты, хранители предания, закончили работу над ней в VIII4 в. по Р. X.). В ней 39 книг, которые разделены на три отдела: закон, пророки и писания (этими словами в древности называли Ветхий Завет,— см. Мф. 7,12; Лк. 24,44). Закон (по-еврейски тора) содержит Пятикнижие Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пророки (небийм) делятся на первых или старших, которым принадлежат книги Иисуса Навина, Судей, две книги Самуила (в нашей Библии это 1 и 2 Царств) и две книги Царей (наши 3 и 4 Царств; в христианской Церкви книги старших пророков, а также Руфь, Есфирь, Ездры, Неемии и Паралипоменон принято считать историческими книгами), и на последних или младших, которые в свою очередь подразделяются на великих пророков и малых. Книги трёх великих пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль; двенадцати малых: Осия. Иоиль. Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Писания (кетубйм) составляют: Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст, Есфирь, Даниил. Ездра, Неемия и Летописи ( = 1 и 2 Паралипоменон).

После возвращения евреев из плена вавилонского, т. е. после V в. до Р. X., было составлено и написано еще несколько книг на еврейском и греческом языках. В канон еврейских священных книг их уже не включили, но они вошли, как полезные и назидательные, в Септуагинту, т. е. греческий перевод Библии.

Этот перевод был сделан в III—II вв. до Р. X. для александрийских евреев-эллияистов и иудеев рассеяния, т. е. живущих вне Палестины, которые уже забывали родной язык и говорили по-гречески (см. предисловие к Книге Иисуса сына Сирахова). Древнее предание говорит о 70-ти (или 72-х) толковниках, т. е. переводчиках, которые перевели священные книги с еврейского языка на греческий, поэтому и перевод этот называется «переводом семидесяти» или по-гречески «Септуагинта». Он в некоторых деталях отличается от масоретского текста, так как масореты и переводчики на греческий пользовались разными списками (рукописями) древнего текста.

Библейские книги на латинском языке были известны уже в конце II века по Р. X. Блаж. Иероним перевел их заново в конце IV — начале V в., и этот перевод, известный под названием «Вульгата», получил широкое распространение в Католической Церкви.

Перевод священных книг на славянский язык начат был святыми равноапостольными Кириллом н Мефодием в IX в. Современная славянская Библия представляет собой перепечатку Елизаветинского издания 1751— 1756 гг., в котором текст Ветхого Завета был выверен по греческой Библии.

На русский язык Библия переведена в середине XIX века. Канонические книги переводились с еврейского масоретского текста с дополнениями и вариантами из Септуагинты, а неканонические — с греческого, за исключением Третьей книги Ездры, переведенной с латинского, так как этой книги нет ни в еврейской, ни в греческой Библии. Русская православная Библия, как и славянская, содержит все 39 канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета.

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО

  • В русском переводе с параллельными местами и приложениями

  • Российское Библейское Общество., Москва 2012

  • По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

  • Перепечатано с издания Московской Патриархии

  • ISBN 978-5-85524-005-4

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО - Оглавление

Ветхий Завет

  • Бытие

  • Исход

  • Левит

  • Числа

  • Второзаконие

  • Книга Иисуса Навина

  • Книга Судей Израилевых

  • Книга Руфи

  • Первая книга Царств

  • Вторая книга Царств

  • Третья книга Царств

  • Четвёртая книга Царств

  • Первая книга Паралипоменон

  • Вторая книга Паралипоменон

  • Первая книга Ездры

  • Книга Неемии

  • Вторая книга Ездры *

  • Книга Товита *

  • Книга Иудифи *

  • Книга Есфири

  • Книга Иова

  • Псалтирь

  • Притчи Соломона

  • Книга Екклезиаста, или Проповедника

  • Песнь песней Соломона

  • Книга Премудрости Соломона *

  • Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова *

  • Книга пророка Исаии

  • Книга пророка Иеремии

  • Плач Иеремии

  • Послание Иеремии *

  • Книга пророка Варуха *

  • Книга пророка Иезекииля

  • Книга пророка Даниила

  • Книга пророка Осии

  • Книга пророка Иоиля

  • Книга пророка Амоса

  • Книга пророка Авдия

  • Книга пророка Ионы

  • Книга пророка Михея

  • Книга пророка Наума

  • Книга пророка Аввакума

  • Книга пророка Софонии

  • Книга пророка Аггея

  • Книга пророка Захарии

  • Книга пророка Малахии

  • Первая книга Маккавейская *

  • Вторая книга Маккавейская *

  • Третья книга Маккавейская *

  • Третья книга Ездры *

Приложения

Указатель ветхозаветных чтений церковных (паримий)

О нумерации псалмов и названиях книг

О книгах канонических и неканонических

Библейский календарь

Карты

Новый Завет

  • От Матфея святое благовествование

  • От Марка святое благовествование

  • От Луки святое благовествование

  • От Иоанна святое благовествование

  • Деяния святых апостолов

  • Соборные послания апостолов

  • Послание Иакова

  • Первое послание Петра

  • Второе послание Петра

  • Первое послание Иоанна

  • Второе послание Иоанна

  • Третье послание Иоанна

  • Послание Иуды

  • Послания апостола Павла

  • Послание к Римлянам

  • Первое послание к Коринфянам

  • Второе послание к Коринфянам

  • Послание к Галатам

  • Послание к Ефесянам

  • Послание к Филиппийцам

  • Послание к Колоссянам

  • Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам)

  • Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам)

  • Первое послание к Тимофею

  • Второе послание к Тимофею

  • Послание к Титу

  • Послание к Филимону

  • Послание к Евреям

  • Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Приложения

Указатель Евангельских и Апостольских чтений церковных

Последовательность Евангельских событий по четырём евангелистам

Денежные единицы в Новом Завете

Карты Палестины, план Иерусалима

Библия - Синодальный перевод - Языковые реформы синодального перевода

Языковые реформы в синодальном переводе проходили несколько раз.

Издание 1956 года - за основу взято издание 1917, было проведено сравнение с греч., слав., евр. текстами Библии, внесены редакторские (некоторые дополнения в текст) и корректорские правки, по ряду правил текст был приближен к современным языковым нормам.

Издание 1968 - снова работа корректоров по приближению текста к современным нормам. Плюс - две дополнительные карты.

Издание 1988 - почти полностью повторяет издание 1968, исправляет некоторые опечатки. Плюс - три дополнительные карты.

Издание 2000 - снова нормализация орфографии, пунктуации и грамматики, "исправлено написание слов и словосочетаний, которые в изданиях 1956 и 1968–1999 годов сохраняли устаревшую орфографию".

Издание 2008 - " Вновь была проведена работа по приведению текста Библии в соответствие с нормами правописания современного русского языка. Было исправлено написание ряда слов" (святаго - святого, шестый - шестой и т.п.). Дополнены приложения. Карты те же, но лучшего качества.

Издание 2012 - исправлены вечные опечатки предыдущего издания.

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО - Книга Премудрости Соломона - Глава 1

Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его,
2 ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему.
3 Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.
4 В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху,
5 ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.

6 Человеколюбивый дух — премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его.
7 Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово.
8 Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.
9 Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззаконий его;
10 потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется.
11 Итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.
12 Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.
13 Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,
14 ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.
15 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:
16 нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.

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Rating 3.9 / 5
Added 09.01.2026
Author aleksandroid
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3.9/5 (13)

Comments (1 comment)

E
esihitos 8 years ago
Спасибо за труд! Сердечно благодарю.

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