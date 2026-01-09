Библия - Синодальный перевод - Издание РБО

Христианская Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета Книги Ветхого Завета писались на протяжении более тысячи лет до Рождества Христова на древнееврейском языке, книги Нового Завета написаны на греческом языке в I в. по Р. X.

В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между ними в том, что книги канонические более древние, написаны в XV—V вв. до Р. X., а книги неканонические, т. е. не вошедшие в канон, в собрание священных книг, написаны позже, в IV—I вв. до Р. X. Ветхозаветный канон создавался постепенно. Первым собирателем священных книг воедино считают Ездру (V в. до Р. X.). В III в. до Р. X. — I в. по Р. X. ветхозаветный канон приобрел тот вид, который существует в современной еврейской, так называемой масоретской, Библии (она содержит лишь Ветхий Завет; масэреты, хранители предания, закончили работу над ней в VIII4 в. по Р. X.). В ней 39 книг, которые разделены на три отдела: закон, пророки и писания (этими словами в древности называли Ветхий Завет,— см. Мф. 7,12; Лк. 24,44). Закон (по-еврейски тора) содержит Пятикнижие Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пророки (небийм) делятся на первых или старших, которым принадлежат книги Иисуса Навина, Судей, две книги Самуила (в нашей Библии это 1 и 2 Царств) и две книги Царей (наши 3 и 4 Царств; в христианской Церкви книги старших пророков, а также Руфь, Есфирь, Ездры, Неемии и Паралипоменон принято считать историческими книгами), и на последних или младших, которые в свою очередь подразделяются на великих пророков и малых. Книги трёх великих пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль; двенадцати малых: Осия. Иоиль. Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Писания (кетубйм) составляют: Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклезиаст, Есфирь, Даниил. Ездра, Неемия и Летописи ( = 1 и 2 Паралипоменон).

После возвращения евреев из плена вавилонского, т. е. после V в. до Р. X., было составлено и написано еще несколько книг на еврейском и греческом языках. В канон еврейских священных книг их уже не включили, но они вошли, как полезные и назидательные, в Септуагинту, т. е. греческий перевод Библии.

Этот перевод был сделан в III—II вв. до Р. X. для александрийских евреев-эллияистов и иудеев рассеяния, т. е. живущих вне Палестины, которые уже забывали родной язык и говорили по-гречески (см. предисловие к Книге Иисуса сына Сирахова). Древнее предание говорит о 70-ти (или 72-х) толковниках, т. е. переводчиках, которые перевели священные книги с еврейского языка на греческий, поэтому и перевод этот называется «переводом семидесяти» или по-гречески «Септуагинта». Он в некоторых деталях отличается от масоретского текста, так как масореты и переводчики на греческий пользовались разными списками (рукописями) древнего текста.

Библейские книги на латинском языке были известны уже в конце II века по Р. X. Блаж. Иероним перевел их заново в конце IV — начале V в., и этот перевод, известный под названием «Вульгата», получил широкое распространение в Католической Церкви.

Перевод священных книг на славянский язык начат был святыми равноапостольными Кириллом н Мефодием в IX в. Современная славянская Библия представляет собой перепечатку Елизаветинского издания 1751— 1756 гг., в котором текст Ветхого Завета был выверен по греческой Библии.

На русский язык Библия переведена в середине XIX века. Канонические книги переводились с еврейского масоретского текста с дополнениями и вариантами из Септуагинты, а неканонические — с греческого, за исключением Третьей книги Ездры, переведенной с латинского, так как этой книги нет ни в еврейской, ни в греческой Библии. Русская православная Библия, как и славянская, содержит все 39 канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета.

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО

В русском переводе с параллельными местами и приложениями

Российское Библейское Общество., Москва 2012

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Перепечатано с издания Московской Патриархии

ISBN 978-5-85524-005-4

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО - Оглавление

Ветхий Завет

Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфи

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвёртая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Первая книга Ездры

Книга Неемии

Вторая книга Ездры *

Книга Товита *

Книга Иудифи *

Книга Есфири

Книга Иова

Псалтирь

Притчи Соломона

Книга Екклезиаста, или Проповедника

Песнь песней Соломона

Книга Премудрости Соломона *

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова *

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Плач Иеремии

Послание Иеремии *

Книга пророка Варуха *

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Первая книга Маккавейская *

Вторая книга Маккавейская *

Третья книга Маккавейская *

Третья книга Ездры *

Приложения

Указатель ветхозаветных чтений церковных (паримий)

О нумерации псалмов и названиях книг

О книгах канонических и неканонических

Библейский календарь

Карты

Новый Завет

От Матфея святое благовествование

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых апостолов

Соборные послания апостолов

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послания апостола Павла

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам)

Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам)

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Приложения

Указатель Евангельских и Апостольских чтений церковных

Последовательность Евангельских событий по четырём евангелистам

Денежные единицы в Новом Завете

Карты Палестины, план Иерусалима

Библия - Синодальный перевод - Языковые реформы синодального перевода

Языковые реформы в синодальном переводе проходили несколько раз.

Издание 1956 года - за основу взято издание 1917, было проведено сравнение с греч., слав., евр. текстами Библии, внесены редакторские (некоторые дополнения в текст) и корректорские правки, по ряду правил текст был приближен к современным языковым нормам.

Издание 1968 - снова работа корректоров по приближению текста к современным нормам. Плюс - две дополнительные карты.

Издание 1988 - почти полностью повторяет издание 1968, исправляет некоторые опечатки. Плюс - три дополнительные карты.

Издание 2000 - снова нормализация орфографии, пунктуации и грамматики, "исправлено написание слов и словосочетаний, которые в изданиях 1956 и 1968–1999 годов сохраняли устаревшую орфографию".

Издание 2008 - " Вновь была проведена работа по приведению текста Библии в соответствие с нормами правописания современного русского языка. Было исправлено написание ряда слов" (святаго - святого, шестый - шестой и т.п.). Дополнены приложения. Карты те же, но лучшего качества.

Издание 2012 - исправлены вечные опечатки предыдущего издания.

Библия - Синодальный перевод - Издание РБО - Книга Премудрости Соломона - Глава 1

Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его,

2 ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему.

3 Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.

4 В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху,

5 ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.

6 Человеколюбивый дух — премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его.

7 Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово.

8 Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.

9 Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззаконий его;

10 потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется.

11 Итак хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.

12 Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.

13 Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,

14 ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.

15 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:

16 нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.